Muistelmia meriltä ja kansainvälisistä liikuntapedagogiikan konferensseista: Jaakko Hernesniemen Kuusituhatta matkaa ja Lauri Laakson Liikuntakasvatuksen puolustaja
29.1.2026 08:00:00 EET | Momentum Kirjat | Tiedote
Muistelmateoksissaan merikapteeni Jaakko Hernesniemi ja liikuntapedagogiikan emeritusprofessori Lauri Laakso kertovat elämänkokemuksistaan maailman merillä ja luentosaleissa.
Jaakko Hernesniemen muistelmateos Kuusituhatta matkaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Kukapa ei haluaisi merille – tai ainakin merelle? Jaakko Hernesniemellä veri veti merimiehen ammattiin, ja hän ehti toimia merellä eri tehtävissä puolimatruusista päällikköön yli 24 vuoden ajan sekä rahtilaivoilla valtamerillä että matkustaja-autolautoilla Suomen lähivesillä.
Kirjassaan merikapteeni Jaakko Hernesniemi kertoo kokemuksistaan matkustaja-autolauttaliikenteessä, jotka samalla välittävät tarkkoja havaintoja meistä suomalaisista ja sitä kautta kuvaa kokonaisesta aikakaudesta. Merimiehen työ ja matkustamisen kulttuuri on neljän vuosikymmenen mittaan muuttunut, mutta paljon on myös muuttumatonta ja pysyvää.
HERNESNIEMI, JAAKKO : Kuusituhatta matkaa
120 sivua
ISBN 9789524171526
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025
Lauri Laakson muistelmateos Liikuntakasvatuksen puolustaja on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Emeritusprofessori Lauri Laakson toinen muistelmateos keskittyy työelämämuistoihin Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan laitokselta. Millaista on toimia maan ainoan tiedekunnan professorina, sotkeentua vähän kaikkeen ja puolustaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta niin yliopistossa kuin kiristyvän kansainvälisen kilpaurheilun keskellä? Tuntea olevansa pakin asemassa?
”Nuoret ja innokkaat opiskelijat ovat luontaisetu, joka on saanut minutkin pysyttelemään nuorekkaana”, sanoo Laakso. ”Ja toinen etu on ollut kansainvälisyys. Olen ollut etuoikeutettu ja saanut työni puolesta nähdä mualimaa.”
Kirjan loppuosa kertoo matkoista, jotka ovat liittyneet liikuntapedagogiikan professorin työtehtäviin. Teos ei puuduta lukijaa kertomalla tarkemmin konferenssimatkojen asiasisällöistä – mutta ainahan matkoilla sattuu ja tapahtuu.
Lauri Laakso (s. 1947) on liikuntapedagogiikan emeritusprofessori. Hän on käynyt koulunsa Tampereella ja tehnyt työuransa Jyväskylässä. Varsinaisten työtehtäviensä ohella hän on ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen ja osallistunut monenlaiseen järjestötoimintaan. Tieteellisten tekstien lisäksi Laakson tuotantoon kuuluu oppimateriaaleja, kuten yhdessä Pirkko Nummisen kanssa julkaistu Liikunnanopetuksen ABC, sekä yleistajuisia teoksia, joista yhdessä Pauli Vuolteen ja Risto Telaman kanssa julkaistu Näin suomalaiset liikkuvat valittiin 1986 vuoden urheilukirjaksi. Laakson muistelmien ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2022 nimellä Talviteräsmies.
LAAKSO, LAURI : Liikuntakasvatuksen puolustaja
272 sivua
ISBN 9789524172417
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat
Mikkeliläisen Eveliina Karin esikoisromaanissa tavallisuuden rajat hämärtyvät ja arki on tarinaa ihmeellisempää19.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Tarkkanäköisessä romaanissa kuvataan yhtä kesää, johon mahtuu kohellusta, kummallisia sattumuksia ja riipaisevaa surua.
Momentum Kirjojen kevät 2026: Kyösti Mäkisen aforismikokoelma, elämäkerta asevelisosialisti Unto Varjosesta, tietokirja Amerikan junamatkailusta – ja paljon muuta!14.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Momentum Kirjojen kevätkatalogissa on tarjolla luettavaa monenlaiseen makuun. Pääset tutustumaan uutuuskirjoihin Momentumin nettisivuilla tai liitteenä olevasta katalogista!
Arvo Myllymäen novellikokoelma perustuu todellisiin tarinoihin Viipurin Pyhäjärven evakoiden matkasta Pohjanmaalle12.1.2026 12:41:54 EET | Tiedote
Arvo Myllymäen novellikokoelma Kaugobrihojen matkassa – Pyhäjärven pojat lähti reissulle on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Novellisarjassa seurataan Viipurin läänin Pyhäjärven asukkaiden matkaa läpi Suomen historian vaiheiden. Johannes, Tauno, Anelma ja Anja perheineen ja ystävineen kokevat maamme itsenäistymisen sisällissodan sekä talvi- ja jatkosodan lähellä itärajaa. Kun he päätyvät evakkomatkalle Pohjanmaalle, törmäävät karjalainen ja pohjalainen mielenlaatu ja kulttuuri toisiinsa. Miten evakot sopeutuvat uudelle kotiseudulle? Siellä kuitenkin herää eloon rakkauden, yksinäisyyden ja koko ihmiselämän värittämä arki. Arvo Myllymäen teos pohjautuu kirjallisiin lähteisiin ja hänen lapsena ja nuorukaisena kuulemiinsa todellisiin tarinoihin. Vaatturimestari Leino Pennanen oli pyhäjärveläinen, jonka elämä kuljetti Alavudelle ja Kuortaneelle. Toisen pyhäjärveläisen, kauppias Aarne Kajanderin, kohtalo määräsi Kuortaneelle. Arvo Myllymäki (s. 1945) on hämeenlinnalainen, osan vuode
Espoolaisen Jaakko Rokalan Periferia – runoja yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta8.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Jaakko Rokalan runokokoelma Periferia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Osa kokoelman runoista on syntynyt tätä projektia työstäessä, osa on kulkenut mukana jo hyvän matkan. Kirjoittajana Rokala määrittelee itseään parhaiten sanalla lyyrikko. Sitä nämä ovat – lyyrisiä olioita, tunnelmia. Tämän merkitys korostuu takakannen nimirunossa. Se on ilmestynyt hänelle nuorena miehenä Soukan ostarilla, ja alun pitäen sen kohteena olivat ravintola Kolumbuksen ovimiehet: Kivisen luutarhan kasvottomat asukkaat ikuisuuden portinvartijat marssivat vasten aikaa Liikkumatta hiljaisina kutsuvat juhlaan Täällä kivettyneet varjot ovat kuin tikareita päivän rinnassa Jäätyneet puut tuulessa hiljaa humisevat vainajain kuiskintaa Ja kiven ottanut nimi ojentaa maljan Jaakko Rokala (s. 1972.) on espoolainen kirjoittaja. Hän edustaa sukupolvea, joka on varttunut aikuisuuteen kokonaan lähiössä – tästä on inspiroitunut runokirjan nimi Periferia. Periferia on maantiedettä, se sijaitsee ajassa ja paikassa
Kuvittaja Tini Sauvon matkakirja vie 1970-luvun Intiaan sanoin ja kuvin30.12.2025 14:23:14 EET | Tiedote
Tervetuloa matkalle kaukaiseen menneisyyteen, jolloin kaikki oli toisin kuin nyt! Tämä teos perustuu Tini Sauvon kolmen Intian matkan päiväkirjamerkintöihin ja matkoilla syntyneisiin piirroksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme