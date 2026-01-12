Jaakko Eskola jatkaa Varman hallituksen puheenjohtajana ja Anu Ahokas varapuheenjohtajana, uudeksi varapuheenjohtajaksi Else-Mai Kirvesniemi

Varman hallitus päätti kokouksessaan 14.1. valita vuorineuvos Jaakko Eskolan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hallitus valitsi myös varapuheenjohtajan, StaffPoint-konsernin toimitusjohtajan Anu Ahokkaan jatkamaan tehtävässään. Toiseksi varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi STTK ry:n puheenjohtajan Else-Mai Kirvesniemen.

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Jaakko Eskola ja jäsenenä Anu Ahokas. Uudeksi jäseneksi valittiin Else-Mai Kirvesniemi. Tarkastusvaliokunnassa jatkavat puheenjohtaja Teo Ottola, Anja Frada ja Kristiina Mäkelä. Uudeksi jäseneksi valittiin Else-Mai Kirvesniemi.

Varman hallituksen kokoonpano 1.1.2026

Jaakko Eskola, vuorineuvos, puheenjohtaja

Anu Ahokas, varapuheenjohtaja, StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja

Else-Mai Kirvesniemi, varapuheenjohtaja, STTK ry:n puheenjohtaja

Riku Aalto, Teollisuusliitto ry:n puheenjohtaja

Nina Arkilahti, Nordean liiketoimintajohtaja

Eveliina Dahl, Elisa Oyj:n henkilöstöjohtaja

Anja Frada, Wärtsilä Oyj:n Wärtsilä Energy -liiketoiminnan talousjohtaja

Kristiina Mäkelä, Aalto-yliopiston professori, provosti

Simon-Erik Ollus, Fortum Oyj:n suurasiakkaista ja markkinoista vastaava johtaja

Teo Ottola, Konecranes Oyj:n finanssijohtaja

Pekka Piispanen, Akava ry:n johtaja

Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n johtaja

Varajäsenet

Jari Elo, Suomen Ekonomit ry:n toiminnanjohtaja

Jouni Hakala, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiön asiamies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

Ville Talasmäki, Sampo-konsernin sijoitusjohtaja