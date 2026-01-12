Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 10.1.2026 19:28:03 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 10.1.2026 Rakennuspalo, Karhunkierros Jyväskylä Jyväskylän Halssilassa syttyi sähkökiukaassa liekkipalo omakotitalon saunassa. Palo syttyi kiukaan vikaantumisen takia. Asukkaat katkaisivat sähkönsyötön kiukaalle jolloin palo sammui. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja. Pelastuslaitos on kohteessa suorittamassa savutuuletusta ja varmistamassa ettei palo ole päässyt leviämään kiukaasta muualle. Kohteessa on kaksi pelastuslaitoksen yksikköä.