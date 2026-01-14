KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ammattikorkeakoulun tilauskoulutuksen opiskeluoikeuden päättämistä

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee henkilökohtaisen tulon verotusta 14.1.2026 09:48:31 EET | Päätös

Ennakkoratkaisuhakemuksen mukaan E-erikoissijoitusrahasto, jonka varoista yli puolet muodostui Suomessa sijaitsevista metsäkohteista, listataan Luxemburgin pörssiin. Listauksen jälkeen rahastolla olisi sekä julkisesti noteerattu että julkisesti noteeraamaton osuussarja. C S.A. suunnitteli sijoittavansa E-erikoissijoitusrahaston julkisesti noteeraamattomaan osuussarjaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että rahaston listaamattomien osuuksien luovutuksesta mahdollisesti saatava voitto ei ollut C S.A:n verotuksessa tuloverolain 10 §:n 10 a kohdassa tarkoitettua Suomesta saatua tuloa, jos rahaston jokin osuussarja oli luovutushetkellä julkisen kaupankäynnin kohteena tuloverolain 33 a §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla. Ennakkoratkaisu verovuosille 2025 ja 2026. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2026:1 Kort referat på svenska HFD 2026:1