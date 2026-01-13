Aluehallitus hyväksyi muutokset omaishoidon tuen palkkioon ja perhehoidon palkkioon
Aluehallitus nimesi myös edustajansa vaikuttamistoimielimiin.
Maanantaina koolla ollut aluehallitus päätti pyynnöstä antaa ennakkokantansa Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiölle sen myyntiin liittyvästä valmistelusta. Aluehallituksen mukaan säätiön ei kannata edistää mahdolliseen omaisuuden tai toiminnan myyntiin liittyvää valmisteluaan ennen kuin hyvinvointialueen sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen asumispalvelujen järjestämistapoja koskeva tarkastelu valmistuu maaliskuun 2026 loppuun mennessä. Säätiön pyyntö liittyy hyvinvointialueen omistajaohjaukseen ja säätiön taloustilanteeseen. Aiheesta on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa: Aluehallitus käsittelee Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiötä koskevaa ennakkokantaa
Lisäksi aluehallitus hyväksyi muutokset ikäihmisten perhehoidon palkkioihin. Ne sisältävät indeksikorotukset sekä kiertävän perhehoidon palkkioiden perusteisiin liittyvän muutoksen. Palkkiot tulevat voimaan uusien toimeksiantosopimusten osalta 1.1.2026 alkaen. Olemassa olevat sopimukset on tehtävä uudelleen, ennen kuin muutokset astuvat voimaan.
Aluehallitus käsitteli myös korotusta omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärään. Sen korottamista hallituksen esityksen mukaiseen määrään esitetään aluevaltuustolle. Aluehallitus hyväksyi täydennykset omaishoidon tuen myöntämisen perusteisiin 65 vuotta täyttäneitä koskien 1.2.2026 alkaen.
Aluehallitus myös valitsi edustajansa hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin. Kunnat ovat nimenneet omat edustajansa vanhus- ja vammaisneuvostoihin sekä nuorisovaltuustoon. Aluehallituksen edustajiksi nimettiin vanhusneuvostoon Sari Kykyri (ps.), Kylli Kylliäinen (sd.) ja Hannele Saari (kd.). Vammaisneuvostossa aluehallitusta edustavat Salla Fagerström (sd.), Satu Heinonen (vihr.) ja Eija Aittola (kok.). Nuorisovaltuustoon puolestaan valittiin Sari Salminen (kesk.), Ville Mustonen (kok.) ja Satu Viksten (vas.). Lisäksi aluehallitus hyväksyi vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintasäännöt. Nuorisovaltuuston toimintasääntö tuodaan aluehallitukselle erikseen hyväksyttäväksi myöhemmin.
Aluehallitus hyväksyi alle 23-vuotiaiden lyhytpsykoterapian palvelusetelisääntökirjan. Se koskee terapiatakuun piiriin kuuluvaa lyhytpsykoterapiaa. Toukokuussa 2025 voimaan tulleen terapiatakuun mukaan alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten tulee päästä tiettyihin mielenterveyspalveluihin kuukauden kuluessa siitä, kun tällaisen palvelun tarve on todettu.
Talouden tämän vuoden käyttösuunnitelman aluehallitus palautti hyvinvointialuejohtajan esityksestä uudelleen valmisteluun. Jäsenen nimeämisen Työvalmennussäätiö Luotsi sr:n hallitukseen aluehallitus jätti pöydälle. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 19. tammikuuta.
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Tervakosken terveysaseman toiminnan supistus jatkuu – palveluita tarjotaan edelleen tiistaisin ja torstaisin13.1.2026 13:39:25 EET | Uutinen
Tervakosken terveysaseman kiireetön vastaanottotoiminta jatkuu supistettuna Janakkalassa. Elokuun 2026 loppuun saakka asema on auki kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Toiminnan supistus alkoi elokuussa 2025 – syynä on lääkärivaje, joka johtuu rekrytointivaikeuksista. Supistetun toiminnan aikana Tervakoskella työskentelevät yksi lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja diabeteshoitaja. Vastaanotot ovat ennalta suunniteltuja kiireettömiä aikoja. Tervakosken terveysasemalla on ennestään laboratoriopalveluja tiistaisin ja torstaisin, joten aukiolojen keskittäminen tukee myös laboratoriotoimintaa. Toiminnan supistamisen aikana asiakkaat saavat yhteyden terveysasemalle kuitenkin tuttuun tapaan puhelimitse joka arkipäivä: Janakkalan alueen terveysasemien kiireetön Ensilinja, p. 03 629 6630 (ma–pe klo 10–14) Tervakosken terveysaseman tiiminumero, p. 03 629 6604 (ma–pe klo 8–14) Toiminnan supistaminen ei koske suun terveydenhuoltoa eikä neuvolaa.
Ilveskodin remontti on valmis – vammaispalvelut muuttavat uusiin tiloihin vaiheittain13.1.2026 09:50:10 EET | Uutinen
Oma Häme käynnistää Ilveskodissa vaiheittain uusia palveluja kevään 2026 aikana. Hämeenlinnassa sijaitsevassa Ilveskodissa tarjotaan kevään aikana sekä ikäihmisten palveluja että vammaispalveluja. Kun ikäihmisten palvelut myöhemmin siirtyvät toisiin toimitiloihin, toimii Ilveskodissa jatkossa vain vammaispalvelut. Nykyisten asukkaiden hoito ja arki turvataan muutoksen ajan heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Yksikössä asuu edelleen yksi sotainvalidi, jonka palvelut on huomioitu toiminnan suunnittelussa. Ilveskoti on Oma Hämeen omistama kiinteistö. Tilojen kehittämisessä on huomioitu hyvinvointialueen palveluverkon linjaukset ja oma palvelutuotanto. Ilveskotia remontoitiin viime vuonna vammaispalvelujen tarpeisiin vastaavaksi. Kunnostustöissä on panostettu erityisesti asiakaslähtöisyyteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Tilat tukevat erilaisia tarpeita Ilveskodissa käynnistyvät erityisen tuen asumispalveluyksikkö, lyhytaikaishoidon yksikkö sekä kehitysvammaisten asiakkaide
Blogi: Seinistä palveluihin12.1.2026 15:30:42 EET | Tiedote
Rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen avaa blogissaan, miksi hyvinvointialue on tehnyt paljon kiinteistökauppoja.
FinLapset24-tutkimus: Kanta-Hämeessä vauvaperheet ovat pääosin tyytyväisiä neuvolapalveluihin12.1.2026 11:21:09 EET | Tiedote
THL:n kyselytutkimus tuottaa tietoa lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista.
Aluehallitus käsittelee Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiötä koskevaa ennakkokantaa8.1.2026 11:39:03 EET | Uutinen
Aluehallitus käsittelee maanantaina 12. tammikuuta ennakkokantaa Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiö sr:n esittämään pyyntöön. Pyyntö liittyy hyvinvointialueen omistajaohjaukseen, koska säätiön kuuluu Oma Hämeen konserniin. Säätiö on pyytänyt hyvinvointialueelta ennakkokantaa omaisuuden tai toiminnan mahdolliseen myyntiin liittyvään valmisteluun. Myynnin valmisteluaie liittyy säätiön taloudelliseen tilanteeseen sekä meneillään oleviin sopimusneuvotteluihin hyvinvointialueen kanssa. Aluehallitus päätti joulukuussa 2025 käynnistää laajemman tarkastelun, joka koskee sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen asumispalvelujen järjestämistapoja ja organisointia. Jotta Oma Häme saa palveluistaan mahdollisimman laadukkaat ja tehokkaat, on hyvinvointialueen vertailtava palveluiden järjestämistapoja: ostopalveluita, omaa tuotantoa sekä yhteistyömalleja. Aluehallitus päätti 15.12.2025 irtisanoa Erityisasuntosäätiön puitesopimuksen, jotta siihen voidaan jatkossa tehdä muutoksia, jos se on tarpeen. Nykyine
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme