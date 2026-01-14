KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ammattikorkeakoulun tilauskoulutuksen opiskeluoikeuden päättämistä
Ammattikorkeakoulu oli päättänyt opiskelijan ammattikorkeakoululain mukaiseen tilauskoulutukseen perustuvan opiskeluoikeuden, koska ammattikorkeakoulu ei ollut saanut opiskelijan lukukausimaksua määräpäivään mennessä.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että tilauskoulutukseen perustuvan opiskeluoikeuden päättämisessä sopimusrikkomuksen perusteella oli kysymys yksityisoikeudelliseen sopimussuhteeseen liittyvästä toimesta, jota koskevien vaatimusten tutkiminen ei kuulunut hallintotuomioistuimen toimivaltaan. Hallinto-oikeuden oli tullut jättää tutkimatta opiskelijan valitus ammattikorkeakoulun päätöksestä.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
