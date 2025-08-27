Maailman kovimmat katulumilautailijat valtaavat Tuomiokirkon portaat.

Red Bull Heavy Metal on yksi maailman tunnetuimmista lumiurheilun katutapahtumista.

Tapahtumakonsepti tuo katulaskukilpailun aivan kaupunkien ytimeen. Tämä adrenaliinia pursuava ilmiö onkin ollut merkittävässä roolissa katulumilautailukulttuurin tunnetuksi tekemisessä suuren yleisön silmissä. Kaikille avoimeen tapahtumaan odotetaan paikan päälle jopa 15 000 katsojaa.

Tuomiokirkon portaille on kutsuttu laskemaan mm. Telma Särkipaju sekä joukko kansainvälisiä ja kotimaisia huippunimiä, aikaisempien tapahtumien voittajia sekä nousevia laskijakykyjä. Tunnelmasta Senaatintorilla huolen pitävät lumilautailulegenda Eero Ettala sekä Duudsonit-ryhmästä tuttu Hannu-Pekka “HP” Parviainen.

Suomen menestyneimpiin lumilautailijoihin lukeutuvan Ettalan mukaan Helsinki on maailmalla kovassa maineessa oleva katulumilautailun hot spot, sillä kaupungista löytyy erityisen hyvät mahdollisuudet katulaskemiseen.

”Helsinki on katulumilautailijan unelmakaupunki, joka on inspiroinut lajin suurnimiä ympäri maailman. Täällä on käyty vuosien varrella kuvaamassa monta kansainvälistä lumilautailuelokuvaa. Siksi ei ole sattumaa, että yksi Pohjois-Amerikan tunnetuimmista katulumilautailutapahtumista järjestetään ensimmäistä kertaa Euroopassa juuri Helsingissä”, Ettala kertoo.

Kansainvälinen lumiurheilutapahtuma vahvistaa Helsingin mainetta monipuolisena tapahtumakaupunkina

Red Bull Heavy Metal -tapahtumassa kaupunkiympäristöstä tutut kaiteet, portaat ja arkiset elementit muodostavat ainutlaatuisen lumilautailun pelikentän, jossa laskijat esittelevät osaamistaan ja luovuuttaan. Uniikki tapahtumakonsepti on yhdistelmä urheilukilpailua, kaupunkikulttuuria ja festivaalitunnelmaa. Lähialueen jäähalleista tuodaan peräti 600 tonnia kierrätyslunta, joka pitää huolen siitä, että tapahtuma onnistuu lähes missä olosuhteissa tahansa.

Helsingin kaupunki on myös innoissaan ainutlaatuisesta tapahtumasta. ”Tunnettu kansainvälinen katulumilautailutapahtuma vahvistaa Helsingin vetovoimaa monipuolisena tapahtumakaupunkina myös talvella. On hienoa, että Red Bull Heavy Metal tuo katulumilautailun keskelle kaupunkia kaikkien nähtäväksi. Maailmanluokan tapahtuma saa katsomaan talvista Helsinkiä aivan uudessa valossa”, Helsingin kaupungin brändi ja tapahtumat -yksikön päällikkö Sanna Forsström sanoo.

Red Bull Heavy Metal Helsinki 2026 on kansainvälisen kiertueen päätepysäkki. Helsinkiä ennen tapahtuma järjestetään Bostonissa ja Montrealissa. Senaatintorilla järjestettävään tapahtumaan on yleisöllä vapaa pääsy. Lisätietoja tapahtumasta julkaistaan tulevina viikkoina.