ENNAKKOTIEDOTE: Urbaani hittiromaani sisaruudesta, menetyksistä ja riippuvuuksista – Coco Mellorsin Blue Sisters ilmestyy suomeksi 26.1.
Mikä merkitys sisaruudella on omalle identiteetille? Ja millaista on, kun yksi puuttuu, lopullisesti? Booktok-ilmiöksi noussut Blue Sisters (Gummerus) kuvaa sisaruutta, surua ja toipumista yhtä aikaa kirpaisevan kepeästi ja koskettavan tarkkanäköisesti. New Yorkissa asuvan Coco Mellorsin menestysromaani ilmestyy suomeksi 26.1.
”Sisko ei ole sama kuin ystävä. Ihmisillä on kummallinen pakkomielle supistaa sisaruuden kaltainen merkityksellinen ja monimutkainen suhde yhtä sattumanvaraiseksi ja banaaliksi kuin ystävyys. -- Ei. Sisarusten kynnet kasvavat samassa kohdussa, ja he työntyvät kiljuen ulos samasta synnytyskanavasta. Sillä ei ole mitään tekemistä ystävyyden kanssa. Ei toista valita eikä opita tuntemaan vaivihkaa. Sitä ollaan yhtä alusta asti.”
Sisarensa Nickyn kuoleman vuosipäivänä asianajaja Avery, ammattilaisnyrkkeilijä Bonnie ja huippumalli Lucky palaavat kotikaupunkiinsa New Yorkiin. Bluen sisarukset ovat aina olleet poikkeuksellisia ja erilaisia. Heitä kuitenkin yhdistävät kyltymätön kunnianhimo, riivaavat riippuvuudet sekä särkynyt sydän. Kuroessaan umpeen Nickyn jälkeen jättämää kuilua he joutuvat tunnustamaan salaisuuksia paitsi toisilleen, myös itselleen.
“Vangitsee sekä sisaruuden että surun villiyden, tarttuvuuden ja kauneuden.” – New York Times
"Saa nauramaan, itkemään sydämen kyllyydestä – ja soittamaan omille sisaruksille." – Cosmopolitan
Kirjailija Coco Mellors (s. 1989) on kirjoittanut kaksi romaania, joita on käännetty 28 kielelle ja jotka ovat nousseet myyntilistoille Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa sekä useissa muissa maissa. Hänen kirjoituksiaan on julkaistu mm. Voguen ja New York Timesin Modern Love -palstan sivuilla. Mellors asuu New Yorkissa miehensä ja poikansa kanssa.
Coco Mellors: Blue Sisters (Gummerus)
alkuteos Blue Sisters
suomentanut Cristina Sandu
348 sivua
Ilmestyy 26.1. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Heljä Heikkinen
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauliina PietiläTuottajaGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
Kuvat
