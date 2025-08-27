Maailman kovimmat katulumilautailijat valtaavat Tuomiokirkon portaat.
Red Bull Heavy Metal tuo maaliskuussa Suomeen joukon maailmanluokan katulumilautailijoita laskemaan ikonisille Tuomiokirkon portaille. Helsinki on kansainvälisen katulaskuyhteisön keskuudessa kulttimaineessa, ja siksi Red Bull Heavy Metal järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjois-Amerikan ulkopuolella juuri Helsingissä.
Red Bull Heavy Metal on yksi maailman tunnetuimmista lumiurheilun katutapahtumista.
Tapahtumakonsepti tuo katulaskukilpailun aivan kaupunkien ytimeen. Tämä adrenaliinia pursuava ilmiö onkin ollut merkittävässä roolissa katulumilautailukulttuurin tunnetuksi tekemisessä suuren yleisön silmissä. Kaikille avoimeen tapahtumaan odotetaan paikan päälle jopa 15 000 katsojaa.
Tuomiokirkon portaille on kutsuttu laskemaan mm. Telma Särkipaju sekä joukko kansainvälisiä ja kotimaisia huippunimiä, aikaisempien tapahtumien voittajia sekä nousevia laskijakykyjä. Tunnelmasta Senaatintorilla huolen pitävät lumilautailulegenda Eero Ettala sekä Duudsonit-ryhmästä tuttu Hannu-Pekka “HP” Parviainen.
Suomen menestyneimpiin lumilautailijoihin lukeutuvan Ettalan mukaan Helsinki on maailmalla kovassa maineessa oleva katulumilautailun hot spot, sillä kaupungista löytyy erityisen hyvät mahdollisuudet katulaskemiseen.
”Helsinki on katulumilautailijan unelmakaupunki, joka on inspiroinut lajin suurnimiä ympäri maailman. Täällä on käyty vuosien varrella kuvaamassa monta kansainvälistä lumilautailuelokuvaa. Siksi ei ole sattumaa, että yksi Pohjois-Amerikan tunnetuimmista katulumilautailutapahtumista järjestetään ensimmäistä kertaa Euroopassa juuri Helsingissä”, Ettala kertoo.
Kansainvälinen lumiurheilutapahtuma vahvistaa Helsingin mainetta monipuolisena tapahtumakaupunkina
Red Bull Heavy Metal -tapahtumassa kaupunkiympäristöstä tutut kaiteet, portaat ja arkiset elementit muodostavat ainutlaatuisen lumilautailun pelikentän, jossa laskijat esittelevät osaamistaan ja luovuuttaan. Uniikki tapahtumakonsepti on yhdistelmä urheilukilpailua, kaupunkikulttuuria ja festivaalitunnelmaa. Lähialueen jäähalleista tuodaan peräti 600 tonnia kierrätyslunta, joka pitää huolen siitä, että tapahtuma onnistuu lähes missä olosuhteissa tahansa.
Helsingin kaupunki on myös innoissaan ainutlaatuisesta tapahtumasta. ”Tunnettu kansainvälinen katulumilautailutapahtuma vahvistaa Helsingin vetovoimaa monipuolisena tapahtumakaupunkina myös talvella. On hienoa, että Red Bull Heavy Metal tuo katulumilautailun keskelle kaupunkia kaikkien nähtäväksi. Maailmanluokan tapahtuma saa katsomaan talvista Helsinkiä aivan uudessa valossa”, Helsingin kaupungin brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö Sanna Forsström sanoo.
Red Bull Heavy Metal Helsinki 2026 on kansainvälisen kiertueen päätepysäkki. Helsinkiä ennen tapahtuma järjestetään Bostonissa ja Montrealissa. Senaatintorilla järjestettävään tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy. Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan tulevina viikkoina.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Joonas InkiläRed Bull Finland / Viestintä & PRPuh:0400414848joonas.inkila@redbull.com
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Red Bull Finland
F1-auto yllätti työmatkailijat27.8.2025 13:57:31 EEST | Tiedote
Keskiviikona 27.8. monet Kansalaistorin ohi kulkeneet työmatkaajat varmasti hieraisivat silmiään nähdessään valtavan Red Bull Racing -rekan sekä F1-auton keskellä toria. Aamupäivän ajan Red Bull esitteli vuoden 2011 RB7 F1-autoaan ohikulkijoille samalla, kun torille toteutettiin video- ja valokuvasisältöä. Aamupäivä huipentui lopulta siihen, että oikeasta lumesta rakennetun hyppyrin eteen tuotu F1-auto ylitettiin lumilaudalla Eero Ettalan toimesta.
Kuben johdolla haussa uusi mestari13.8.2025 11:45:00 EEST | Tiedote
Lauantaina 27.9. Helsingin Kaapelitehtaalla järjestetään Suomen historian toinen Red Bull Sana Sanasta -freestylerap-tapahtuma, jossa etsitään vuoden 2023 voittajalle, Hazardille, manttelinperijää. Kuben johdolla lanseerattiin TikTokissa kaikille avoin hakuprosessi, jonka kautta voi hakea paikkaa Kaapelitehtaalla järjestettävään finaalitapahtumaan. Syyskuun lopussa Red Bull Sana Sanasta -tapahtuman lavalle nousee 16 ennakkoluulotonta freestyle-artistia taistelemaan tittelistä.
Katutanssi villitsi Lasipalatsin aukiolla14.6.2025 23:34:22 EEST | Tiedote
Helsinki, 14. kesäkuuta 2025 – Red Bull Dance Your Style 2025 Suomen finaali valloitti Lasipalatsin aukion lauantaina, kun kuusitoista huipputanssijaa nousi lavalle hurmaamaan yleisön. Aurinkoisessa Helsingissä järjestetty ilmaistapahtuma keräsi paikalle lähes 2000 innokasta katsojaa, jotka pääsivät todistamaan unohtumattomia tanssiesityksiä.
Katutanssin huiput lauantaina Lasipalatsin aukiolla10.6.2025 11:10:53 EEST | Tiedote
Red Bull Dance Your Style -katutanssikilpailu järjestetään kolmannen kerran Helsingissä tulevana lauantaina klo 19:00 alkaen. Lasipalatsin aukio tarjoaa ainutlaatuisen näyttämön, jossa maan parhaat katutanssijat ottavat mittaa toisistaan yleisölle ilmaisessa tapahtumassa.
Ikoninen peli nousee uusiin korkeuksiin6.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Red Bull Tetris® on uusi jännittävä Tetris-turnaus, joka käynnistyy perjantaina 6.6.2025. Ikoninen peli viedään täysin uudelle tasolle jännittävillä uusilla twisteillä ja mekaniikoilla. Historiallisessa maailmanfinaalissa yli 2 000 dronea luo ensimmäisen virallisen Tetris-pelin taivaalle 13. joulukuuta Dubaissa. Peli on nyt avoinna ja pelattavissa 2.11.2025 asti osoitteessa https://www.redbull.com/fi-fi/events/red-bull-tetris-suomi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme