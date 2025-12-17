Kuntaliitto ei pidä kaksivuotisen esiopetuksen käyttöönottoa järkevänä

Keskustelu- ja päätöksentekoilmapiirillä suuri merkitys kunnan menestykselle 17.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Valtaosa kuntien luottamushenkilöistä ja johtavista viranhaltijoista näkee, että keskustelu- ja päätöksentekoilmapiiri vaikuttaa melko tai erittäin paljon oman kunnan toimintaedellytyksiin. Tämä ilmenee syksyllä toteutetusta Kuntapäättäjäkyselystä, johon vastasi yli 2500 valtuutettua ja keskeistä viranhaltijaa.