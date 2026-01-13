Talousneuvola tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa rahahuoliin
Jouluna on voinut kulua paljon rahaa lahjoihin, ruokaan ja juhlintaan. Lisäksi alkuvuosi tuo usein mukanaan erilaisia laskuja sekä hintojen korotuksia. Jos arjen raha-asiat huolettavat, on apua saatavilla helposti.
Talousneuvolan toiminta jatkuu tammikuussa Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Talousneuvolassa voit keskustella arjen raha-asioistasi ja saada neuvoja juuri omaan tilanteeseesi eri alojen asiantuntijoilta. Talousneuvola on kaikenikäisille tarkoitettu, maksuton ja luottamuksellinen palvelu. Halutessasi voit asioida myös nimettömänä. Ajanvarausta ei tarvita.
Talousneuvola on auki Hämeenlinnassa jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 13-15 Kumppanuustalolla (Kirjastokatu 1, Hämeenlinna)
- 12. tammikuuta
- 2. helmikuuta
- 2. maaliskuuta
- 13. huhtikuuta (poikkeusaika pääsiäisen vuoksi)
- 4. toukokuuta
Talousneuvola on auki Riihimäellä joka kuukauden kolmas keskiviikko kello 12-15 Riksulassa (Antonin talo, Öllerinkatu 3, Riihimäki)
- 21. tammikuuta
- 18. helmikuuta
- 18. maaliskuuta
- 15. huhtikuuta
- 13. toukokuuta (poikkeuksellisesti kuukauden toinen keskiviikko)
Talousneuvolassa voit tavata Oma Hämeen aikuissosiaalityön ammattilaisten lisäksi talous- ja velkaneuvonnan, Ulosottolaitoksen, Kelan sekä alueen seurakuntien edustajia.Talousneuvolapalvelu - Oma Häme
Talousneuvolan tarkoituksena on auttaa asukkaita arjen taloudenhallintaan liittyvissä haasteissa sekä talous- ja velkaongelmien ratkaisemisessa. Talous- ja velkaongelmilla on merkittäviä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Kun talous saadaan tasapainoon, vapautuu voimavaroja myös muiden tärkeiden asioiden, kuten työllistymisen tai terveydentilan, edistämiseen.
Voit tulla Talousneuvolaan matalalla kynnyksellä. Kysymyksesi voi liittyä esimerkiksi laskujen maksamiseen, velkaantumiseen, ulosottoon, talouden suunnitteluun tai huoleen omasta tai läheisen taloudellisesta tilanteesta. Autamme sinua budjetoinnista aina velkatilanteen selvittelyyn asti.
Forssassa ei toistaiseksi Talousneuvolaa
Talousneuvolatoiminta ei toistaiseksi jatku Forssassa, koska sinne ei ole ohjautunut asiakkaita. Talousohjauksen ja neuvonnan tarjoamista mietitään toteutettavaksi Forssan seudulla muulla tavoin yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa. Taloudellisen tuen yksikön puhelinneuvonta on kaikkien asukkaiden käytössä edelleen.
Taloudellisen tuen yksikön puhelinpalvelu on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-12 p. 03 629 6570. Apua ja tukea on tarjolla myös aikuissosiaalityön chatissa ma-pe klo 9-15. Chat- ja etävastaanottopalvelut - Oma Häme
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari Kivirantapalvelupäällikkö (aikuissosiaalityö, taloudellinen tuki sekä sosiaali- ja kriisipäivystys)Puh:050 323 4188sari.kiviranta@omahame.fi
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Tervakosken terveysaseman toiminnan supistus jatkuu – palveluita tarjotaan edelleen tiistaisin ja torstaisin13.1.2026 13:39:25 EET | Uutinen
Tervakosken terveysaseman kiireetön vastaanottotoiminta jatkuu supistettuna Janakkalassa. Elokuun 2026 loppuun saakka asema on auki kahtena päivänä viikossa, tiistaisin ja torstaisin. Toiminnan supistus alkoi elokuussa 2025 – syynä on lääkärivaje, joka johtuu rekrytointivaikeuksista. Supistetun toiminnan aikana Tervakoskella työskentelevät yksi lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja ja diabeteshoitaja. Vastaanotot ovat ennalta suunniteltuja kiireettömiä aikoja. Tervakosken terveysasemalla on ennestään laboratoriopalveluja tiistaisin ja torstaisin, joten aukiolojen keskittäminen tukee myös laboratoriotoimintaa. Toiminnan supistamisen aikana asiakkaat saavat yhteyden terveysasemalle kuitenkin tuttuun tapaan puhelimitse joka arkipäivä: Janakkalan alueen terveysasemien kiireetön Ensilinja, p. 03 629 6630 (ma–pe klo 10–14) Tervakosken terveysaseman tiiminumero, p. 03 629 6604 (ma–pe klo 8–14) Toiminnan supistaminen ei koske suun terveydenhuoltoa eikä neuvolaa.
Aluehallitus hyväksyi muutokset omaishoidon tuen palkkioon ja perhehoidon palkkioon13.1.2026 13:06:23 EET | Uutinen
Aluehallitus nimesi myös edustajansa vaikuttamistoimielimiin.
Ilveskodin remontti on valmis – vammaispalvelut muuttavat uusiin tiloihin vaiheittain13.1.2026 09:50:10 EET | Uutinen
Oma Häme käynnistää Ilveskodissa vaiheittain uusia palveluja kevään 2026 aikana. Hämeenlinnassa sijaitsevassa Ilveskodissa tarjotaan kevään aikana sekä ikäihmisten palveluja että vammaispalveluja. Kun ikäihmisten palvelut myöhemmin siirtyvät toisiin toimitiloihin, toimii Ilveskodissa jatkossa vain vammaispalvelut. Nykyisten asukkaiden hoito ja arki turvataan muutoksen ajan heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Yksikössä asuu edelleen yksi sotainvalidi, jonka palvelut on huomioitu toiminnan suunnittelussa. Ilveskoti on Oma Hämeen omistama kiinteistö. Tilojen kehittämisessä on huomioitu hyvinvointialueen palveluverkon linjaukset ja oma palvelutuotanto. Ilveskotia remontoitiin viime vuonna vammaispalvelujen tarpeisiin vastaavaksi. Kunnostustöissä on panostettu erityisesti asiakaslähtöisyyteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Tilat tukevat erilaisia tarpeita Ilveskodissa käynnistyvät erityisen tuen asumispalveluyksikkö, lyhytaikaishoidon yksikkö sekä kehitysvammaisten asiakkaide
Blogi: Seinistä palveluihin12.1.2026 15:30:42 EET | Tiedote
Rahoitus- ja investointijohtaja Petrus Kukkonen avaa blogissaan, miksi hyvinvointialue on tehnyt paljon kiinteistökauppoja.
FinLapset24-tutkimus: Kanta-Hämeessä vauvaperheet ovat pääosin tyytyväisiä neuvolapalveluihin12.1.2026 11:21:09 EET | Tiedote
THL:n kyselytutkimus tuottaa tietoa lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme