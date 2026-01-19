Muistelmia meriltä ja kansainvälisistä liikuntapedagogiikan konferensseista: Jaakko Hernesniemen Kuusituhatta matkaa ja Lauri Laakson Liikuntakasvatuksen puolustaja

Jaakko Hernesniemen muistelmateos Kuusituhatta matkaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kukapa ei haluaisi merille – tai ainakin merelle? Jaakko Hernesniemellä veri veti merimiehen ammattiin, ja hän ehti toimia merellä eri tehtävissä puolimatruusista päällikköön yli 24 vuoden ajan sekä rahtilaivoilla valtamerillä että matkustaja-autolautoilla Suomen lähivesillä.



Kirjassaan merikapteeni Jaakko Hernesniemi kertoo kokemuksistaan matkustaja-autolauttaliikenteessä, jotka samalla välittävät tarkkoja havaintoja meistä suomalaisista ja sitä kautta kuvaa kokonaisesta aikakaudesta. Merimiehen työ ja matkustamisen kulttuuri on neljän vuosikymmenen mittaan muuttunut, mutta paljon on myös muuttumatonta ja pysyvää.

HERNESNIEMI, JAAKKO : Kuusituhatta matkaa

120 sivua

ISBN 9789524171526

Ilmestymisaika: Marraskuu 2025

Lauri Laakson muistelmateos Liikuntakasvatuksen puolustaja on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Emeritusprofessori Lauri Laakson toinen muistelma­teos keskittyy työelämämuistoihin Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan laitokselta. Millaista on toimia maan ainoan tiedekunnan professorina, sotkeentua vähän kaikkeen ja puolustaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta niin yliopistossa kuin kiristyvän kansainvälisen kilpaurheilun keskellä? Tuntea olevansa pakin asemassa?



”Nuoret ja innokkaat opiskelijat ovat luontaisetu, joka on saanut minutkin pysyttelemään nuorekkaana”, sanoo Laakso. ”Ja toinen etu on ollut kansainvälisyys. Olen ollut etuoikeutettu ja saanut työni puolesta nähdä mualimaa.”



Kirjan loppuosa kertoo matkoista, jotka ovat liittyneet liikuntapedagogiikan professorin työtehtäviin. Teos ei puuduta lukijaa kertomalla tarkemmin konferenssimatkojen asiasisällöistä – mutta ainahan matkoilla sattuu ja tapahtuu.



Lauri Laakso (s. 1947) on liikuntapeda­gogiikan emeritusprofessori. Hän on käynyt koulunsa Tampereella ja tehnyt työuransa Jyväskylässä. Varsinaisten työtehtäviensä ohella hän on ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen ja osallistunut monenlaiseen järjestötoimintaan. Tieteellisten tekstien lisäksi Laakson tuotantoon kuuluu oppimateriaaleja, kuten yhdessä Pirkko Nummisen kanssa julkaistu Liikunnanopetuksen ABC, sekä yleistajuisia teoksia, joista yhdessä Pauli Vuolteen ja Risto Telaman kanssa julkaistu Näin suomalaiset liikkuvat valittiin 1986 vuoden urheilukirjaksi. Laakson muistelmien ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2022 nimellä Talviteräs­mies.

LAAKSO, LAURI : Liikuntakasvatuksen puolustaja

272 sivua

ISBN 9789524172417

Ilmestymisaika: Marraskuu 2025

