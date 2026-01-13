Istanbulista ennustetaan vuoden 2026 kaupunkikohteiden nousijaa

Lukuisat kansainväliset listaukset ovat nostaneet Istanbulin esiin nousevana kaupunkikohteena, jonka suosion odotetaan vain kasvavan.

Istanbul on ollut esillä esimerkiksi The 50 Best Places to Travel- ja Top European Cities for City Breaks -listoilla. Viimeisimpänä tunnustuksena Istanbul palkittiin lukijoiden äänestämällä kultamitalilla Euroopan halutuimpana kaupunkina vuoden 2025 Wanderlust Reader Travel Awards -gaalassa.

”Näemme kiinnostuksen Istanbulia kohtaan kasvavan koko ajan myös Suomessa”, sanoo Turkin valtion matkailutoimistoa Helsingissä edustava lähetystöneuvos Arzu Emel Polat.

”Istanbulin suurin valtti on ympärivuotisuus. Valtavassa 16 miljoonan ihmisen metropolissa riittää tekemistä kaikkina vuodenaikoina ja säästä riippumatta. Suomalaiset mieltävät Turkin usein kesäkauden kohteeksi, mutta suosittelen kokeilemaan rohkeasti myös talven viikonloppumatkoja Istanbuliin."

Mitä Istanbulissa kannattaa tehdä?

Istanbulin nähtävyyksistä löytyy yhtä monta mielipidettä kuin kertojaa – ja juuri se tekee siitä niin monimuotoisen ja kiinnostavan. Kaupungissa historian eri kerrokset kietoutuvat elinvoimaiseen ja moderniin kulttuuriin.

Istanbulia leimaa erityisesti sen sijainti Euroopan ja Aasian risteyksessä sekä luontomaisemat lukuisista saarista Mustanmeren rannikkoon. Kaupunkia halkovan kapean Bosporinsalmen länsipuoli kuuluu Eurooppaan ja Itäpuoli Aasiaan. Vierailu Istanbuliin ei ole täydellinen ilman veneretkeä maailmankuululla Bosporinsalmella. Risteilyn aikana voi ihailla molemmilla rannoilla kohoavia historiallisia rantahuviloita eli yali-taloja ja niiden eleganttia arkkitehtuuria.

Muita tunnetuimpia nähtävyyksiä ovat Hagia Sofia, Sininen moskeija ja Istanbulin historialliset tornit Galata-torni ja Neitsyttorni. Näiden ohella tietenkin myös elokuvista tuttu Istanbulin Suuri basaari kuuluu kaupungin must-kohteisiin. Se on juuri niin vilkas, värikäs ja sokkeloinen kuin elokuvissa näyttää.

Suurkaupungin eri alueilla on jokaisella persoonansa. Taksimissa, Beyoğlussa ja Karaköyssä Euroopan puolella sekä Kadıköyssä, Modassa ja Bağdat-kadulla Aasian puolella voivat matkailijat sukeltaa Istanbulin sykkivään kulttuuri- ja taide-elämään – museot, taidegalleriat ja kulttuurikeskukset tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden. Istanbulin modernimman puolen voi kokea sen lukuisissa ostoskeskuksissa, luksusliikkeissä ja design-putiikeissa. Ja kaupunki on tietysti tunnettu myös gastronomiastaan, joten herkuttelulle kannattaa varata aikaa.

Monipuoliset yhteydet ja kohtuullinen hintataso

Istanbulin etuna suomalaismatkailijoille on myös hyvä saavutettavuus ympäri vuoden. Suoria lentoja on runsaasti ja myös vaihdollisin yhteyksin pääsee perille.

”Lento Helsingistä Istanbuliin kestää alle neljä tuntia. Matkustusta helpottaa myös sijainti samalla aikavyöhykkeellä. Istanbul on mutkaton kohde esimerkiksi pidennetylle viikonlopulle”, sanoo Polat.

Kohtuullinen hintataso on yksi Istanbulin vetovoimatekijöistä sekin. Vaikka Istanbul on Turkin kulttuurin ja talouden sydän ja vetää miljoonia vierailijoita vuosittain, arjen ostokset ovat silti huomattavasti edullisempia kuin Suomessa

”Istanbulin vuosi 2026 tulee olemaan vilkas. Ennustan kasvavia lukuja myös suomalaismatkailijoiden osalta.”

Valokuvia median käyttöön

https://docs.tga.gov.tr/hrecp9km