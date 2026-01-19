Momentum Kirjat

Muistelmia meriltä ja kansainvälisistä liikuntapedagogiikan konferensseista: Jaakko Hernesniemen Kuusituhatta matkaa ja Lauri Laakson Liikuntakasvatuksen puolustaja

29.1.2026 08:00:00 EET | Momentum Kirjat | Tiedote

Jaa

Muistelmateoksissaan merikapteeni Jaakko Hernesniemi ja liikuntapedagogiikan emeritusprofessori Lauri Laakso kertovat elämänkokemuksistaan maailman merillä ja luentosaleissa.

Kannet: Esa Kerttula (Kuusituhatta matkaa) ja Kari Kortelainen (Liikuntakasvatuksen puolustaja)
Kannet: Esa Kerttula (Kuusituhatta matkaa) ja Kari Kortelainen (Liikuntakasvatuksen puolustaja)

Jaakko Hernesniemen muistelmateos Kuusituhatta matkaa on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kukapa ei haluaisi merille – tai ainakin merelle? Jaakko Hernesniemellä veri veti merimiehen ammattiin, ja hän ehti toimia merellä eri tehtävissä puolimatruusista päällikköön yli 24 vuoden ajan sekä rahtilaivoilla valtamerillä että matkustaja-autolautoilla Suomen lähivesillä.

Kirjassaan merikapteeni Jaakko Hernesniemi kertoo kokemuksistaan matkustaja-autolauttaliikenteessä, jotka samalla välittävät tarkkoja havaintoja meistä suomalaisista ja sitä kautta kuvaa kokonaisesta aikakaudesta. Merimiehen työ ja matkustamisen kulttuuri on neljän vuosikymmenen mittaan muuttunut, mutta paljon on myös muuttumatonta ja pysyvää.

HERNESNIEMI, JAAKKO : Kuusituhatta matkaa
120 sivua
ISBN 9789524171526
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025

Lauri Laakson muistelmateos Liikuntakasvatuksen puolustaja on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Emeritusprofessori Lauri Laakson toinen muistelma­teos keskittyy työelämämuistoihin Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan laitokselta. Millaista on toimia maan ainoan tiedekunnan professorina, sotkeentua vähän kaikkeen ja puolustaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta niin yliopistossa kuin kiristyvän kansainvälisen kilpaurheilun keskellä? Tuntea olevansa pakin asemassa?

”Nuoret ja innokkaat opiskelijat ovat luontaisetu, joka on saanut minutkin pysyttelemään nuorekkaana”, sanoo Laakso. ”Ja toinen etu on ollut kansainvälisyys. Olen ollut etuoikeutettu ja saanut työni puolesta nähdä mualimaa.”

Kirjan loppuosa kertoo matkoista, jotka ovat liittyneet liikuntapedagogiikan professorin työtehtäviin. Teos ei puuduta lukijaa kertomalla tarkemmin konferenssimatkojen asiasisällöistä – mutta ainahan matkoilla sattuu ja tapahtuu.

Lauri Laakso (s. 1947) on liikuntapeda­gogiikan emeritusprofessori. Hän on käynyt koulunsa Tampereella ja tehnyt työuransa Jyväskylässä. Varsinaisten työtehtäviensä ohella hän on ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen ja osallistunut monenlaiseen järjestötoimintaan. Tieteellisten tekstien lisäksi Laakson tuotantoon kuuluu oppimateriaaleja, kuten yhdessä Pirkko Nummisen kanssa julkaistu Liikunnanopetuksen ABC, sekä yleistajuisia teoksia, joista yhdessä Pauli Vuolteen ja Risto Telaman kanssa julkaistu Näin suomalaiset liikkuvat valittiin 1986 vuoden urheilukirjaksi. Laakson muistelmien ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2022 nimellä Talviteräs­mies.

LAAKSO, LAURI : Liikuntakasvatuksen puolustaja
272 sivua
ISBN 9789524172417
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Avainsanat

momentum kirjatkirjallisuusmuistelmatliikuntakasvatusmatkailuveneilypurjehdusliikuntapedagogiikkatamperejyväskylä

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kannet: Esa Kerttula (Kuusituhatta matkaa) ja Kari Kortelainen (Liikuntakasvatuksen puolustaja)
Kannet: Esa Kerttula (Kuusituhatta matkaa) ja Kari Kortelainen (Liikuntakasvatuksen puolustaja)
Lataa
Kansi: Esa Kerttula
Kansi: Esa Kerttula
Lataa
Kansi: Kari Kortelainen
Kansi: Kari Kortelainen
Lataa
Jaakko Hernesniemen kuva © Ari Haimi
Jaakko Hernesniemen kuva © Ari Haimi
Lataa
Lauri Laakson kuva © Hanna-Kaisa Hämäläinen
Lauri Laakson kuva © Hanna-Kaisa Hämäläinen
Lataa

Linkit

Momentum Kirjat

Suotie 15
05200 Rajamäki

Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat

Arvo Myllymäen novellikokoelma perustuu todellisiin tarinoihin Viipurin Pyhäjärven evakoiden matkasta Pohjanmaalle12.1.2026 12:41:54 EET | Tiedote

Arvo Myllymäen novellikokoelma Kaugobrihojen matkassa – Pyhäjärven pojat lähti reissulle on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Novellisarjassa seurataan Viipurin läänin Pyhäjärven asukkaiden matkaa läpi Suomen historian vaiheiden. Johannes, Tauno, Anelma ja Anja perheineen ja ystävineen kokevat maamme itsenäistymisen sisällissodan sekä talvi- ja jatkosodan lähellä itärajaa. Kun he päätyvät evakkomatkalle Pohjanmaalle, törmäävät karjalainen ja pohjalainen mielenlaatu ja kulttuuri toisiinsa. Miten evakot sopeutuvat uudelle kotiseudulle? Siellä kuitenkin herää eloon rakkauden, yksinäisyyden ja koko ihmiselämän värittämä arki. Arvo Myllymäen teos pohjautuu kirjallisiin lähteisiin ja hänen lapsena ja nuorukaisena kuulemiinsa todellisiin tarinoihin. Vaatturimestari Leino Pennanen oli pyhäjärveläinen, jonka elämä kuljetti Alavudelle ja Kuortaneelle. Toisen pyhäjärveläisen, kauppias Aarne Kajanderin, kohtalo määräsi Kuortaneelle. Arvo Myllymäki (s. 1945) on hämeenlinnalainen, osan vuode

Espoolaisen Jaakko Rokalan Periferia – runoja yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta8.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote

Jaakko Rokalan runokokoelma Periferia on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Osa kokoelman runoista on syntynyt tätä projektia työstäessä, osa on kulkenut mukana jo hyvän matkan. Kirjoittajana Rokala määrittelee itseään parhaiten sanalla lyyrikko. Sitä nämä ovat – lyyrisiä olioita, tunnelmia. Tämän merkitys korostuu takakannen nimirunossa. Se on ilmestynyt hänelle nuorena miehenä Soukan ostarilla, ja alun pitäen sen kohteena olivat ravintola Kolumbuksen ovimiehet: Kivisen luutarhan kasvottomat asukkaat ikuisuuden portinvartijat marssivat vasten aikaa Liikkumatta hiljaisina kutsuvat juhlaan Täällä kivettyneet varjot ovat kuin tikareita päivän rinnassa Jäätyneet puut tuulessa hiljaa humisevat vainajain kuiskintaa Ja kiven ottanut nimi ojentaa maljan Jaakko Rokala (s. 1972.) on espoolainen kirjoittaja. Hän edustaa sukupolvea, joka on varttunut aikuisuuteen kokonaan lähiössä – tästä on inspiroitunut runokirjan nimi Periferia. Periferia on maantiedettä, se sijaitsee ajassa ja paikassa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye