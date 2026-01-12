Keski-Suomen hyvinvointialue

RAKENNUSPALO KESKISUURI MULTIA

Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Kopolanraitille Multiaan klo 15:37. Konehallissa olevassa pannuhuoneessa syttynyt tulipalo. Pelastuslaitos on aloittanut sammutustoimet kohteessa. Tiedossa ei ole henkilövahinkoja tai välitöntä leviämisen vaaraa.

Tehtävälle on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.

Lisätietoja: uusi tiedote klo 17.00 mennessä

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.1.2026 JATKOTIEDOTE RAKENNUSPALO KESKISUURI MULTIA Tilanne kohteessa on rauhallinen. Pannuhuoneessa ollut palo on saatu sammutettua. Pelastuslaitos suorittaa jälkisammutustöitä ja etsii mahdollisia palopesäkkeitä viereisistä tiloista. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä palo päässyt leviämään pannuhuoneesta muihin osiin konehallista. Kohteessa on edelleen seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: tiedote kun tilanne päättyy, mutta viimeistään klo 21.00

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.1.2026 Rakennuspalo, Karhunkierros Jyväskylä Jyväskylän Halssilassa syttyi sähkökiukaassa liekkipalo omakotitalon saunassa. Palo syttyi kiukaan vikaantumisen takia. Asukkaat katkaisivat sähkönsyötön kiukaalle jolloin palo sammui. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos on kohteessa suorittamassa savutuuletusta ja varmistamassa ettei palo ole päässyt leviämään kiukaasta muualle. Kohteessa on kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.

