Yliopiston Apteekki kehitti uuden laadukkaan herkän ihon kasvojenhoitosarjan

Sarjan tuotteet sisältävät mm. C-vitamiinia, hyaluronihappoa, niasiiniamidia, keramideja sekä E-vitamiinia. Sarjaan kuuluu myös useimmille herkkäihoisille sopiva retinoliseerumi. Tuotteet on dermatologisesti testattu herkällä iholla.

“Uudet kasvojenhoitotuotteemme sopivat monen ikäiselle ja niin naisille kuin miehille. Omalla tuotekehityksellä varmistamme, että kaikki YA-sarjan tuotteet ovat aina korkealaatuisia mutta silti edullisia”, tuotepäällikkö, farmaseutti, kosmetologi Hertta Hurme sanoo.

YA C-vitamiiniseerumi hajusteeton 30 ml

Kirkastava ja kosteuttava seerumi kaikille ihotyypeille. YA C-vitamiiniseerumi kosteuttaa ihoa tehokkaasti, pehmentää sen pintaa ja tuo kasvoille luonnollista heleyttä. Kevyt koostumus imeytyy nopeasti ja auttaa suojaamaan ihoa ennenaikaisen ikääntymisen merkeiltä, kuten juonteilta, veltostumiselta ja pigmenttimuutoksilta. Herkällekin iholle sopiva hajusteeton seerumi jättää ihon raikkaan tuntuiseksi ja heleämmän näköiseksi päivä päivältä. Seerumi on vegaaninen ja dermatologisesti testattu herkällä iholla.

YA Retinoli seerumi hajusteeton 30 ml

Ikääntymisen merkkejä ehkäisevä seerumi herkälle iholle. Hajusteeton seerumi silottaa juonteita ja ryppyjä, kosteuttaa tehokkaasti ja parantaa ihon rakennetta. Maitomainen koostumus sisältää ikääntymisen merkkejä vastaan taistelevaa retinolia (0,06 %) sekä kosteuttavaa hyaluronihappoa ja keramideja, jotka vahvistavat ihon suojakerrosta. Fermentoitu kauraöljy rauhoittaa ihoa. Hajusteeton ja vegaaninen koostumus sopii myös herkälle iholle.

YA Kevyt kasvovoide hajusteeton 50 ml

Kevyt ja tehokkaasti kosteuttava kasvovoide kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Voide antaa iholle kosteutta, vahvistaa ihon suojakerrosta ja rauhoittaa herkkää ihoa. Hyaluronihappo sitoo kosteutta eri ihokerroksiin, kun taas allantoiini hillitsee punoitusta. Niasiiniamidi supistaa ihohuokosia sekä parantaa ihon kuntoa, ja E-vitamiini yhdessä Tocobiolin kanssa suojaa ihoa ulkoisilta rasituksilta. Nopeasti imeytyvä koostumus ei jätä ihoa rasvaiseksi, ja tuote sopii sekä päivä- että yökäyttöön. Hajusteeton ja vegaaninen voide on dermatologisesti testattu herkällä iholla.

YA Ravitseva kasvovoide hajusteeton 50 ml

Tehokkaasti kosteuttava ja ravitseva kasvovoide herkälle iholle. Kasvovoide palauttaa ihon kosteustasapainon ja vahvistaa ihon suojakerrosta. Voiteen täyteläinen koostumus sisältää hyaluronihappoa ja glyseriiniä, jotka sitovat kosteutta ihoon. Niasiiniamidi parantaa ihon kuntoa ja supistaa ihohuokosia, kun taas E-vitamiini suojaa ihoa vapailta radikaaleilta ja ehkäisee ikääntymisen merkkejä. Nopeasti imeytyvä voide tekee ihosta pehmeän, sileän ja hyvin hoidetun. Sopii sekä päivä- että yökäyttöön. Hajusteeton ja vegaaninen koostumus on dermatologisesti testattu herkällä iholla.

YA Puhdistusgeeli hajusteeton 150 ml

Hellävarainen puhdistusgeeli sopii kaikille ihotyypeille. Puhdistusgeeli poistaa kasvoilta meikin ja epäpuhtaudet ihoa kuivattamatta. Kosteuttavat ainesosat, kuten glyseriini ja polysakkaridit sekä ihoa hoitava pantenoli, ylläpitävät ihon luonnollista kosteustasapainoa ja tekevät puhdistuksesta miellyttävän. Hajusteeton ja vegaaninen koostumus sopii päivittäiseen käyttöön myös herkälle iholle.



Uutuudet ovat saatavilla ympäri maan kaikista Yliopiston Apteekeista, Yliopiston Apteekin kumppaniapteekeista ja verkkoapteekista ya.fi.