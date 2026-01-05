Kokoperheen näyttämöllinen konsertti Lintu Sininen

Lohjan kaupunginorkesterin koko perheen konsertissa herää eloon Zacharias Topeliuksen rakastettuun satunäytelmään pohjautuva teos Lintu Sininen. Monitaiteinen konsertti yhdistää musiikin, näyttämötaiteen, kirjallisuuden ja kuvataiteen kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Teoksen on säveltänyt Jonne Valtonen.

Teoksen kansainvälinen ensi-ilta toteutettiin joulukuussa 2025 Arabiemiraateissa yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin ja Jukka Untamalan kanssa. Kiertue oli osa Suomen ja Arabiemiraattien diplomaattisuhteiden 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa, ja sen järjestelyistä vastasi Suomen Abu Dhabin suurlähetystö yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Lohjalla nähtävä konsertti on teoksen näyttämöllinen versio, jonka käsikirjoituksen on laatinut Juho Golnick. Lavastuksesta, puvustuksesta ja valosuunnittelusta vastaa Lahden kaupunginteatterin skenografi Tiina Hauta-aho.

Näyttelijä Tiina Naumanen (FIA) tuo Lintu Sinisen tarinan näyttämölle huikealla tavalla näytellen kaikki yhteensä 11 hahmoa. Naumasella on yli 25 vuoden kokemus teatterin eri genreistä aina musiikkiteatterista komediaan ja draamasta lastenteatteriin.

LINTU SININEN

Näyttämöllinen koko perheen konsertti

To 22.1.2026 klo 19 Laurentius-sali

Tiina Naumanen, näyttelijä

Jussi Makkonen, sello

Nazig Azezian, piano

Jukka Untamala, kapellimestari

Lohjan kaupunginorkesteri



Jonne Valtonen: Lintu Sininen

Liput NetTicket: 10,50 €

Konsertin kesto 50 minuuttia, ei väliaikaa.