Hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman jää eläkkeelle

13.1.2026

Kymenlaakson hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman jää eläkkeelle vuoden 2026 kesällä.

Kymenlaakson hyvinvointialuejohtaja vaihtuu. Nykyinen hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle heinäkuun alusta lähtien. Hagman täyttää 65 vuotta huhtikuussa. 

Harri Hagman on johtanut Kymenlaakson hyvinvointialuetta vuoden 2022 syyskuusta alkaen, jota ennen hän toimi Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Satadiag-liikelaitoksen johtajana. 

Hagman toteaa työnsä hyvinvointialueen eteen jatkuvan normaalisti kesään asti. 

– Uusi strategiakausi on juuri käynnistynyt ja meillä on kuluvalle vuodelle merkittäviä tavoitteita erityisesti taloudessa. Omalta osaltani teen näiden eteen edelleen aktiivisesti töitä tulevat kuukaudet. Samalla tuen organisaatiota tarvittavilta osin johtajamuutoksessa, jotta se olisi mahdollisimman sujuva. 

Aluehallituksen puheenjohtaja Anne Heikkilä kiittää Harri Hagmania siitä tavasta, jolla hän on johtanut hyvinvointialuetta organisaation ensimmäisten vuosien ajan. 

– Hyvinvointialueen alkuvuodet ovat sisältäneet mitä erilaisimpia epävarmuuksia, mutta kaikessa epävarmuudessakin Hagman on johtajuudessaan korostanut henkilöstöämme tärkeimpänä voimavaranamme. Hänen tapansa johtaa niin, että henkilöstön hyvinvointi tulee ensin, on ollut merkittävä vahvuus verrattain uudelle organisaatiolle.  

Hagmanin seuraajan haku käynnistetään lähiaikoina. 

