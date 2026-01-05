Lohjan kaupunkiLohjan kaupunki

Kokoperheen näyttämöllinen konsertti Lintu Sininen

13.1.2026 12:58:48 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote

Lohjan kaupunginorkesteri esittää koko perheen näyttämöllisen konsertin "Lintu Sininen" Laurentius-salissa 22.1.2026. Esitys yhdistää musiikin, näyttämötaiteen ja visuaaliset elementit, ja näyttelijä Tiina Naumanen esittää kaikki 11 hahmoa. Sävellys Jonne Valtoselta, liput 10,50 €. Konsertti kestää 50 minuuttia.

Alt-teksti: Kirjan kansi, jossa tyttö katsoo sinistä lintua, ympärillään vehreitä kasveja. Tekstissä mainitaan Zacharias Topelius ja kirjan nimi "Lintu Sininen".
Monitaiteinen konsertti yhdistää musiikin, näyttämötaiteen, kirjallisuuden ja kuvataiteen kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Teoksen on säveltänyt Jonne Valtonen. LKO

Lohjan kaupunginorkesterin koko perheen konsertissa herää eloon Zacharias Topeliuksen rakastettuun satunäytelmään pohjautuva teos Lintu Sininen. Monitaiteinen konsertti yhdistää musiikin, näyttämötaiteen, kirjallisuuden ja kuvataiteen kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Teoksen on säveltänyt Jonne Valtonen.

Teoksen kansainvälinen ensi-ilta toteutettiin joulukuussa 2025 Arabiemiraateissa yhdessä Lohjan kaupunginorkesterin ja Jukka Untamalan kanssa. Kiertue oli osa Suomen ja Arabiemiraattien diplomaattisuhteiden 50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa, ja sen järjestelyistä vastasi Suomen Abu Dhabin suurlähetystö yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.

Lohjalla nähtävä konsertti on teoksen näyttämöllinen versio, jonka käsikirjoituksen on laatinut Juho Golnick. Lavastuksesta, puvustuksesta ja valosuunnittelusta vastaa Lahden kaupunginteatterin skenografi Tiina Hauta-aho. 

Näyttelijä Tiina Naumanen (FIA) tuo Lintu Sinisen tarinan näyttämölle huikealla tavalla näytellen kaikki yhteensä 11 hahmoa. Naumasella on yli 25 vuoden kokemus teatterin eri genreistä aina musiikkiteatterista komediaan ja draamasta lastenteatteriin.

LINTU SININEN

Näyttämöllinen koko perheen konsertti
To 22.1.2026 klo 19 Laurentius-sali

Tiina Naumanen, näyttelijä
Jussi Makkonen, sello
Nazig Azezian, piano
Jukka Untamala, kapellimestari
Lohjan kaupunginorkesteri

Jonne Valtonen: Lintu Sininen

Liput NetTicket: 10,50 €
Konsertin kesto 50 minuuttia, ei väliaikaa.

Tiina Naumanen, näyttelijä Jussi Makkonen, sello Nazig Azezian, piano
LKO
Monitaiteinen konsertti yhdistää musiikin, näyttämötaiteen, kirjallisuuden ja kuvataiteen kiehtovaksi kokonaisuudeksi. Teoksen on säveltänyt Jonne Valtonen.
