Kurio on nyt SAMY – globaali social-first-toimisto vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa
Kurio, palkittu kotimainen sosiaaliseen mediaan erikoistunut luova toimisto, vaihtaa nimensä SAMYksi. Pohjoismaissa SAMY toimii kahdesta toimistosta käsin: Helsingistä ja Tukholmasta.
Kurio ostettiin osaksi johtavaa social-first-toimistoa SAMYä alkuvuodesta 2024. Uudelleenbrändäys merkitsee uutta aikakautta SAMYlle ja kiihdyttää yhtiön kunnianhimoisia kasvusuunnitelmia. Strateginen muutos korostaa yhtiön kehitystä täysin integroiduksi globaaliksi toimistoksi, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia sosiaalisen median markkinointipalveluita dataohjatun luovuuden ja omien teknologiaratkaisujen tukemana.
SAMYn tavoitteena on nousta johtavaksi globaaliksi social-first-ketjuksi ja olla maailman tunnetuimpien brändien ensisijainen kumppani. Yhtiö lupaa rakentaa asiakkailleen brändirelevanssia ”sosiaalisessa universumissa” yhdistämällä älykkyyden, luovuuden ja teknologian. Viimeisen 12 kuukauden aikana SAMY on tehnyt useita strategisia yritysostoja, mukaan lukien yhdysvaltalainen vaikuttajatoimisto Content Lab, Saksan johtava sosiaalisen median toimisto Intermate ja viimeisimpänä Amsterdamissa pääkonttoriaan pitävä dataohjattu long-form–sisällön asiantuntija team5pm.
Vuonna 2012 perustettu SAMY on social-first-markkinointistrategioiden edelläkävijä, joka yhdistää omia ohjelmistoratkaisujaan ja kehittyneitä analytiikkatyökaluja globaalien brändien tueksi. Tällä hetkellä yhtiöllä on 23 toimistoa, yli 1000 työntekijää ja toimintaa yli 50 markkinalla, palvellen maailman tunnetuimpia brändejä läpi eri toimialojen.
Helsingissä vuonna 2012 perustettu Kurio nimettiin PRovoke Median viimeisimmässä Global Creative Index -vertailussa maailman kolmanneksi luovimmaksi viestintätoimistoksi. Toimisto on voittanut useita Vuoden toimisto -palkintoja ja palvelee Pohjoismaissa asiakkaita kuten Fazer, Arla, Kia, Posti ja S-ryhmä.
Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas kommentoi:
”Tämä on ylpeyden hetki Kurion tarinassa. Olemme aina katsoneet Suomen rajojen ulkopuolelle, palvelleet asiakkaita kaikilla mantereilla ja voittaneet palkintoja globaalilla tasolla. SAMY Nordicsiksi kasvaminen on merkittävä harppaus tällä matkalla. Ensimmäisestä päivästä lähtien yritysjärjestelyn jälkeen maaliskuussa 2024 olemme tehneet tiivistä yhteistyötä SAMY-kollegoiden kanssa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa. Nyt yhteistyö vain vahvistuu. Yhdessä Tukholman toimistomme kanssa meillä on erinomaiset edellytykset palvella pohjoismaisia asiakkaitamme. Kuten olemme Kuriossa aina sanoneet: tämä matka on vasta 1 % valmis.”
SAMYn toimitusjohtaja Juan Andrés Elhazaz kommentoi:
”Olemme ylpeitä voidessamme laajentaa SAMY-brändin toimintaamme Suomessa ja Ruotsissa SAMY Nordicsin alle – vahvaksi keskukseksi, josta käsin palvelemme koko aluetta. Tämä askel vahvistaa sitoutumistamme haastaa toimialan vallitsevat käytännöt Pohjoismaissa johtamalla brändiviestinnän kehitystä jatkuvasti laajenevassa sosiaalisessa universumissa ja auttamalla brändejä rakentamaan merkityksellisiä yhteyksiä yleisöihinsä.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Tommi Opas, CEO
E: tommi.opas@samy.com
T: +358 40 183 3256
SAMY johtaa brändikommunikaation murrosta. Rakennamme asiakkaillemme merkityksellisyyttä sosiaalisessa universumissa yhdistämällä datan, luovuuden ja teknologian.
Lue lisää julkaisijalta Kurio Oy, sosiaalisen median toimisto
Markkinointiala harppaa social-first-suuntaan, kertoo Cannes Lions 2025 -raportti21.8.2025 08:34:20 EEST | Tiedote
Uusi Kurion tutkimus alleviivaa markkinointialan siirtymää sosiaalisen median suuntaan. Yhdeksän kymmenestä Cannes Lions 2025 -voittajasta hyödynsi somea. Lisäksi voittajatyöt olivat enemmän social-first kuin koskaan: olipa kyse vaikuttajien käytöstä, käyttäjien luomasta sisällöstä (UGC) tai reaaliaikaisesta markkinoinnista, luvut ovat kasvaneet merkittävästi.
Kurio mukana merkittävässä yrityskaupassa – Bridgepoint vahvistaa omistustaan SAMY Alliancessa6.2.2025 14:59:33 EET | Tiedote
Kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö Bridgepoint on kasvattanut omistustaan ja tullut enemmistöomistajaksi sosiaaliseen mediaan keskittyvässä markkinointikonsernissa SAMY Alliancessa, johon suomalainen Kurio kuuluu. Bridgepointin alkuperäisen 2023 tehdyn sijoituksen jälkeen SAMY on ylittänyt 100 miljoonan euron liikevaihdon ja laajentunut menestyksekkäästi yritysostojen kautta Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Bridgepointin tuella SAMY investoi jatkossa vahvemmin teknologiaansa ja laajenee uusille markkinoille.
Kurion, Caverionin ja Microsoftin kampanja neljänneksi paras viestintätyö maailmassa29.10.2024 14:49:29 EET | Tiedote
29.10.2024 WASHINGTON D.C. - - Suomen energiaviisain koulu -kampanja palkittiin neljänneksi parhaana työnä Global SABRE Awardsissa. Kyseessä on historian paras sijoitus suomalaiselle työlle tässä maailman laajimmassa viestintäalan kisassa. Kurion suunnittelema ja toteuttama kampanja tehtiin Caverionille ja kumppaneina työssä olivat myös Microsoft ja Oulun kaupunki. Yli vuoden kestäneen hankkeen tavoitteena oli auttaa koululaisia ympäri Suomen ymmärtämään rakennetun ympäristön energiaviisautta Minecraftin avulla.
Kurio liittyy SAMY Alliancen riveihin – tähtää globaaliin kasvuun some edellä5.3.2024 08:44:56 EET | Tiedote
Kurio yhdistyy osaksi SAMY Alliancea. SAMY Alliance tarjoaa teknologia- ja dataohjatusti social-first-markkinoinnin palveluita ja on perustamisvuodestaan 2013 lähtien tehnyt voimakasta kasvua vuosittain, rakentaen asemaansa johtavana globaalina toimijana alallaan. Someen erikoistunut luova toimisto Kurio tulee johtamaan SAMY Alliancen Pohjoismaiden laajentumista. Yhdistymisen myötä Kurion osakkaat liittyvät SAMY Alliancen osakkeenomistajien joukkoon.
Ajatteletko ennen kuin jaat? Jaa hyvää energiaa -painike pistää miettimään somekäyttäytymistä22.8.2023 09:04:12 EEST | Tiedote
Helen muuttaa internetin Jaa-painikkeet Jaa hyvää energiaa -painikkeiksi. Muutoksen tekevä selain-plugin on osa Helenin loppuvuoden isoa Hyvää energiaa jakamassa -kampanjaa. Siinä keskitytään nimensä mukaisesti positiivisen energian jakamiseen ihmiseltä ihmiselle.
