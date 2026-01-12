Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 12.1.2026
VIIMEINEN TIEDOTE KESKISUURI RAKENNUSPALO MULTIA
Pelastustoiminta on loppunut kohteessa. Raivaus- ja sammutustöissä löydettiin seinärakenteista muutamia palopesäkkeitä. Syttymissyynä on todennäköisesti konehallin lämmityslaitteen tekninen vika.
Tilanteesta ei syntynyt henkilövahinkoja, eikä suurempia omaisuusmenetyksiä.
Päivystävä palomestari
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.1.2026 16:53:35 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.1.2026 JATKOTIEDOTE RAKENNUSPALO KESKISUURI MULTIA Tilanne kohteessa on rauhallinen. Pannuhuoneessa ollut palo on saatu sammutettua. Pelastuslaitos suorittaa jälkisammutustöitä ja etsii mahdollisia palopesäkkeitä viereisistä tiloista. Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä palo päässyt leviämään pannuhuoneesta muihin osiin konehallista. Kohteessa on edelleen seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: tiedote kun tilanne päättyy, mutta viimeistään klo 21.00
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote12.1.2026 16:13:42 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.1.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI MULTIA Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Kopolanraitille Multiaan klo 15:37. Konehallissa olevassa pannuhuoneessa syttynyt tulipalo. Pelastuslaitos on aloittanut sammutustoimet kohteessa. Tiedossa ei ole henkilövahinkoja tai välitöntä leviämisen vaaraa. Tehtävälle on hälytetty kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: uusi tiedote klo 17.00 mennessä
