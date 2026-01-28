Kutsu: Pinnan alta uuteen nousuun? Yritysrahoitus ja muut kasvuloikan edellytykset
29.1.2026 10:00:00 EET | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Kutsu
Miksi Suomen talouskasvu on ollut niin olematonta finanssikriisin jälkeen ja millä edellytyksillä voimme päästä uuteen nousuun ja kestävään kasvuun?
Kansantalouden tasolla Suomi näyttäisi olleen pysähdyksissä pian jo kaksi vuosikymmentä. Kuva kuitenkin tarkentuu, kun sukellamme syvemmälle. Pinnan alla on samaan aikaan tapahtunut myös kehitystä, jonka perusteella Suomella olisi edellytyksiä huomattavaankin kasvuloikkaan.
Aineettoman pääoman merkitys talouskasvulle on jo kasvanut nopeammin kuin aineellisen pääoman. Menossa on rakennemuutos, jonka myötä talouskasvu nojautuu jatkossa tuottavuuden kasvuun, innovaatioihin ja aineettomaan pääomaan.
Yrityksillä on tässä pinnanalaisessa prosessissa keskeinen rooli. Suomen yrityssektori näyttäytyy monilla mittareilla dynaamisena: markkinoille tulleet yritykset kasvavat keskimäärin nopeasti ja korkean tuottavuuden yritykset kasvattavat markkinaosuuksiaan luovan tuhon kautta. Jos vielä omistajat ja rahoittajat osaavat ja haluavat skaalata yritysjoukon liiketoiminnan parhaimmiston, emme voi kuin onnistua kansantalouden tuottavuusloikassa.
Työn ja talouden tutkimus LABORE ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ovat yhdessä selvittäneet yritysten rahoitusedellytyksiä, ulkoisen rahoituksen saatavuuden merkitystä tuottavuuskehitykselle ja pitkän aikavälin talouskasvun tekijöitä Suomessa. Kaksivuotista tutkimushanketta on rahoittanut Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö.
Tervetuloa kuulemaan tutkimuksen tuloksia hankkeen päättävässä loppuseminaarissa!
Aika: Perjantaina 6.2.2026 klo 9.30–11.00
Paikka: Pörssitalon Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki TAI livestriimi
Seminaarin alustava ohjelma
09:00 Aamiaistarjoilu, Linnanpiha, Pörssitalo
09:30 Tervetuloa Pörssisaliin / viestintäjohtaja Tytti Sulander, Etla
09:35 Suomen yritysten innovointiperusta antaa aihetta rationaaliselle optimismille / johtaja Mika Maliranta, Labore ja professori, Turun kauppakorkeakoulu
09:50 Eturintamatalouden yritysrahoituksessa painottuu omistajuuden laatu / tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen, Etla
10:05 Yleisökysymyksiä
10:15 Paneelikeskustelu / moderoijana työelämäprofessori Matti Apunen, Tampereen yliopisto
- hallituksen pj. Riku Asikainen, Pääomasijoittajat ry. ja managing partner, Evli
- johtokunnan neuvonantaja Essi Eerola, Suomen Pankki
- osastopäällikkö Mikko Spolander, valtiovarainministeriön kansantalousosasto
- CFO, Johan Haataja, RELEX Solutions
10:50 Kysymyksiä & keskustelua
11:00 Seminaari päättyy
Ilmoittautumiset paikan päälle tilaisuuteen ilmoittautumislomakkeella viimeistään perjantaina 30.1. klo 12. Striimiin voi ilmoittautua perjantaihin 6.2. mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika MalirantajohtajaLaborePuh:050 369 8054mika.maliranta@labore.fi
Essi LindbergviestintäpäällikköLabore / viestintä ja tukipalvelutPuh:040 940 2835essi.lindberg@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työn ja talouden tutkimus LABORE
Valtio-omisteiset sijoitusrahastot muokkaavat globaalia taloutta – uusi aineisto avaa rahastojen vaikutuksia28.1.2026 06:50:00 EET | Tiedote
Valtio-omisteiset sijoitusrahastot ovat nousseet keskeisiksi toimijoiksi globaalissa taloudessa ja kansainvälisessä politiikassa, mutta niiden vaikutuksia on ollut vaikea tutkia hajanaisen datan vuoksi. Uusi SWIFT-aineisto kokoaa ensimmäistä kertaa kattavat tiedot 145 rahastosta 79 maassa lähes sadan vuoden ajalta. Aineisto mahdollistaa aiempaa systemaattisemman tutkimuksen rahastojen roolista niin globaalissa talousjärjestelmässä kuin isäntämaidensa pitkän aikavälin kehityksessä. Tulokset auttavat arvioimaan, millaisissa oloissa sijoitusrahastot tukevat talouden vakautta ja milloin ne voivat lisätä riskejä.
Yrittäjäperheiden lapsista ei useimmiten tule muita parempia yrittäjiä15.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Tuore Tampereen yliopiston, Laboren ja VATT:n tutkijoiden tutkimus osoittaa, että yrittäjäperheiden lapset ryhtyvät Suomessa muita useammin yrittäjiksi, mutta vanhempien yrittäjyystausta ei keskimäärin selitä yritysten parempaa menestystä. Tutkimus on julkaistu kansainvälisesti arvostetussa vertaisarvioidussa Journal of Labor Economics -tiedejulkaisussa.
Suomen yritysdynamiikka on kiihtynyt – kasvuyritysten työllisyysosuus noussut Yhdysvaltojen ohi13.1.2026 07:12:00 EET | Tiedote
Suomessa yritysrakenteiden uudistuminen on ollut 2010-luvulla vilkkaampaa kuin Yhdysvalloissa, selviää Laboren tuoreesta analyysistä. Työpaikkoja on syntynyt ja tuhoutunut Suomessa nopeammin, ja erityisen nopeasti on kasvanut orgaanisesti kasvaneiden yritysten työllisyysosuus. Yhdysvalloissa vastaava osuus on samaan aikaan pienentynyt. Tulokset viittaavat siihen, että suomalaisessa yrityskentässä on edelleen kasvupotentiaalia, joka tukee myönteistä talouskehitystä myös 2020-luvulla.
Mika Maliranta jatkaa OECD:n toimiala-analyysin työryhmän puheenjohtajana myös vuonna 20267.1.2026 16:48:21 EET | Tiedote
Laboren johtaja Mika Maliranta jatkaa OECD:n toimiala-analyysityöryhmän WPIA:n hallituksen puheenjohtajana myös vuonna 2026. Tehtävässä hän on keskeisessä roolissa tuottamassa kansainvälisesti vertailukelpoista tutkimustietoa teollisuuspolitiikasta, yritysdynamiikasta ja talouden resilienssistä – tietoa, jolla on suora merkitys Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun vahvistamiselle.
Kiky-sopimus osa 2 – ennen oli toisin?18.12.2025 15:54:12 EET | Blogi
Suomen kustannuskilpailukyky herättää keskustelua. Lääkkeeksi on ehdotettu palkkamalttia, minkä tavoitteena on Suomen talouden vientikysynnän kasvattaminen. Tilanne on kuitenkin erilainen kuin kiky-sopimuksen aikaan vuonna 2016, jolloin sisäistä devalvaatiota viimeksi käytettiin. Kotimaisen kysynnän heikentäminen on Suomen taloustilanteessa huono ratkaisu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme