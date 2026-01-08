Juho Huusko nimetty Schneider Electricin Secure Power -liiketoimintayksikön myyntijohtajaksi
Juho Huusko on nimitetty 1.1.2026 alkaen Schneider Electricin Secure Power -liiketoimintayksikön uudeksi Suomen ja Baltian myyntijohtajaksi ja Schneider Electric Finlandin johtoryhmän jäseneksi.
Huusko siirtyy tehtäväänsä Schneider Electricin Service-liiketoimintayksiköstä, jossa hän on toiminut myyntijohtajana vuodesta 2023 alkaen.
Huusko on työurallaan vastannut useista tehtävistä Schneider Electricillä Suomessa ja Tanskassa. Hän on toiminut muun muassa Service-yksikön Suomen myyntijohtajana, Service-yksikön Nordic & Baltic Marketing Leader -roolissa sekä eri liiketoiminta-alueiden Business Controller -tehtävissä.
– Innolla hyppään vetämään nopeasti kasvavaa liiketoiminta-aluetta. Yhtiönä meillä on laaja tarjoama ja innovatiivisia jäähdytys- ja sähkönjakeluratkaisuja datakeskusten tarpeisiin. Esimerkiksi nestejäähdytyksen ratkaisut ovat yksi konkreettinen ratkaisualue, jolla yhtiönä olemme parhaiden joukossa, ja markkinatarve näille ratkaisuille kasvaa Pohjoismaissa ja Suomessa nopeasti, Huusko kertoo.
– Juhon laaja kokemus kaupallisesta johtamisesta ja Service-liiketoiminnasta tuo tiimillemme käytännönläheistä osaamista, jota kumppanimme ja asiakkaamme arvostavat. Uskon, että hänen johdollaan viemme datakeskusratkaisumme entistä tehokkaammin markkinaan Suomessa ja Baltian maissa, sanoo Nordic & Baltic Secure Power VP Stella Diesen Schneider Electriciltä.
Lisätietoja:
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland
050 3545 666, susanna.niemela@se.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider Electric on kansainvälinen energiateknologiajohtaja, joka mahdollistaa kestävän kehityksen kaikille sähköistämällä, automatisoimalla ja digitalisoimalla jokaisen toimialan, yrityksen ja kodin. Sen teknologiaratkaisujen avulla rakennukset, datakeskukset, tehtaat, infrastruktuuri ja sähköverkot voivat toimia avoimina, yhteen liitettyinä ekosysteemeinä, mikä parantaa suorituskykyä, häiriönsietoa ja vastuullisuutta. Schneider Electricin ratkaisuvalikoima kattaa älykkäät laitteet, ohjelmistokeskeiset arkkitehtuurit, tekoälyjärjestelmät, digitaaliset palvelut ja konsultoinnin.
Schneider Electricillä on 160 000 työntekijää ja miljoona kumppania yli 100 maassa. Schneider Electric on toistuvasti valittu yhdeksi maailman vastuullisimmista yhtiöistä.
www.se.com/fi/fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Schneider Electricin teknologiasuunnitelma tasoittaa tietä e-metanolipolttoaineen laajemmalle käyttöönotolle8.1.2026 10:11:00 EET | Tiedote
European Energyn ensimmäinen laatuaan oleva Kassø Power-to-X -laitos asettaa uuden standardin teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle Yhteistyö nopeuttaa e-metanolin siirtymistä pilottivaiheesta maailmanlaajuiseksi, kaupallisesti kannattavaksi puhtaaksi polttoaineratkaisuksi Vahva teknologiakokonaisuus yhdistää Schneider Electricin ja AVEVA:n ratkaisut Kansainvälinen energiateknologiajohtaja Schneider Electric on toimittanut teknologiakokonaisuuden European Energyn Kassø Power-to-X (PtX) -laitokselle, joka on maailman ensimmäinen kaupallisesti kannattava e-metanolitehdas. Schneider Electricin tulevaisuuden vaatimukset täyttävä suunnittelu tukee parannettua tuottavuutta ja kustannustehokkuutta varmistaen samalla luotettavuuden, turvallisuuden ja kestävyyden – luoden skaalautuvan mallin, joka on välttämätön vihreän energian tuotannon nopeuttamiseksi. Laitos käyttää uusiutuvaa sähköä viereisestä 304 MW Kassø Solar Parkista, joka on Pohjoismaiden suurin aurinkovoimapuisto. Laito
Vastuullisempaa kaivosteollisuutta – Schneider Electric edistää muutoksia sähköistämisellä ja digitalisoinnilla5.1.2026 08:11:00 EET | Tiedote
Kaivosteollisuus on suuren muutoksen edessä: metallien kysyntä on nousussa, mutta päästöt eivät saisi kasvaa samaan tahtiin. Sähköistämisen ja digitaalisten työkalujen avulla yritykset voivat vähentää ilmastovaikutuksiaan ja parantaa kilpailukykyään.
Asiantuntijan vinkit joulun sähkönkäyttöön: Vanhat kausivalot vaihtamalla voit säästää jopa 4 800 % sähköä22.12.2025 08:11:00 EET | Tiedote
Jouluna on syytä tarkistaa harvoin käytössä olevien kausivalojen kunto ja turvallisuus, mutta lisäksi kannattaa varmistaa myös niiden vaikutus virrankulutukseen. Schneider Electricin kaupallinen tuotepäällikkö Juhani Hallamaa suosittelee vanhojen jouluvalojen päivittämistä viimeistään tämän joulun jälkeen.
Asiantuntija: Datakeskukset tarjoavat mahdollisuuksia uusille osaajille Suomessa17.12.2025 09:23:47 EET | Tiedote
Pohjoismaiden datakeskusmarkkina kasvaa nopeasti digitalisaation ja tekoälysovellusten lisääntyvän laskentatarpeen myötä. Suomessa kehitystä tukevat vahva sähköverkko, uusiutuvat energianlähteet ja viileä ilmasto. Samalla kun datakeskusmarkkina kasvaa, tarvitaan alalle myös uudenlaista osaamista.
Motivair by Schneider Electricin uudet CDU:t vastaavat suurteholaskennan ja tekoälyn kuormitukseen15.12.2025 12:00:59 EET | Tiedote
Uudet jäähdytysnesteen jakeluyksiköt (CDU) skaalautuvat suurteholaskennan, tekoälytehtaiden ja datakeskusten tarpeisiin ja parantavat niiden tehokkuutta. Motivair by Schneider Electricillä on laaja valikoima pieneen tilaan mahtuvia ja jäähdytysteholtaan erinomaisia CDU:ita, jotka suunniteltu asennettavaksi monentyyppisiin käyttökohteisiin. CDU:iden avulla datakeskuksen jäähdytyksen optimointi on saumatonta, mikä vähentää energiankulutusta, vähentää käyttökatkoja ja alentaa käyttökustannuksia. Digitaalisen infrastruktuurin nestejäähdytysteknologian asiantuntija Motivair by Schneider Electric lanseeraa kaksi uutta jäähdytysnesteen jakeluyksikköä (CDU), jotka on suunniteltu vastaamaan suurteholaskenta- ja tekoälytyökuormien lämpötilahallinnan haasteisiin. Uudet CDU-mallit poikkeavat yhtiön aiemmista laitteista, sillä ne on suunniteltu erityisesti huoltokäytäviin asennettaviksi. Datakeskusten ylläpitäjien näkökulmasta ne parantavat joustavuutta, suorituskykyä ja integrointia laajemmassa va
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme