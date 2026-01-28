Työn ja talouden tutkimus LABORE

Kutsu: Pinnan alta uuteen nousuun? Yritysrahoitus ja muut kasvuloikan edellytykset

29.1.2026 10:00:00 EET | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Kutsu

Miksi Suomen talouskasvu on ollut niin olematonta finanssikriisin jälkeen ja millä edellytyksillä voimme päästä uuteen nousuun ja kestävään kasvuun?

Kuva: Getty Images, Unsplash.

Kansantalouden tasolla Suomi näyttäisi olleen pysähdyksissä pian jo kaksi vuosikymmentä. Kuva kuitenkin tarkentuu, kun sukellamme syvemmälle. Pinnan alla on samaan aikaan tapahtunut myös kehitystä, jonka perusteella Suomella olisi edellytyksiä huomattavaankin kasvuloikkaan. 

Aineettoman pääoman merkitys talouskasvulle on jo kasvanut nopeammin kuin aineellisen pääoman. Menossa on rakennemuutos, jonka myötä talouskasvu nojautuu jatkossa tuottavuuden kasvuun, innovaatioihin ja aineettomaan pääomaan. 

Yrityksillä on tässä pinnanalaisessa prosessissa keskeinen rooli. Suomen yrityssektori näyttäytyy monilla mittareilla dynaamisena: markkinoille tulleet yritykset kasvavat keskimäärin nopeasti ja korkean tuottavuuden yritykset kasvattavat markkinaosuuksiaan luovan tuhon kautta. Jos vielä omistajat ja rahoittajat osaavat ja haluavat skaalata yritysjoukon liiketoiminnan parhaimmiston, emme voi kuin onnistua kansantalouden tuottavuusloikassa.

Työn ja talouden tutkimus LABORE ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA ovat yhdessä selvittäneet yritysten rahoitusedellytyksiä, ulkoisen rahoituksen saatavuuden merkitystä tuottavuuskehitykselle ja pitkän aikavälin talouskasvun tekijöitä Suomessa. Kaksivuotista tutkimushanketta on rahoittanut Arvopaperimarkkinoiden Edistämissäätiö

Tervetuloa kuulemaan tutkimuksen tuloksia hankkeen päättävässä loppuseminaarissa!

Aika: Perjantaina 6.2.2026 klo 9.30–11.00
Paikka: Pörssitalon Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki TAI livestriimi

Seminaarin alustava ohjelma  

09:00 Aamiaistarjoilu, Linnanpiha, Pörssitalo

09:30 Tervetuloa Pörssisaliin / viestintäjohtaja Tytti Sulander, Etla

09:35 Suomen yritysten innovointiperusta antaa aihetta rationaaliselle optimismille / johtaja Mika Maliranta, Labore ja professori, Turun kauppakorkeakoulu

09:50 Eturintamatalouden yritysrahoituksessa painottuu omistajuuden laatu / tutkimusneuvonantaja Petri Rouvinen, Etla

10:05 Yleisökysymyksiä

10:15 Paneelikeskustelu / moderoijana työelämäprofessori Matti Apunen, Tampereen yliopisto

  • hallituksen pj. Riku Asikainen, Pääomasijoittajat ry. ja managing partner, Evli
  • johtokunnan neuvonantaja Essi Eerola, Suomen Pankki
  • osastopäällikkö Mikko Spolander, valtiovarainministeriön kansantalousosasto
  • CFO, Johan Haataja, RELEX Solutions

10:50 Kysymyksiä & keskustelua

11:00 Seminaari päättyy

Ilmoittautumiset paikan päälle tilaisuuteen ilmoittautumislomakkeella viimeistään perjantaina 30.1. klo 12. Striimiin voi ilmoittautua perjantaihin 6.2. mennessä.

Lämpimästi tervetuloa! 

Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.

Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

