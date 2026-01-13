Talousneuvola tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa rahahuoliin

Jouluna on voinut kulua paljon rahaa lahjoihin, ruokaan ja juhlintaan. Lisäksi alkuvuosi tuo usein mukanaan erilaisia laskuja sekä hintojen korotuksia. Jos arjen raha-asiat huolettavat, on apua saatavilla helposti.

Talousneuvolan toiminta jatkuu tammikuussa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Talousneuvolassa voit keskustella arjen raha-asioistasi ja saada neuvoja juuri omaan tilanteeseesi eri alojen asiantuntijoilta. Talousneuvola on kaikenikäisille tarkoitettu, maksuton ja luottamuksellinen palvelu. Halutessasi voit asioida myös nimettömänä. Ajanvarausta ei tarvita.

Talousneuvola on auki Hämeenlinnassa jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 13-15 Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hämeenlinna)

12. tammikuuta

2. helmikuuta

2. maaliskuuta

13. huhtikuuta (poikkeusaika pääsiäisen vuoksi)

4. toukokuuta





Talousneuvola on auki Riihimäellä joka kuukauden kolmas keskiviikko kello 12-15 Riksulassa (Antonin talo, Öllerinkatu 3, Riihimäki)

21. tammikuuta

18. helmikuuta

18. maaliskuuta

15. huhtikuuta

13. toukokuuta (poikkeuksellisesti kuukauden toinen keskiviikko)





Talousneuvolassa voit tavata Oma Hämeen aikuissosiaalityön ammattilaisten lisäksi talous- ja velkaneuvonnan, Ulosottolaitoksen, Kelan sekä alueen seurakuntien edustajia.Talousneuvolapalvelu - Oma Häme

Talousneuvolan tarkoituksena on auttaa asukkaita arjen taloudenhallintaan liittyvissä haasteissa sekä talous- ja velkaongelmien ratkaisemisessa. Talous- ja velkaongelmilla on merkittäviä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Kun talous saadaan tasapainoon, vapautuu voimavaroja myös muiden tärkeiden asioiden, kuten työllistymisen tai terveydentilan, edistämiseen.

Voit tulla Talousneuvolaan matalalla kynnyksellä. Kysymyksesi voi liittyä esimerkiksi laskujen maksamiseen, velkaantumiseen, ulosottoon, talouden suunnitteluun tai huoleen omasta tai läheisen taloudellisesta tilanteesta. Autamme sinua budjetoinnista aina velkatilanteen selvittelyyn asti.

Forssassa ei toistaiseksi Talousneuvolaa

Talousneuvolatoiminta ei toistaiseksi jatku Forssassa, koska sinne ei ole ohjautunut asiakkaita. Talousohjauksen ja neuvonnan tarjoamista mietitään toteutettavaksi Forssan seudulla muulla tavoin yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa. Taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvonta on kaikkien asukkaiden käytössä edelleen.

Taloudellisen tuen yksikön puhelinpalvelu on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-12 p. 03 629 6570. Apua ja tukea on tarjolla myös aikuissosiaalityön chatissa ma-pe klo 9-15. Chat- ja etävastaanottopalvelut - Oma Häme