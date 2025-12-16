Hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman jää eläkkeelle
Kymenlaakson hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman jää eläkkeelle vuoden 2026 kesällä.
Kymenlaakson hyvinvointialuejohtaja vaihtuu. Nykyinen hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle heinäkuun alusta lähtien. Hagman täyttää 65 vuotta huhtikuussa.
Harri Hagman on johtanut Kymenlaakson hyvinvointialuetta vuoden 2022 syyskuusta alkaen, jota ennen hän toimi Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Satadiag-liikelaitoksen johtajana.
Hagman toteaa työnsä hyvinvointialueen eteen jatkuvan normaalisti kesään asti.
– Uusi strategiakausi on juuri käynnistynyt ja meillä on kuluvalle vuodelle merkittäviä tavoitteita erityisesti taloudessa. Omalta osaltani teen näiden eteen edelleen aktiivisesti töitä tulevat kuukaudet. Samalla tuen organisaatiota tarvittavilta osin johtajamuutoksessa, jotta se olisi mahdollisimman sujuva.
Aluehallituksen puheenjohtaja Anne Heikkilä kiittää Harri Hagmania siitä tavasta, jolla hän on johtanut hyvinvointialuetta organisaation ensimmäisten vuosien ajan.
– Hyvinvointialueen alkuvuodet ovat sisältäneet mitä erilaisimpia epävarmuuksia, mutta kaikessa epävarmuudessakin Hagman on johtajuudessaan korostanut henkilöstöämme tärkeimpänä voimavaranamme. Hänen tapansa johtaa niin, että henkilöstön hyvinvointi tulee ensin, on ollut merkittävä vahvuus verrattain uudelle organisaatiolle.
Hagmanin seuraajan haku käynnistetään lähiaikoina.
Yhteyshenkilöt
Anne HeikkiläAluehallituksen puheenjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 700 9982anne.heikkila@luottamus.kymenhva.fi
Harri HagmanhyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:020 633 2113harri.hagman@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kymenlaakson hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialueen ensihoidon toimintamallit kuten EVA-yksikkö herättivät kiinnostusta Tukholmassa16.12.2025 14:15:00 EET | Tiedote
Kymenlaakson hyvinvointialue edusti Suomea Mission Critical Communications Expo & Nordic Village -tapahtumassa Tukholmassa 11. marraskuuta 2025. Ensihoitaja Anders Windahl esitteli tapahtumassa ambulanssia sekä ensihoidon toimintaa.
Kymenlaakson keskussairaalan synnytys- ja naistenpalveluissa panostetaan yksilölliseen hoitoon16.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Kymenlaakson keskussairaalan synnytys- ja naistenpalveluissa panostetaan yksilölliseen hoitoon ja tehdään yhdessä töitä perheiden parhaaksi. Keskussairaalan synnytysten määrä on tänä vuonna kasvussa. Joulukuun alussa syntyneet kaksoset ylittivät tuhannen synnytyksen rajapyykin.
Aluehallitukselle esitetään lisärahoituksen hakemista hyvinvointialueelle15.12.2025 13:31:17 EET | Tiedote
Aluehallitus käsittelee 16.12.2025 Kymenlaakson hyvinvointialueen lisärahoitushakemuksen 25,9 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Kertaluonteisen lisärahoituksen avulla hyvinvointialue kykenee purkamaan kertynyttä hoito- ja palveluvelkaa sekä vastaamaan alueen väestön palvelutarpeisiin ja kustannustason nousuun.
Lähisynnytysvalmennukset alkavat jälleen tammikuussa 2026 Kymenlaakson keskussairaalalla15.12.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Tammikuusta lähtien synnytysvalmennuksia järjestetään jälleen lähitoteutuksena Kymenlaakson keskussairaalalla. Lähivalmennuksen yhteydessä osallistujat pääsevät tutustumaan keskussairaalan synnytysyksikön tiloihin ja tilanteen salliessa myös synnytyshuoneeseen. Valmennuksia järjestetään vuorotellen läsnä ja etänä.
Kymenlaakson hyvinvointialue HPK Palvelut Oy:n omistaja-asiakkaaksi – talous- ja henkilöstöpalvelut keskitetään yhtiölle vaiheittain11.12.2025 15:59:54 EET | Tiedote
Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2025, että Kymenlaakson hyvinvointialue liittyy HPK Palvelut Oy:n omistaja-asiakkaaksi. Yhtiön omistaja-asiakkaita ovat entuudestaan Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme