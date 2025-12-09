Yliopiston Apteekki kehitti uuden laadukkaan herkän ihon kasvojenhoitosarjan
Yliopiston Apteekin oma laadukas hyvinvointituotesarja on täydentynyt uusilla herkän ihon kasvojenhoitotuotteilla, jotka kosteuttavat, kirkastavat ja ravitsevat ihoa. YA-sarjan hajusteettomat kasvojenhoitotuotteet on kehitetty erityisesti suomalaisen herkän ihon tarpeisiin, ja ne hoitavat tehokkaasti kasvojen ihoa. Tuotteet on suunniteltu kosteuttamaan ja vahvistamaan ihon suojakerrosta.
Sarjan tuotteet sisältävät mm. C-vitamiinia, hyaluronihappoa, niasiiniamidia, keramideja sekä E-vitamiinia. Sarjaan kuuluu myös useimmille herkkäihoisille sopiva retinoliseerumi. Tuotteet on dermatologisesti testattu herkällä iholla.
“Uudet kasvojenhoitotuotteemme sopivat monen ikäiselle ja niin naisille kuin miehille. Omalla tuotekehityksellä varmistamme, että kaikki YA-sarjan tuotteet ovat aina korkealaatuisia mutta silti edullisia”, tuotepäällikkö, farmaseutti, kosmetologi Hertta Hurme sanoo.
YA C-vitamiiniseerumi hajusteeton 30 ml
Kirkastava ja kosteuttava seerumi kaikille ihotyypeille. YA C-vitamiiniseerumi kosteuttaa ihoa tehokkaasti, pehmentää sen pintaa ja tuo kasvoille luonnollista heleyttä. Kevyt koostumus imeytyy nopeasti ja auttaa suojaamaan ihoa ennenaikaisen ikääntymisen merkeiltä, kuten juonteilta, veltostumiselta ja pigmenttimuutoksilta. Herkällekin iholle sopiva hajusteeton seerumi jättää ihon raikkaan tuntuiseksi ja heleämmän näköiseksi päivä päivältä. Seerumi on vegaaninen ja dermatologisesti testattu herkällä iholla.
YA Retinoli seerumi hajusteeton 30 ml
Ikääntymisen merkkejä ehkäisevä seerumi herkälle iholle. Hajusteeton seerumi silottaa juonteita ja ryppyjä, kosteuttaa tehokkaasti ja parantaa ihon rakennetta. Maitomainen koostumus sisältää ikääntymisen merkkejä vastaan taistelevaa retinolia (0,06 %) sekä kosteuttavaa hyaluronihappoa ja keramideja, jotka vahvistavat ihon suojakerrosta. Fermentoitu kauraöljy rauhoittaa ihoa. Hajusteeton ja vegaaninen koostumus sopii myös herkälle iholle.
YA Kevyt kasvovoide hajusteeton 50 ml
Kevyt ja tehokkaasti kosteuttava kasvovoide kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Voide antaa iholle kosteutta, vahvistaa ihon suojakerrosta ja rauhoittaa herkkää ihoa. Hyaluronihappo sitoo kosteutta eri ihokerroksiin, kun taas allantoiini hillitsee punoitusta. Niasiiniamidi supistaa ihohuokosia sekä parantaa ihon kuntoa, ja E-vitamiini yhdessä Tocobiolin kanssa suojaa ihoa ulkoisilta rasituksilta. Nopeasti imeytyvä koostumus ei jätä ihoa rasvaiseksi, ja tuote sopii sekä päivä- että yökäyttöön. Hajusteeton ja vegaaninen voide on dermatologisesti testattu herkällä iholla.
YA Ravitseva kasvovoide hajusteeton 50 ml
Tehokkaasti kosteuttava ja ravitseva kasvovoide herkälle iholle. Kasvovoide palauttaa ihon kosteustasapainon ja vahvistaa ihon suojakerrosta. Voiteen täyteläinen koostumus sisältää hyaluronihappoa ja glyseriiniä, jotka sitovat kosteutta ihoon. Niasiiniamidi parantaa ihon kuntoa ja supistaa ihohuokosia, kun taas E-vitamiini suojaa ihoa vapailta radikaaleilta ja ehkäisee ikääntymisen merkkejä. Nopeasti imeytyvä voide tekee ihosta pehmeän, sileän ja hyvin hoidetun. Sopii sekä päivä- että yökäyttöön. Hajusteeton ja vegaaninen koostumus on dermatologisesti testattu herkällä iholla.
YA Puhdistusgeeli hajusteeton 150 ml
Hellävarainen puhdistusgeeli sopii kaikille ihotyypeille. Puhdistusgeeli poistaa kasvoilta meikin ja epäpuhtaudet ihoa kuivattamatta. Kosteuttavat ainesosat, kuten glyseriini ja polysakkaridit sekä ihoa hoitava pantenoli, ylläpitävät ihon luonnollista kosteustasapainoa ja tekevät puhdistuksesta miellyttävän. Hajusteeton ja vegaaninen koostumus sopii päivittäiseen käyttöön myös herkälle iholle.
Uutuudet ovat saatavilla ympäri maan kaikista Yliopiston Apteekeista, Yliopiston Apteekin kumppaniapteekeista ja verkkoapteekista ya.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Yliopiston Apteekin mediapuhelinArkisin klo 9-16Puh:09 5420 4750
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Yliopiston Apteekki on huolehtinut suomalaisten hyvinvoinnista jo yli kaksi ja puoli vuosisataa. Palvelemme asiakkaita apteekeissa ja verkkoapteekissa ya.fi kaikkialla Suomessa. Tarjoamme myös terveydenhuollon toimijoille laajan valikoiman palveluita aina lääkkeiden valmistuksesta annosjakeluun. Olemme Helsingin yliopiston omistama yritys, jonka tuotto käytetään koulutukseen ja tutkimukseen. Asioidessasi Yliopiston Apteekissa olet mukana huolehtimassa huomisen yhteiskunnasta kanssamme.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Yliopiston Apteekki
Esitys apteekkiverolaista on edelleen syrjivä ja perustuslain vastainen9.12.2025 16:55:03 EET | Tiedote
Lakiesitykseen tehdyt korjaukset eivät poista progressiivisen apteekkiveron voimakasta syrjivyyttä ja perustuslainvastaisuutta. Apteekkiveron ja lääketaksan yhdistelmä pakottaa Yliopiston Apteekin myymään lääkkeitä tappiolla.
Lääkkeet kotiin tunnissa 13 kilometrin säteellä Yliopiston Apteekeista4.12.2025 09:28:40 EET | Tiedote
Yliopiston Apteekin toimitusalue Wolt-kuljetuksissa laajeni 7,5 kilometristä 13 kilometriin apteekeistamme. Asiakkaat voivat tilata lääkkeet haluamaansa osoitteeseen tunnissa valitsemalla Wolt-kuljetuksen verkkoapteekissa ya.fi. Tunnin toimitus on tarjolla 14 kaupungissa ympäri Suomen: Espoo, Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kemi, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Salo, Savonlinna, Tampere, Turku ja Vantaa.
D-vitamiinilisän tarve lisääntyy pimeään vuodenaikaan27.11.2025 11:49:03 EET | Tiedote
D-vitamiinin riittämätön saanti on pimeinä talvikuukausina suomalaisilla yleistä, sillä auringonvalo on tärkein D-vitamiinin lähde. Lokakuusta maaliskuulle D-vitamiinia voi olla vaikea saada riittävästi pelkästään ravinnosta. Lapset ja yli 75-vuotiaat tarvitsevat D-vitamiinilisää ympäri vuoden.
Yliopiston Apteekki on muuttanut kauppakeskus Forumiin Jyväskylässä19.11.2025 09:11:48 EET | Tiedote
Yliopiston Apteekki muutti tänään Jyväskylässä keskeiselle paikalle kauppakeskus Forumiin. Muuton tavoitteena on parantaa ja laajentaa asiakkaiden palvelua. Uudessa apteekissa on erillinen tila terveyspalveluille, kuten rokotuksille ja pienille hoitotoimenpiteille.
Hallituksen esitystä korjattava: apteekkia ei voi velvoittaa toimittamaan lääkkeitä tappiolla19.11.2025 08:56:58 EET | Tiedote
Apteekkitalouteen liittyvässä hallituksen esityksessä HE 111/2025 esitetään leikkauksia lääketaksaan ja muutoksia progressiiviseen apteekkiveroon. Lakimuutokset kasvattaisivat Yliopiston Apteekin lääkemyynnin liiketappiota.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme