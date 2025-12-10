Sairaalahuvipuisto teki historiaa – kävijäennätys vuonna 2025

Maailman ensimmäinen Sairaalahuvipuisto saavutti merkittävän virstanpylvään vuonna 2025, kun sen kolmas toimintavuosi ylsi uuteen kävijäennätykseen. Vuoden aikana Sairaalahuvipuistossa vieraili yhteensä 14 397 pientä kävijää, kun vastaava luku vuonna 2024 oli 11 452 vierasta.

Sairaalahuvipuisto on Särkänniemen, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n ja Taysin yhteistyönä syntynyt ainutlaatuinen kokonaisuus, joka on tarjonnut iloa, väriä ja elämyksiä Taysin lasten ja nuorten sairaalan potilaille ja heidän läheisilleen jo vuodesta 2022. Vastaavaa toimintamallia ei ole muualla maailmassa.

”Pienten lapsipotilaiden iloa on upeaa seurata Sairaalahuvipuistossa. Huvipuisto kutsuu lapsia touhuamaan ja liikkumaan. Kokonaan lihastoiminen huvipuisto tuo erittäin hienon lisän sairaalassa olevien lasten arkeen. Kehitämme Sairaalahuvipuistoon jatkuvasti lisää lapsille suunnattua ohjelmaa, jotta saamme myös mahdolliset sairaalapelot hälvenemään ja lisää ilon hetkiä pienten potilaiden elämään. Kiitämme lämpimästi Särkänniemeä hyvästä kumppanuudesta ja kaikkia Sairaalahuvipuiston tukijoita pienten potilaiden isosta ilosta”, kertoo Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi.

Yhteistyö mahdollistaa ilon keskellä sairaalaympäristöä

Sairaalahuvipuisto on yhteishanke, jossa Tays tarjoaa tilan ja vastaa sen ylläpidosta, Särkänniemi tuo huvipuistomaiset puitteet ja Tampereen Lastenklinikan Tuki ry operoi toimintaa käytännössä. Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n työntekijät ovat paikalla joka päivä, ja huvipuisto toimii myös tukikohtana esiintyjille, kuten Sairaalaklovneille ja muulle kulttuuriohjelmalle.

Särkänniemi tukee Sairaalahuvipuiston toimintaa vuosittain merkittävällä panoksella. Lisäksi Särkänniemi lahjoittaa vuosittain satoja rannekkeita ja vapaalippuja Taysin lastensairaalan potilaille yhteistyössä Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n kanssa.

”Sairaalahuvipuisto on suurin yhteiskuntavastuuhankkeemme. Särkänniemi haluaa olla mukana luomassa puitteet ilolle ja huvittelulle myös silloin, kun elämässä on vaikeaa. Sairaalahuvipuiston toiminnassa mukana oleminen on meille sydämen asia”, kertoo Särkänniemen toimitusjohtaja Mikko Hautasaari.

Viikoittaista ohjelmaa ja elämyksiä lapsille

Sairaalahuvipuisto palvelee lapsipotilaita ja heidän läheisiään joka päivä. Viikoittain tarjolla on monipuolista ja lapsille suunnattua ohjelmaa, kuten Sorin Sirkuksen sirkustempputuokiot, TsotTsot Komedian lasten oivallusta tukevat toiminnat, Veeran temppukoulu sekä Sairaalaklovnien vierailut.

Huvipuisto on suunniteltu erityisesti lapsipotilaiden tarpeet huomioiden, ja sen tavoitteena on tuoda liikettä, leikkiä ja positiivisia kokemuksia osaksi sairaala-arkea.

”Joka kerta kun tullaan Taysiin, me käydään Sairaalahuvipuistossa. Parhaat jutut meidän 5-vuotiaan Veikon mielestä on karuselli (mini-Troika) ja oikeastaan ihan kaikki. Täällä on todella hyvät puitteet. Puisto on pelastus, kun tullaan aina moneksi tunniksi Taysille niin on paikka missä viettää aikaa. Kivaa näissä laitteissa on se, että ne ovat juuri niin hurjia, kun niistä itse tekee”, kertoo Sairaalahuvipuiston aktiivikävijä Satu Koskinen.

Vahva kumppaniverkosto tukena

Sairaalahuvipuiston perustajakumppaneihin kuuluvat Särkänniemen, Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n ja Taysin lisäksi Olvi-säätiö, Ingman, LähiTapiola Pirkanmaa, Parkanon Säästöpankkisäätiö, Lappset Group Oy, sekä Pirte työterveys ja lääkärikeskus. Lisäksi mukana on ollut joukko muita tahoja ja yksityishenkilöitä, jotka haluavat tuoda iloa sairaalaympäristöön. Toimintaa rahoitetaan Tampereen Lastenklinikan Tuki ry:n ylläpitämällä jatkuvalla varainhankinnalla, jossa kuka tahansa voi olla mukana.