Keuruulla työnteko helpottui ja kaupunkilaiset alkoivat saada parempaa palvelua, kun kaupunki karsi järjestelmäviidakkoaan

Kouluhallintoa tehostamalla enemmän resursseja opetukseen – tekoäly avainasemassa 18.8.2025 15:34:40 EEST | Tiedote

Suomalainen koulujärjestelmä on kansainvälisesti arvostettu, mutta koulujen ja opetusalan hallinnollinen taakka kasvaa jatkuvasti. Opettajien ja rehtoreiden aika kuluu liian usein hallintoon, mikä on pois opetuksesta ja oppilaiden kohtaamisesta. Nyt on aika keventää hallintoa tekoälyn avulla, jotta voimme palauttaa resurssit sinne, missä niitä eniten tarvitaan: opetustyöhön.