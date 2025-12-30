Taloyhtiöiden hoitokustannuksiin lievää nousua

Kaukolämmössä hintamuutokset aiempaa hillitympiä

Kaukolämmitettyjen talojen lämmityskustannuksissa hintamuutokset ovat tänä vuonna valtaosaltaan pieniä edellisvuosiin verrattuna. Suurimmissa kaupungeissa kaukolämmön hinnassa tapahtuu pieniä muutoksia molempiin suuntiin. Lämmitys on kuitenkin kallistunut monilla paikkakunnilla tuntuvasti edellisvuosina.

”Taloyhtiön budjettia laadittaessa on lähtökohtana oltava tavanomaisen vuoden lämmitystarpeen mukainen kulutus. Vuosi 2025 oli Etelä- ja Keski-Suomessa selvästi edellisvuotta lämpimämpi, jolloin vuoden 2026 budjetissa energiantarpeeseen on järkevää varata muutaman prosentin verran korotusta vuoden 2025 toteutuvaan verrattuna. Lapissa oli sen sijaan laajalti varsin kylmä vuosi, ja näin myös tälle vuodelle voi budjetoida samansuuruisen lämmitystarpeen kuin vuonna 2025”, neuvoo Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Juho Järvinen.

Vuodelle 2026 isohkoja vesitaksojen nousuja

Taloyhtiön talousarviota laatiessa on tarkastettava kuntien vesiyhtiöiden hinnastot. Kiinteistöliiton Indeksitalo-seurannan perusteella vesitaksat nousevat Helsingin seudulla (HSY) noin kuusi prosenttia, Tampereella 12 prosenttia, Turussa seitsemän prosenttia, Lahdessa ja Jyväskylässä kuusi prosenttia sekä Oulussa viisi prosenttia. Näissä taustalla on käyttö- ja perusmaksujen korotus. Lappeenrannassa vesitaksat nousevat 10,5 prosenttia, ja siellä taustalla on jäteveden käyttö- ja perusmaksujen korotus.

”Vesitaksojen nousu on jatkunut jo useita vuosia, joten taloyhtiöiden on hyvä tarkistaa, että asukkailta perittävät vesimaksut ovat vesikustannusten mukaisia”, Juho Järvinen toteaa.

Myös sähkön hinnan vaihteluihin on edelleen syytä varautua vuonna 2026.

Vakuutusten hinnat nousevat edelleen merkittävästi

Rakennuskustannusten hidas nousu hillitsee vakuutusten hintojen nousua, mutta edelleen nousu on niissä merkittävää. Vakuutusten hinnat vaihtelevat paljon asiakaskohtaisesti, ja näitä on syytä tarvittaessa kilpailuttaa.

Taloyhtiöissä kannattaa noudattaa tarkkaa vastikeseurantaa ja puuttua maksamatta jääneisiin vastikkeisiin ripeästi. Taloyhtiön tilillä on hyvä olla noin kolmen kuukauden vastikkeita vastaava hoitovastikepuskuri maksuvalmiuden turvaamiseksi.

”Jokavuotiseen tapaan on hyvä hakea yhtiökokouksesta mahdollisuus ylimääräisten hoitovastike-erien perimiseen siltä varalta, että taloyhtiön taloustilanne sitä edellyttää”, Juho Järvinen muistuttaa.

