Yrittäjäperheiden lapsista ei useimmiten tule muita parempia yrittäjiä
Tuore Tampereen yliopiston, Laboren ja VATT:n tutkijoiden tutkimus osoittaa, että yrittäjäperheiden lapset ryhtyvät Suomessa muita useammin yrittäjiksi, mutta vanhempien yrittäjyystausta ei keskimäärin selitä yritysten parempaa menestystä. Tutkimus on julkaistu kansainvälisesti arvostetussa vertaisarvioidussa Journal of Labor Economics -tiedejulkaisussa.
On jo pitkään tiedetty, että ammatit ”periytyvät” vanhemmilta lapsille: lääkäreiden lapsista tulee muita tavallisemmin lääkäreitä, opettajien lapsista opettajia, ja niin edelleen. Myös yrittäjien lapsista tulee selvästi muita useammin yrittäjiä.
Vähemmän on kuitenkin tiedetty siitä, selittyykö tämä ilmiö sillä, että yrittäjäperheiden lapset menestyvät yrittäjinä muita paremmin, vai sillä, että he valitsevat yrittäjyyden muiden tekijöiden kuin taloudellisen menestyspotentiaalin perusteella.
Taloustieteessä on perinteisesti ajateltu, että ihmiset valitsevat ammattinsa sen mukaan, missä he voivat parhaiten hyödyntää omia synnynnäisiä tai opittuja kykyjään. Tämä koskee myös valintaa palkatun työn ja yrittäjyyden välillä: yrittäjäksi ryhdytään, jos omien kykyjen koetaan sopivan yrittäjyyteen paremmin kuin palkkatyöhön. Näiden teorioiden perusteella on usein päätelty, että yrittäjäperheiden lapset ryhtyvät yrittäjiksi siksi, että heillä on vanhemmilta perittyjä tai opittuja yrittäjäkykyjä, jotka parantavat heidän menestymismahdollisuuksiaan.
Viimeaikainen tutkimus on kuitenkin korostanut myös muiden tekijöiden merkitystä. Yrittäjäksi ryhtymistä selittävät taloudellisten tuottojen ohella mieltymykset, kuten halu itsenäisyyteen, oman työn hallintaan tai suurempi riskinottohalukkuus. Erot mieltymyksissä voivat johtua erilaisten synnynnäisten ominaisuuksien lisäksi myös opituista tavoista ja asenteista. Yrittäjäperheissä näitä tapoja ja asenteita opitaan luultavammin muita perheitä enemmän.
Tutkimusasetelma
Tampereen yliopiston, Laboren ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat tarkastelivat tuoreessa, kansainvälisesti arvostettuun Journal of Labor Economics -tiedejulkaisuun hyväksytyssä artikkelissaan, ketkä Suomessa perustavat uusia osakeyhtiöitä ja mitkä yksilötason tekijät selittävät yritysten taloudellista menestystä. Aineisto kattaa vuosina 1998–2014 perustetut uudet osakeyhtiöt.
Keskeiset tulokset
Aikaisempien tutkimusten mukaisesti tutkimuksessa havaittiin, että yrittäjäperheiden lapsista tulee yrittäjiä muita useammin myös Suomessa.
”Vuosina 1998–2014 perustettujen uusien osakeyhtiöiden pääomistajista 24 prosentilla joko toinen tai molemmat heidän vanhemmistaan olivat aiemmin toimineet itsekin yrittäjinä, kun vastaava osuus palkansaajataustaisilla on noin 17 prosenttia”, kertoo Tuomas Matikka VATT:sta.
Tarkastelu ei sisällä tapauksia, joissa henkilö siirtyy olemassa olevan perheyrityksen omistajaksi.
Tutkimuksen keskeinen tulos on kuitenkin se, että vanhempien yrittäjyystausta ei keskimäärin ole yhteydessä yritysten menestykseen. Yrittäjäperheiden lasten perustamat yritykset eivät eroa muista yrityksistä kokonaismyynnin, työntekijämäärän tai tuottavuuden osalta kymmenen vuotta yrityksen perustamisen jälkeen. Myöskään yrittäjien henkilökohtaiset tulot eivät keskimäärin eroa taustan mukaan.
“Tulokset viittaavat siihen, että yrittäjäksi ryhtymistä selittävät pikemminkin mieltymykset ja asenteet kuin perhetaustan kautta siirtyvät yrittäjätaidot”, sanoo Laboren Toni Juuti.
Poikkeus: menestyneiden yrittäjien lapset
Tutkimuksessa havaittiin, että tähän keskimääräiseen tulokseen liittyy yksi huomionarvoinen poikkeus.
”Suurituloisten yrittäjävanhempien lasten perustamat yritykset kasvoivat muita yrityksiä suuremmiksi liikevaihdoltaan ja henkilöstöltään. Tätä tulosta ei kuitenkaan selitä suurituloisten vanhempien tekemät mahdolliset rahalliset panostukset jälkikasvunsa yrityksiin, sillä uusien firmojen alkupääomissa ei ollut merkittäviä eroja eri ryhmissä”, kertoo Jarkko Harju Tampereen yliopistosta.
Vaikuttaakin siltä, vanhempien menestys yritystoiminnassa on yhteydessä myös lasten pärjäämiseen yrittäjinä. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan siitä, selittyykö tämä havainto kotoa opituista yrittämisen taidoista vai vanhemmilta perityistä ominaisuuksista.
Omat tulot ratkaisevat enemmän kuin perhetausta
Kuten tutkimuksen työpaperiversion julkaisun yhteydessä elokuussa 2024 kerrottiin, vanhempien tuloja tai yrittäjyystaustaa merkittävämpää näyttää olevan yrittäjän omat tulot ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Noin kuudesosa uusista yrittäjistä kuului tulojakauman ylimpään kymmenesosaan jo vuotta ennen yrityksen perustamista, ja heidän yrityksensä tuottivat lähes kolmanneksen uusien yritysten kokonaisliikevaihdosta, arvonlisästä ja luoduista työpaikoista ensimmäisen kymmenen vuoden aikana.
Johtopäätökset
Tutkimus osoittaa, että yrittäjäksi ryhtyminen on Suomessa selvästi yhteydessä henkilökohtaisten tulojen kasvuun. Yrittäjät tienaavat keskimäärin enemmän kuin palkansaajat yrityksen perustamisen jälkeen – riippumatta perhetaustasta tai aiemmasta tulotasosta. Yrittäjyys näyttäytyy siten taloudellisesti kannattavana uravaihtoehtona hyvin erilaisista taustoista tuleville ihmisille.
Harju, J. T. Juuti ja T. Matikka (2025), Selection into Entrepreneurship, Income Mobility and Firm Performance. Journal of Labor Economics (forthcoming).Lukuoikeus vaaditaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Toni JuutierikoistutkijaJulkinen talousPuh:+358-40 940 2853toni.juuti@labore.fi
Liitteet
Linkit
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Työn ja talouden tutkimus LABORE
Suomen yritysdynamiikka on kiihtynyt – kasvuyritysten työllisyysosuus noussut Yhdysvaltojen ohi13.1.2026 07:12:00 EET | Tiedote
Suomessa yritysrakenteiden uudistuminen on ollut 2010-luvulla vilkkaampaa kuin Yhdysvalloissa, selviää Laboren tuoreesta analyysistä. Työpaikkoja on syntynyt ja tuhoutunut Suomessa nopeammin, ja erityisen nopeasti on kasvanut orgaanisesti kasvaneiden yritysten työllisyysosuus. Yhdysvalloissa vastaava osuus on samaan aikaan pienentynyt. Tulokset viittaavat siihen, että suomalaisessa yrityskentässä on edelleen kasvupotentiaalia, joka tukee myönteistä talouskehitystä myös 2020-luvulla.
Mika Maliranta jatkaa OECD:n toimiala-analyysin työryhmän puheenjohtajana myös vuonna 20267.1.2026 16:48:21 EET | Tiedote
Laboren johtaja Mika Maliranta jatkaa OECD:n toimiala-analyysityöryhmän WPIA:n hallituksen puheenjohtajana myös vuonna 2026. Tehtävässä hän on keskeisessä roolissa tuottamassa kansainvälisesti vertailukelpoista tutkimustietoa teollisuuspolitiikasta, yritysdynamiikasta ja talouden resilienssistä – tietoa, jolla on suora merkitys Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun vahvistamiselle.
Kiky-sopimus osa 2 – ennen oli toisin?18.12.2025 15:54:12 EET | Blogi
Suomen kustannuskilpailukyky herättää keskustelua. Lääkkeeksi on ehdotettu palkkamalttia, minkä tavoitteena on Suomen talouden vientikysynnän kasvattaminen. Tilanne on kuitenkin erilainen kuin kiky-sopimuksen aikaan vuonna 2016, jolloin sisäistä devalvaatiota viimeksi käytettiin. Kotimaisen kysynnän heikentäminen on Suomen taloustilanteessa huono ratkaisu.
Ennustearvio: Taantumaa ennen talouskasvua17.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Työn ja talouden tutkimus LABORE julkisti syksyn talousennusteensa syyskuun 25. päivänä. Sen mukaan talous kasvaa kuluvana vuonna 0,6 prosenttia ja kiihtyy ensi vuonna 1,5 prosenttiin. Tänä vuonna talouskasvu jää kuitenkin syyskuussa ennustamaamme heikommaksi. Tulevan vuoden ennuste on edelleen uskottava, mutta edellyttää kotimaisen kysynnän ripeää elpymistä. Ennustearvio on jälkitarkastelu Laboren viimeisimmästä talousennusteesta noin kolme kuukautta sen julkaisun jälkeen. Ennustetta verrataan viimeisimpiin kansantalouden neljännesvuositietoihin.
Teollisuuspolitiikka palaa – minkä valinnan Suomi tekee?12.12.2025 14:16:29 EET | Tiedote
Teollisuuden palkansaajien ja Työeläkevakuuttajat Telan tilaamassa Uutta kasvua etsimässä – Millainen teollisuuspolitiikka palaa Suomeen ja Eurooppaan? -analyysissa Työn ja talouden tutkimus Laboren tutkimusohjaaja FT, VTT Ilkka Kiema ja ennustepäällikkö VTT Juho Koistinen kartoittavat teollisuuspolitiikan paluuta, sen erilaisia toteutusvaihtoehtoja ja mahdollisia painotuksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme