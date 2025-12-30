Kauppakeskus Sellon vuosi 2025 päättyi ennätyksiin

Kasvua kaikilla mittareilla

Kauppakeskus Selloon tehtiin viime vuonna ennätykselliset 24,7 miljoonaa asiakaskäyntiä (+1,8 % 2024 verrattuna). Samalla rikkoutui vanha myyntiennätys: vuoden 2025 myynti ylsi peräti 422,8 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 1,3 % lisäystä verrattuna vuoteen 2024.

- Meillä on takana upea vuosi. Kiitos kuuluu ennen kaikkea uskollisille asiakkaillemme, joita olemme onnistuneet yhdessä liikkeidemme ja ravintoloidemme kanssa palvelemaan tarpeita ja odotuksia vastaavalla tavalla, kertoo kauppakeskuspäällikkö Riikka Tuomainen.

- Loppuvuonna asiakkaita ihastuttaneen ainutlaatuisen Taikapuutarha-liiketilapeiton takana tehtiin merkittäviä liiketilamuutoksia ja alueelle avautui 5 uutta ravintolaa. Kauppakeskus on lähes täyteen vuokrattu 99 %:n vuokrausasteella. Kaikkiaan Selloon avautui viime vuoden aikana 23 uutta liikettä, kuten Luhta Brand Store, Lyko ja Fazer Café, Tuomainen jatkaa.

Sellon vuokralaisten suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku nousi vuokralaistyytyväisyystutkimuksessa lukemaan 73, mikä on kaikkien aikojen korkein saavutettu mittaustulos. Tutkimuksen toteutti KTI Kiinteistötieto Oy.

Ostoksia, tapahtumia ja yhdessäoloa omalla tyylillä

Kauppakeskus Sello on Suomen kolmanneksi vilkkain kauppakeskus, joka sijaitsee Espoon nopeimmin kasvavassa kaupunginosassa Leppävaarassa. Sellon Kesäterassi on lunastanut paikkansa espoolaisten vilkkaana kohtaamispaikkana jo neljän vuoden ajan. Kesäkauden 2025 aikana terassilla oli yli 470 000 asiakaskäyntiä ja noin 20 tapahtumaa, jotka mahdollistivat veloituksettomia kulttuurielämyksiä asiakkaille. Tänä vuonna kesäterassikausi avautuu vapputorilla toukokuun alussa.

Sellon kanta-asiakasohjelma Sello Klubi kasvoi 19 000 kanta-asiakkaaseen, joista lähes 70 % on sovelluksen aktiivisia käyttäjiä. Vuonna 2025 järjestettiin ensimmäinen klubilaisten VIP-tapahtuma elokuvien ystäville Sellon Finnkinossa.

Vastuullisuus on tekoja

Vuonna 2025 Sello teki vastuullisuustyöstään entistäkin näkyvämpää julkaisemalla vastuullisuusraportin EU:n vapaaehtoisen kestävyysraportointistandardin VSME:n muodossa. Vuoden 2025 raportti julkaistaan kevään 2026 aikana. Kauppakeskuksen kierrätysaste nousi viime vuonna ennätyslukemaan 84,1 %:iin ja vuonna 2026 tavoitellaan 85 %:n kierrätysastetta.

Sello haluaa tavoitella entistäkin vahvemmin esteettömämpää ja yhdenvertaisempaa ympäristöä. Tästä osoituksena kauppakeskus otti käyttöön vuonna 2025 esteettömyysindeksin ja saavutti indeksilukeman 93/100.