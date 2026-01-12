Varma

Jaakko Eskola jatkaa Varman hallituksen puheenjohtajana ja Anu Ahokas varapuheenjohtajana, uudeksi varapuheenjohtajaksi Else-Mai Kirvesniemi

14.1.2026 12:00:25 EET | Varma | Tiedote

Varman hallitus valitsi kokouksessaan 14.1.2026 hallituksen puheenjohtajiston.

Varman hallitus päätti kokouksessaan 14.1. valita vuorineuvos Jaakko Eskolan jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Hallitus valitsi myös varapuheenjohtajan, StaffPoint-konsernin toimitusjohtajan Anu Ahokkaan jatkamaan tehtävässään. Toiseksi varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi STTK ry:n puheenjohtajan Else-Mai Kirvesniemen.

Nimitys- ja palkkiovaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Jaakko Eskola ja jäsenenä Anu Ahokas. Uudeksi jäseneksi valittiin Else-Mai Kirvesniemi. Tarkastusvaliokunnassa jatkavat puheenjohtaja Teo Ottola, Anja Frada ja Kristiina Mäkelä. Uudeksi jäseneksi valittiin Else-Mai Kirvesniemi.

Varman hallituksen kokoonpano 1.1.2026

Jaakko Eskola, vuorineuvos, puheenjohtaja
Anu Ahokas, varapuheenjohtaja, StaffPoint-konsernin toimitusjohtaja
Else-Mai Kirvesniemi, varapuheenjohtaja, STTK ry:n puheenjohtaja
Riku Aalto, Teollisuusliitto ry:n puheenjohtaja
Nina Arkilahti, Nordean liiketoimintajohtaja
Eveliina Dahl, Elisa Oyj:n henkilöstöjohtaja
Anja Frada, Wärtsilä Oyj:n Wärtsilä Energy -liiketoiminnan talousjohtaja
Kristiina Mäkelä, Aalto-yliopiston professori, provosti
Simon-Erik Ollus, Fortum Oyj:n suurasiakkaista ja markkinoista vastaava johtaja
Teo Ottola, Konecranes Oyj:n finanssijohtaja
Pekka Piispanen, Akava ry:n johtaja
Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n johtaja

Varajäsenet
Jari Elo, Suomen Ekonomit ry:n toiminnanjohtaja
Jouni Hakala, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiön asiamies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Ville Talasmäki, Sampo-konsernin sijoitusjohtaja

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 989 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2024 Varman maksutulo oli 6,7 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2025 lopussa 66,7 miljardia euroa.

