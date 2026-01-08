Tutkimus: Suurituloiset ja nuoret eivät pelkää riskiä – suomalaisten riskinottohalukkuus säästämisessä ja sijoittamisessa on kasvanut

Riskinottohalukkuus on Sijoittavat suomalaiset 2025 -tutkimuksen mukaan suurinta parhaiten tienaavien ja varakkaimpien suomalaisten keskuudessa. Tulojen sekä tili- tai sijoitusvarallisuuden kasvaessa myös riskinottohalukkuus kasvaa selvästi. Riskinottohalukkuus vaihtelee myös koulutustason mukaan. Vähän yli puolet (52 %) korkeasti koulutetuista ovat halukkaita ottamaan ainakin kohtalaisesti riskiä. Suuremmat tulot ja varallisuus sekä korkeampi koulutustaso lisäävät todennäköisyyttä myös osakesäästötilin avaamiselle. Osakesäästötilin avaamista harkitaan useammin silloin, kun tulot ja riskinottohalukkuus kasvavat.

Myös ikä ja sukupuoli näkyvät riskinottohalukkuudessa: mitä vanhempi vastaaja, sitä todennäköisemmin riskiä kartetaan. Nuorista 43 prosenttia ja nuorista perheistä 31 prosenttia ilmoittaa olevansa valmis kohtalaisen riskin ottamiseen. Naiset puolestaan ovat miehiä varovaisempia: naisista 66 prosenttia arvioi riskinottohalukkuutensa vähäiseksi tai olemattomaksi, kun miehistä vastaava osuus on 48 prosenttia.

”Sijoittamisessa otettu riski on hyvä suhteuttaa käytettävissä olevaan sijoitusaikaan. On ilahduttavaa nähdä, että nuoret, joilla on tyypillisesti edessään pitkä sijoitusaika, ovat valmiita ottamaan enemmän riskiä sijoittamisessa”, sanoo Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.

Riskinottohalukkuus vaikuttaa sijoittamisen tapoihin

Riskiä kokonaan karttavien suomalaisten osuus on pienentynyt vuoden 2024 keväästä merkittävästi (15 % vs. 23 % Taloudellinen mielenrauha -kysely keväällä 2024). Säästötilille rahan siirtäminen on yleisintä niille, jotka karttavat riskiä kokonaan. Riskinottohalukkuudella on selvä merkitys myös säästämiseen tai sijoittamiseen käytettävään summaan.

Suora osakesijoittaminen koetaan tutkimuksen mukaan riskialttiina. Noin neljännes (24 %) heistä, jotka eivät sijoita suoriin osakkeisiin, kertoo syyksi riskialttiuden. Erityisesti suurituloisimmilla ja suurempia säästöjä ja sijoituksia tekevillä koettu riski nousee sijoittamatta jättämisen perusteluissa kärkisijoille (33 %). Kokonaisuudessaan suurituloisimmat sijoittavat kuitenkin enemmän kuin muut tuloryhmät, mutta sijoituskohteet on hajautettu monipuolisemmin esimerkiksi myös rahastoihin.

Osakesijoittamiseen liittyvää riskiä on mahdollista hallita erilaisin keinoin.

”Hajauttamalla osakeomistuksia voi vähentää yksittäisiin yhtiöihin, toimialoihin tai maantieteellisiin alueisiin liittyviä riskejä ja siten tehdä salkusta ja sen odotetusta tuottokehityksestä vakaamman. Kun osakkeisiin sijoittaa säännöllisesti, eli sijoituksia hajauttaa ajallisesti, pienenevät markkinoiden hetkellisten heiluntojen vaikutukset,” sanoo Kivipelto.

Säännöllisellä säästämisellä myös pienempien summien sijoittaminen kantaa pitkällä tähtäimellä hedelmää. Danske Bankin mobiilipankin Säännöllinen Säästäminen -palvelussa voi säästää helposti ja edullisesti Helsingin pörssin 25 vaihdetuimpaan osakkeeseen. Lue lisää täältä.

Sijoittavat suomalaiset 2025

Danske Bankin kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten toimintatapoja säästämisen ja sijoittamisen suhteen sekä näkemyksiä osakesäästötilistä. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Lähtöotos muodostettiin ja lopullinen vastaajajoukko painotettiin suomalaista aikuisväestöä vastaavaksi iän (18 v.+), sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Kokonaistuloksissa (N=1514) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,2 %-yksikköä (95 %:n luottamustasolla). Vastaajista 51 prosenttia oli naisia ja 49 prosenttia miehiä. Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 26.9.– 6.10.2025 välisenä aikana. Kyselytutkimuksen Danske Bankille toteutti YouGov.



Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.

Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, ei pankki takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa.



