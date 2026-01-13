Tällaista kirjaa Supon sisältä ei ole kirjoitettu koskaan aiemmin
Turun terrori-isku, Al-Holin pakolaisleiri, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, erittäin salainen piirakkaresepti ja tietysti jotain Tiitisen listastakin. Saana Nilsson työskenteli 17 vuotta Suojelupoliisissa edeten arkistoharjoittelijasta esikuntapäälliköksi. Raikkaassa muistelmakirjassaan Suojeluenkeli (Gummerus) hän kertoo, millaista oli työskennellä organisaatiossa, jossa kaikki on ehdottoman salaista ja panoksena on kansallinen turvallisuus. Teos avaa myös Nilssonin näkemyksiä Suomen ajankohtaisista turvallisuusuhkista. Kirja ilmestyy ja on käsittelyvapaa 18.2.2026.
Supo-urallaan Saana Nilsson analysoi kaikkein vakavimpia Suomeen kohdistuvia turvallisuusuhkia, kuten vakoilua ja terrorismia. Kirjassa hän paljastaa, miltä tuntui työskennellä kansainvälisten konfliktien, terrori-iskujen ja muiden koko kansaa järkyttäneiden uutistapahtumien kulisseissa. Suojeluenkeli kertoo myös toisenlaisista unohtumattomista hetkistä työelämässä, kuten esitelmöimisestä presidentinlinnassa nenäliinan riekale otsassa tai porttikiellon saamisesta ravintolaan vauhdikkaan tiedusteluharjoituksen päätteeksi.
Nilsson on halunnut uudistaa suomalaista tiedustelua ennakkoluulottomasti ja rajoja koetellen. Hänelle on tärkeää kertoa Supon työstä ja tiedustelun roolista valtiojohdon päätöksenteon taustalla inhimillisesti ja ymmärrettävästi. ”Haluan tarjota kirjassani ainutlaatuisen kurkistuksen salamyhkäisenä pidetyn organisaation kulisseihin ja ennen kaikkea kertoa siitä, millaisia tunteita salainen työ on minussa herättänyt”, hän toteaa.
Saana Nilsson on uransa varrella avannut ajankohtaisia turvallisuusuhkia niin päättäjille, virkamiehille ja yrityksille kuin suurelle yleisöllekin. Supo-uransa jälkeen hän työskentelee yrittäjänä ja konsultoi tiedustelu- ja turvallisuusasioissa.
Saana Nilsson: Suojeluenkeli – Supolaisen tarina uhkista, uskollisuudesta ja itsensä unohtamisesta
247 sivua
myös äänikirjana, lukija: Saana Nilsson
