Taloyhtiöiden hoitokustannuksiin lievää nousua
Taloyhtiöiden hoitokustannukset nousevat tänä vuonna lievästi. Kiinteistöliitto julkaisee taloyhtiöiden talouden suunnittelun tueksi kaksi kertaa vuodessa Talousarvio-ohjeen, jonka uusimmassa päivityksessä ennakoimme kaupunkien kaukolämpötaloihin karkeasti arvioiden 2 – 2,5 prosentin kasvupainetta hoitokuluihin. Paikkakunta- ja taloyhtiökohtaiset erot ovat suuria.
Kaukolämmössä hintamuutokset aiempaa hillitympiä
Kaukolämmitettyjen talojen lämmityskustannuksissa hintamuutokset ovat tänä vuonna valtaosaltaan pieniä edellisvuosiin verrattuna. Suurimmissa kaupungeissa kaukolämmön hinnassa tapahtuu pieniä muutoksia molempiin suuntiin. Lämmitys on kuitenkin kallistunut monilla paikkakunnilla tuntuvasti edellisvuosina.
”Taloyhtiön budjettia laadittaessa on lähtökohtana oltava tavanomaisen vuoden lämmitystarpeen mukainen kulutus. Vuosi 2025 oli Etelä- ja Keski-Suomessa selvästi edellisvuotta lämpimämpi, jolloin vuoden 2026 budjetissa energiantarpeeseen on järkevää varata muutaman prosentin verran korotusta vuoden 2025 toteutuvaan verrattuna. Lapissa oli sen sijaan laajalti varsin kylmä vuosi, ja näin myös tälle vuodelle voi budjetoida samansuuruisen lämmitystarpeen kuin vuonna 2025”, neuvoo Kiinteistöliiton johtava asiantuntija Juho Järvinen.
Vuodelle 2026 isohkoja vesitaksojen nousuja
Taloyhtiön talousarviota laatiessa on tarkastettava kuntien vesiyhtiöiden hinnastot. Kiinteistöliiton Indeksitalo-seurannan perusteella vesitaksat nousevat Helsingin seudulla (HSY) noin kuusi prosenttia, Tampereella 12 prosenttia, Turussa seitsemän prosenttia, Lahdessa ja Jyväskylässä kuusi prosenttia sekä Oulussa viisi prosenttia. Näissä taustalla on käyttö- ja perusmaksujen korotus. Lappeenrannassa vesitaksat nousevat 10,5 prosenttia, ja siellä taustalla on jäteveden käyttö- ja perusmaksujen korotus.
”Vesitaksojen nousu on jatkunut jo useita vuosia, joten taloyhtiöiden on hyvä tarkistaa, että asukkailta perittävät vesimaksut ovat vesikustannusten mukaisia”, Juho Järvinen toteaa.
Myös sähkön hinnan vaihteluihin on edelleen syytä varautua vuonna 2026.
Vakuutusten hinnat nousevat edelleen merkittävästi
Rakennuskustannusten hidas nousu hillitsee vakuutusten hintojen nousua, mutta edelleen nousu on niissä merkittävää. Vakuutusten hinnat vaihtelevat paljon asiakaskohtaisesti, ja näitä on syytä tarvittaessa kilpailuttaa.
Taloyhtiöissä kannattaa noudattaa tarkkaa vastikeseurantaa ja puuttua maksamatta jääneisiin vastikkeisiin ripeästi. Taloyhtiön tilillä on hyvä olla noin kolmen kuukauden vastikkeita vastaava hoitovastikepuskuri maksuvalmiuden turvaamiseksi.
”Jokavuotiseen tapaan on hyvä hakea yhtiökokouksesta mahdollisuus ylimääräisten hoitovastike-erien perimiseen siltä varalta, että taloyhtiön taloustilanne sitä edellyttää”, Juho Järvinen muistuttaa.
Yhteyshenkilöt
Juho Järvinenjohtava asiantuntija (talous- ja veroasiat)Puh:09 1667 6227juho.jarvinen@kiinteistoliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistöliitto
Turvallisuus tärkeintä vuodenvaihteen ilotulituksissa30.12.2025 09:05:00 EET | Tiedote
Vuodenvaihteen ilotulituksissa, kuten muussakin uudenvuoden juhlinnassa, kannattaa huomioida naapurit, lemmikit ja yleinen turvallisuus.
Rauhallista joulua jokaiseen taloyhtiöön!16.12.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Jotta joulu sujuisi taloyhtiöissä turvallisesti ja sopuisasti, on hyvä muistaa muutama tuttu, mutta tärkeä ohje joulunviettoon.
Hallitus ja isännöitsijä saavat uutta apua ikääntyvien huomioimiseen taloyhtiössä11.12.2025 09:21:04 EET | Tiedote
Ikääntyneiden asukkaiden keskeisiä haasteita taloyhtiöissä ovat liikkumisen vaikeudet, kaatumiset, teknologian käytön ongelmat sekä muistisairauteen liittyvät oireet, kuten avainten unohtuminen ja arjen muistamattomuus. Myös yksinäisyys ja huoli asukkaiden pärjäämisestä nousevat esiin yhä useammassa taloyhtiössä. Valtakunnallinen Ikä- ja muistiystävällinen taloyhtiö -hanke kokosi kahden vuoden aikana kattavan kokonaiskuvan siitä, miten väestön ikääntyminen näkyy taloyhtiöiden arjessa.
OTM, eMBA Mia Koro-Kanerva nimitetty Suomen Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi25.11.2025 15:01:00 EET | Tiedote
Suomen Kiinteistöliitto ry:n hallitus on 25.11.2025 nimittänyt Kiinteistöliiton uudeksi toimitusjohtajaksi OTM, eMBA Mia Koro-Kanervan 1.5.2026 lukien. Liiton nykyinen toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Harri Hiltunen jää eläkkeelle 1.9.2026. Hiltunen on toiminut tehtävässä vuodesta 2005.
Rakennusten omistajilla jo kiire huolehtia palovaroitinasiat kuntoon25.11.2025 08:10:00 EET | Tiedote
Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla on jo kiire huolehtia palovaroittimia koskevat asiat kuntoon, sillä viime vuoden alussa muuttuneen pelastuslain siirtymäaika päättyy tämän vuoden lopussa eli runsaan kuukauden kuluttua. Sen jälkeen rakennuksen omistaja vastaa siitä, että kaikissa asunnoissa on toimivat palovaroittimet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme