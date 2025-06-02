Järvi-Suomen Valokuitu aloittaa kyläverkkohankkeen Rantasalmen Tuusmäessä

Järvi-Suomen Valokuitu on käynnistänyt kaksivuotisen hankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda nopeat tietoliikenneyhteydet Tuusmäen kylälle Rantasalmella. Hankkeelle on myönnetty EU:n maaseuturahoitusta Etelä-Savon ELY-keskukselta, jonka tehtäviä hoitaa nykyisin Itä-Suomen elinvoimakeskus. Verkon rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä.

”Ilman hyviä tietoliikenneyhteyksiä maailman menossa pysyminen on hankalaa. Tuusmäkeen rakennettava valokuituverkko on merkittävä ponnistus alueen elinvoimaan ja tuo alueen asukkaille ja yrityksille tasa-arvoisen mahdollisuuden pysyä mukana digitalisaation kehityksessä”, Järvi-Suomen Valokuidun toimitusjohtaja Kari Järvinen kertoo.

Tieto Tuusmäen valokuituhankkeesta on otettu hyvillä mielin vastaan myös Rantasalmen kunnassa, jossa haja-asutusalueen heikkojen tietoliikenneyhteyksien kanssa on tuskailtu jo pidemmän aikaa.

”Tuusmäen alueen yrityksille, kotitalouksille ja kausiasunnoille valokuituverkko merkitsee toimintavarmuutta, jota 3G-verkkojen alasajo on heikentänyt. Vesistöjen pirstomana kuntana tarvitsemme erityisen luotettavat tietoliikenneyhteydet: ne ovat paitsi arjen työväline myös turvallisuuskysymys kriisitilanteissa. Valokuitu on yksi ratkaisu tähän haasteeseen”, Rantasalmen kunnan hallintojohtaja Jarkko Sanisalo kertoo.

Rantasalmen kunta ei ole jäänyt tietoliikennehaasteiden edessä toimettomaksi, vaan työtä parempien yhteyksien saamiseksi kunnassa on tehty pitkäjänteisesti: ”Yhteistyö Järvi-Suomen Valokuidun kanssa osoittaa, että määrätietoinen vaikuttaminen kantaa hedelmää – nyt tuusmäkeläisillä on mahdollisuus saada käyttöönsä tietoliikenneinfrastruktuuri, joka vastaa laadultaan ja hinnoittelultaan kaupunkien tasoa”, Jarkko Sanisalo iloitsee.

Valokuituverkko rakentuu Tuusmäkeen kysynnän mukaan

Tuusmäen kyläverkkohankkeen valmistelussa Järvi-Suomen Valokuitu on tehnyt tiivistä yhteistyötä paikallisen kyläyhdistyksen kanssa. Tuusmäen Kyläyhdistyksen puheenjohtaja Panu Hynninen on tyytyväinen, että kauan odotetut valokuituyhteydet olisivat nyt toteutumassa.

”Tuusmäessä on tunnetusti huonokuntoiset valtiontiet ja mobiiliyhteydet. 3G:n hallitsematon purku vielä huononsi entisestään tilannetta. Nyt on nähtävissä valoa tunnelissa yhteyksien osalta, kun Järvi-Suomen Valokuitu on aloittamassa valokuituverkon rakentamisen kylälle. Tämä helpottaa kaikkea datayhteyksien kautta tehtävää työtä ja mahdollistaa hyvin toimivan etätyön tekemisen, vapaa-ajan käyttöä unohtamatta”, Panu Hynninen toteaa.

Valokuituverkko rakentuu Tuusmäkeen kysynnän mukaan. ”Yhteistyö Tuusmäen Kyläyhdistyksen kanssa on toiminut erinomaisesti ja alueella on ollut suuri ennakkokiinnostus valokuituliittymiä kohtaan. Verkon toteutuminen edellyttää riittävää määrää liittymätilauksia, ja kun ne on saatu kasaan, päästetään kaivinkoneet verkonrakennukseen”, Kari Järvinen kertoo.

Järvi-Suomen Valokuidun toimitusjohtaja kehottaakin tuusmäkeläisiä nyt valokuitukaupoille. ”Liittymän tilaaminen onnistuu näppärästi meidän verkkosivujen kautta. Jos hankkeessa päästään etenemään suunnitelmien mukaan, on Tuusmäessä valokuituyhteydet käytössä tämän vuoden loppuun mennessä”, Järvinen lupaa.