Aikuisten sosiaalipalvelujen neuvonnan chat avataan 14. tammikuuta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen neuvonnan chat toimii arkisin kello 9-12 ja se tarjoaa asiakkaalle neuvontaa esimerkiksi elämänhallinnan haasteissa, taloudellisissa vaikeuksissa tai yleistä neuvontaa aikuisten sosiaalipalveluista. Voit kysyä apua itsellesi tai keskustella läheisesi puolesta. Jos olet ennestään aikuissosiaalityön asiakas, ota yhteyttä omaan työntekijääsi puhelimitse.

Chat-asiointi alkaa nimettömänä, mutta sosiaaliohjaaja voi pyytää sinua tunnistautumaan. Mikäli asiakas saa tunnistautumispyynnön, hän saa tunnistautumispainikkeen keskusteluunsa, josta edetään verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Aikuisten sosiaalipalvelujen neuvonnan chat palvelee koko Pohteen aluetta. Chat löytyy Pohteen verkkosivujen (www.pohde.fi) pääsivun oikeassa alakulmassa olevassa digitaalisen sote-keskuksen valikosta, josta löytyvät kaikki chat-keskustelut.

Voit kirjautua myös suoraan OmaPohteeseen joko tietokoneella tai mobiililaitteen OmaPohde-sovelluksella, ja valita sieltä ”Keskustelu chatissa”.