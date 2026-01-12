HUSin yhtymähallitus hyväksyi varastotoimintojen ulkoistuksen
HUSin yhtymähallitus hyväksyi 12.1. kokouksessaan logistiikkakeskuksen varastotoimintojen ulkoistuksen DHL:lle.
Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan HUSin logistiikkakeskuksen varastotoimintojen ulkoistuksen DHL Supply Chain (Finland) Oy:lle. Ulkoistuksen tavoitteena on kehittää logistiikka- ja varastotoiminnan palveluiden kustannustehokkuutta siten, että palvelujen laatu säilyy vähintään nykyisellä tasolla. Logistiikkapalveluiden uudelleenjärjestely on osa HUSin talouden tasapainottamissuunnitelmaa.
Varastotoimintojen ulkoistus toteutetaan liikkeenluovutuksena ja sen arvo kahdeksalle vuodelle on 25,4 miljoonaa euroa. Logistiikkakeskuksen varastotoimintojen henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti DHL:n palvelukseen vuoden 2026 aikana.
Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen hus.fi:ssä.
Yhtymähallituksen kokous pidettiin 12.1.2026. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 9.2.2026.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
