Kurio on nyt SAMY – globaali social-first-toimisto vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa

Kurio ostettiin osaksi johtavaa social-first-toimistoa SAMYä alkuvuodesta 2024. Uudelleenbrändäys merkitsee uutta aikakautta SAMYlle ja kiihdyttää yhtiön kunnianhimoisia kasvusuunnitelmia. Strateginen muutos korostaa yhtiön kehitystä täysin integroiduksi globaaliksi toimistoksi, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia sosiaalisen median markkinointipalveluita dataohjatun luovuuden ja omien teknologiaratkaisujen tukemana.

SAMYn tavoitteena on nousta johtavaksi globaaliksi social-first-ketjuksi ja olla maailman tunnetuimpien brändien ensisijainen kumppani. Yhtiö lupaa rakentaa asiakkailleen brändirelevanssia ”sosiaalisessa universumissa” yhdistämällä älykkyyden, luovuuden ja teknologian. Viimeisen 12 kuukauden aikana SAMY on tehnyt useita strategisia yritysostoja, mukaan lukien yhdysvaltalainen vaikuttajatoimisto Content Lab, Saksan johtava sosiaalisen median toimisto Intermate ja viimeisimpänä Amsterdamissa pääkonttoriaan pitävä dataohjattu long-form–sisällön asiantuntija team5pm.

Vuonna 2012 perustettu SAMY on social-first-markkinointistrategioiden edelläkävijä, joka yhdistää omia ohjelmistoratkaisujaan ja kehittyneitä analytiikkatyökaluja globaalien brändien tueksi. Tällä hetkellä yhtiöllä on 23 toimistoa, yli 1000 työntekijää ja toimintaa yli 50 markkinalla, palvellen maailman tunnetuimpia brändejä läpi eri toimialojen.

Helsingissä vuonna 2012 perustettu Kurio nimettiin PRovoke Median viimeisimmässä Global Creative Index -vertailussa maailman kolmanneksi luovimmaksi viestintätoimistoksi. Toimisto on voittanut useita Vuoden toimisto -palkintoja ja palvelee Pohjoismaissa asiakkaita kuten Fazer, Arla, Kia, Posti ja S-ryhmä.

Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas kommentoi:

”Tämä on ylpeyden hetki Kurion tarinassa. Olemme aina katsoneet Suomen rajojen ulkopuolelle, palvelleet asiakkaita kaikilla mantereilla ja voittaneet palkintoja globaalilla tasolla. SAMY Nordicsiksi kasvaminen on merkittävä harppaus tällä matkalla. Ensimmäisestä päivästä lähtien yritysjärjestelyn jälkeen maaliskuussa 2024 olemme tehneet tiivistä yhteistyötä SAMY-kollegoiden kanssa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa. Nyt yhteistyö vain vahvistuu. Yhdessä Tukholman toimistomme kanssa meillä on erinomaiset edellytykset palvella pohjoismaisia asiakkaitamme. Kuten olemme Kuriossa aina sanoneet: tämä matka on vasta 1 % valmis.”

SAMYn toimitusjohtaja Juan Andrés Elhazaz kommentoi:

”Olemme ylpeitä voidessamme laajentaa SAMY-brändin toimintaamme Suomessa ja Ruotsissa SAMY Nordicsin alle – vahvaksi keskukseksi, josta käsin palvelemme koko aluetta. Tämä askel vahvistaa sitoutumistamme haastaa toimialan vallitsevat käytännöt Pohjoismaissa johtamalla brändiviestinnän kehitystä jatkuvasti laajenevassa sosiaalisessa universumissa ja auttamalla brändejä rakentamaan merkityksellisiä yhteyksiä yleisöihinsä.”