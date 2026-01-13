Gummerus

Tällaista kirjaa Supon sisältä ei ole kirjoitettu koskaan aiemmin

14.1.2026 11:30:29 EET | Gummerus | Tiedote

Jaa

Turun terrori-isku, Al-Holin pakolaisleiri, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, erittäin salainen piirakkaresepti ja tietysti jotain Tiitisen listastakin. Saana Nilsson työskenteli 17 vuotta Suojelupoliisissa edeten arkistoharjoittelijasta esikuntapäälliköksi. Raikkaassa muistelmakirjassaan Suojeluenkeli (Gummerus) hän kertoo, millaista oli työskennellä organisaatiossa, jossa kaikki on ehdottoman salaista ja panoksena on kansallinen turvallisuus. Teos avaa myös Nilssonin näkemyksiä Suomen ajankohtaisista turvallisuusuhkista. Kirja ilmestyy ja on käsittelyvapaa 18.2.2026.

Kirjailija Saana Nilsson
Kirjailija Saana Nilsson Kuva: Liisa Valonen

Supo-urallaan Saana Nilsson analysoi kaikkein vakavimpia Suomeen kohdistuvia turvallisuusuhkia, kuten vakoilua ja terrorismia. Kirjassa hän paljastaa, miltä tuntui työskennellä kansainvälisten konfliktien, terrori-iskujen ja muiden koko kansaa järkyttäneiden uutistapahtumien kulisseissa. Suojeluenkeli kertoo myös toisenlaisista unohtumattomista hetkistä työelämässä, kuten esitelmöimisestä presidentinlinnassa nenäliinan riekale otsassa tai porttikiellon saamisesta ravintolaan vauhdikkaan tiedusteluharjoituksen päätteeksi. 

Nilsson on halunnut uudistaa suomalaista tiedustelua ennakkoluulottomasti ja rajoja koetellen. Hänelle on tärkeää kertoa Supon työstä ja tiedustelun roolista valtiojohdon päätöksenteon taustalla inhimillisesti ja ymmärrettävästi. ”Haluan tarjota kirjassani ainutlaatuisen kurkistuksen salamyhkäisenä pidetyn organisaation kulisseihin ja ennen kaikkea kertoa siitä, millaisia tunteita salainen työ on minussa herättänyt”, hän toteaa. 

Saana Nilsson on uransa varrella avannut ajankohtaisia turvallisuusuhkia niin päättäjille, virkamiehille ja yrityksille kuin suurelle yleisöllekin. Supo-uransa jälkeen hän työskentelee yrittäjänä ja konsultoi tiedustelu- ja turvallisuusasioissa.  

Saana Nilsson: Suojeluenkeli – Supolaisen tarina uhkista, uskollisuudesta ja itsensä unohtamisesta 
247 sivua
myös äänikirjana, lukija: Saana Nilsson 

Avainsanat

suojelupoliisimuistelmatturvallisuustiedustelusupotyöelämä

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kirjailija Saana Nilsson
Kirjailija Saana Nilsson
Kuva: Liisa Valonen
Lataa
Saana Nilsson: Suojeluenkeli
Saana Nilsson: Suojeluenkeli
Kansi: Jenni Noponen
Lataa
Saana Nilsson: Suojeluenkeli
Saana Nilsson: Suojeluenkeli
Kansi: Jenni Noponen
Lataa

Linkit

Gummerus

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Gummerus

ENNAKKOTIEDOTE: Urbaani hittiromaani sisaruudesta, menetyksistä ja riippuvuuksista – Coco Mellorsin Blue Sisters ilmestyy suomeksi 26.1.13.1.2026 12:53:05 EET | Tiedote

Mikä merkitys sisaruudella on omalle identiteetille? Ja millaista on, kun yksi puuttuu, lopullisesti? Booktok-ilmiöksi noussut Blue Sisters (Gummerus) kuvaa sisaruutta, surua ja toipumista yhtä aikaa kirpaisevan kepeästi ja koskettavan tarkkanäköisesti. New Yorkissa asuvan Coco Mellorsin menestysromaani ilmestyy suomeksi 26.1.

Emmi Pesosen audiodraama ex-pariskunnasta ja blenderin aiheuttamasta sotkusta – Rooleissa Ella Pyhältö ja Paavo Westerberg29.12.2025 10:05:00 EET | Tiedote

Emmi Pesosen Yllätysaamiainen (Gummerus) jatkaa Gummeruksen Kohtaamisia-audiodraamasarjaa, jossa on aiemmin julkaistu Juha Itkosen Sivuraide (2024). Koukuttava ja tragikoominen Yllätysaamiainen kertoo ex-pariskunnasta, kahdesta yhdessä vietetystä päivästä, ja niiden ja blenderin aiheuttamasta sotkusta. Sarjassa ilmestyy myöhemmin teokset myös Taina Latvalalta ja Sisko Savonlahdelta.

ENNAKKOTIEDOTE: Eat Pray Love -tähtikirjailijan hurja muistelma elämää suuremmasta rakkaudesta ja addiktioista – Elizabeth Gilbertin Kanssasi joelle asti (Gummerus) ilmestyy suomeksi 18.1.18.12.2025 08:37:00 EET | Tiedote

Elizabeth Gilbert nousi maailmanmenestykseen Eat Pray Lovella, joka inspiroi miljoonia lukijoita löytämään itsensä.​ Uudessa merkkiteoksessaan hän paljastaa sielunsa ja koskettaa jokaista, joka on joskus ollut rakkauden – tai minkä tahansa intohimon – vanki. Yhdysvalloissa tänä syksynä ilmestynyt, valtavaksi puheenaiheeksi nossut Kanssasi joelle asti (Gummerus) ilmestyy suomeksi 18.1.2026.

ENNAKKOTIEDOTE: Myyntimenestys ja ilmiöromaani kahdesta japanilaisnaisesta: gourmet-kokki-sarjamurhaajasta ja skuuppia metsästävästä toimittajasta16.12.2025 12:29:10 EET | Tiedote

Asako Yuzukin tositapauksesta inspiroitunut menestysromaani Voita (Gummerus) kuvaa ulkonäköpaineita, kehopositiivisuutta, fat shamingia, naisvihaa, epäkonventionaalisia parisuhteita – ja ennen kaikkea syömisen nautintoa ja riemua. Kansainväliseksi ilmiöksi ja Ison-Britannian myyntilistojen ykköseksi noussut romaani käännetään ainakin 30 kielelle. Teos ilmestyy suomeksi Kosti Vannisen käännöksenä 12.1.2026.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye