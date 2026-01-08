Juho Huusko nimetty Schneider Electricin Secure Power -liiketoimintayksikön myyntijohtajaksi

Juho Huusko on nimitetty 1.1.2026 alkaen Schneider Electricin Secure Power -liiketoimintayksikön uudeksi Suomen ja Baltian myyntijohtajaksi ja Schneider Electric Finlandin johtoryhmän jäseneksi.

Huusko siirtyy tehtäväänsä Schneider Electricin Service-liiketoimintayksiköstä, jossa hän on toiminut myyntijohtajana vuodesta 2023 alkaen.

Huusko on työurallaan vastannut useista tehtävistä Schneider Electricillä Suomessa ja Tanskassa. Hän on toiminut muun muassa Service-yksikön Suomen myyntijohtajana, Service-yksikön Nordic & Baltic Marketing Leader -roolissa sekä eri liiketoiminta-alueiden Business Controller -tehtävissä.

– Innolla hyppään vetämään nopeasti kasvavaa liiketoiminta-aluetta. Yhtiönä meillä on laaja tarjoama ja innovatiivisia jäähdytys- ja sähkönjakeluratkaisuja datakeskusten tarpeisiin. Esimerkiksi nestejäähdytyksen ratkaisut ovat yksi konkreettinen ratkaisualue, jolla yhtiönä olemme parhaiden joukossa, ja markkinatarve näille ratkaisuille kasvaa Pohjoismaissa ja Suomessa nopeasti, Huusko kertoo.

– Juhon laaja kokemus kaupallisesta johtamisesta ja Service-liiketoiminnasta tuo tiimillemme käytännönläheistä osaamista, jota kumppanimme ja asiakkaamme arvostavat. Uskon, että hänen johdollaan viemme datakeskusratkaisumme entistä tehokkaammin markkinaan Suomessa ja Baltian maissa, sanoo Nordic & Baltic Secure Power VP Stella Diesen Schneider Electriciltä.

Lisätietoja:

Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland

050 3545 666, susanna.niemela@se.com