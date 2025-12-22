Helsingin Kaupunkitilat Oy

Graffiti- ja katutaiteen mestareiden töitä esillä Harjun ruumishuoneella

13.1.2026 08:30:00 EET | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote

Katutaidegalleria All City Agency on avannut ovensa Harjun vanhalla ruumishuoneella. Pitkän linjan graffitimaalarit toivottavat ohikulkijat tervetulleiksi tutustumaan urbaaniin taiteeseen.

All Cityn katutaidegalleriassa Harjun ruumishuoneella on esillä mm. Nora Helsingin ajankohtainen teos "…ja sata polkua jää kulkematta…"
All Cityn katutaidegalleriassa Harjun ruumishuoneella on esillä mm. Nora Helsingin ajankohtainen teos ”…ja sata polkua jää kulkematta…” All City

Tammikuussa avoinna oleva You can sit with us -näyttely koostuu usean eri taiteilijan töistä. Edustettuna on koko pääkaupunkiseudun vanhempien katu- ja graffititaiteilijoiden kerma. Harjussa on näytillä myös taidetta Espanjasta, Tanskasta ja New Yorkista.

Näyttelyn puuhamiehinä toimivat All City Agencyn Rolle Hoberg, Jani Tolin ja Riku Rämö.

– Meillä on pitkä historia kulttuurin ja katutaiteen parissa ja paljon ystäviä, jotka tekevät taidetta vakavissaan. Ajatus galleriasta sai alkunsa kun näimme, miten ystävien pilipalihinnalla tutuille myymät taulut tulivat pian jälleenmyyntiin huutokauppoihin, joissa hinnat olivatkin aivan eri luokkaa, eikä taiteilijoille tästä enää siivua irronnut. Se ärsytti, kertoo Hoberg.

Taustalla oli myös halu tuoda taidetta kaikkien nähtäville.

– Haluttiin taidetta näkyviin graffitipiirien ulkopuolelle, ei vain omalle sisäpiirille. Tässä lokaatiossa kävelee muitakin kuin wraittereita sisään, Hoberg sanoo.

All City on järjestänyt vuodesta 2022 alkaen yhteensä 11 pop up -näyttelyä kahdeksassa kantakaupungin osoitteessa.

You can sit with us -näyttely on osa kokeilujen sarjaa, jolla Helsingin Kaupunkitilat Oy kartoittaa kulttuurihistoriallisesti merkittävälle Harjun ruumishuoneelle / nuorisotalolle uutta, elinvoimaista käyttötarkoitusta. Tammikuussa Harjussa toimii edelleen myös Öljyymö-kollektiivin yhteisöllinen klubitalo.


All City Allstars: You can sit with us
3-24.1.2026, ke-pe 16-20, la-su 12-18
Harjun vanha ruumishuone, Aleksis Kiven katu 3
@allcityfi / www.allcity.fi

Artistit: Loop • Trama • Valo • Nora Helsinki • Jani Tolin • CMP Spin • Janne Wiljakainen • Pure TFP (NY/US) • Tomi Asikainen • Francisco Ortega • Pete Pihlajamaa

Lisätiedot:
All City Agency
Rolle Hoberg, 0408283793

Helsingin Kaupunkitilat Oy
Kehityspäällikkö Anna Pakarinen, +358 50 588 2561, anna.pakarinen@kaupunkitilat.fi

All Cityn katutaidegalleriassa Harjun ruumishuoneella on esillä mm. Nora Helsingin ajankohtainen teos "…ja sata polkua jää kulkematta…"
All Cityn katutaidegalleriassa Harjun ruumishuoneella on esillä mm. Nora Helsingin ajankohtainen teos ”…ja sata polkua jää kulkematta…”
Pitkän linjan graffitimaalarit toivottavat ohikulkijat tervetulleiksi tutustumaan urbaaniin taiteeseen.
Pitkän linjan graffitimaalarit toivottavat ohikulkijat tervetulleiksi tutustumaan urbaaniin taiteeseen.
