STTK ry.

Uusi lakiehdotus heikentää erityisesti nuorten ja naisten asemaa työelämässä

15.1.2026 14:07:13 EET | STTK ry. | Tiedote

Jaa

Lakimuutos mahdollistaisi määräaikaisten työsopimusten tekemisen ilman perustetta vuodeksi.

Kaksi henkilöä täyttämässä lomaketta yhdessä pöydällä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut eduskunnalle esityksen määräaikaisen työsopimuksen tekemisen helpottamisesta. Esityksen mukaan määräaikaisen työsopimuksen voisi jatkossa tehdä ilman perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Sopimus olisi mahdollista uusia kahdesti, ja niiden yhteenlaskettu kesto olisi enintään vuoden. 

Jatkossa lainsäädäntö mahdollistaisi määräaikaisen työsopimuksen tekemisen sekä perustellusta syystä että ilman syytä. Lopputuloksena niin työntekijän kuin työnantajankin on vaikea hahmottaa ja tunnistaa omia oikeuksiaan.

STTK pitää esitettyä muutosta erittäin vahingollisena suomalaiselle työelämälle. Lainsäädäntöesitys on epäselvä, puutteellisesti perusteltu, yksipuolisesti työntekijöiden oikeuksia heikentävä ja lisää ongelmia työpaikoilla. 

Myöskään määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisen estämisestä ei ole huolehdittu riittävällä tavalla, vaikka hallitusohjelmaan on nimenomaan kirjattu, ettei muutos saa lisätä työsopimusten perusteetonta ketjuttamista. 

– Uusi lainsäädäntö vähentää erityisesti nuorten mahdollisuuksia vakituiseen työsuhteeseen, eikä epävarma toimeentulo kannusta perheen perustamiseen. Uudistus on epäonnistunut myös työnantajien kannalta, koska lakiesitys lisää erimielisyyksiä työpaikoilla, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi toteaa.      

Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riski kasvaa 

Määräaikaisten työsopimusten käytön lisääminen on erittäin huolestuttavaa erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjinnän torjumisen kannalta. Tyypillisesti syrjintä liittyy juuri määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättämiseen. 

– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on valitettavasti karua todellisuutta erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Syrjintää tapahtuu sekä tietoisesti että tiedostamatta ja tämä lainsäädäntöuudistus väistämättä lisää syrjintätapauksia, sanoo STTK:n juristi Inka Douglas

– Toivomme, että eduskuntakäsittelyssä vielä herättäisiin ja ymmärrettäisiin tämän lainsäädännön vahingollisuus koko yhteiskunnalle, Kirvesniemi sanoo. 

Avainsanat

lakimuutosmääräaikaisetsyrjintätyöelämästtk

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.

Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta STTK ry.

STTK:n hallitus järjestäytyi ja päätti puheenjohtajan työsuhteen ehdot18.12.2025 15:49:58 EET | Tiedote

STTK:n edustajisto on valinnut järjestön hallituksen vuosille 2025–2029 ja uusi hallitus on järjestäytynyt. Puheenjohtajana toimii STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Millariikka Rytkönen (Tehy), toinen varapuheenjohtaja Niko Simola (Ammattiliitto Pro), kolmas varapuheenjohtaja Päivi Inberg (SuPer) ja neljäs varapuheenjohtaja Jonna Voima (Jyty). Koko hallituksen kokoonpano löytyy STTK:n verkkosivuilta. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan työsuhteen ehdot Hallitus hyväksyi STTK:n puheenjohtajan työsuhteen ehdot. Else-Mai Kirvesniemen palkka on 17 490 euroa kuukaudessa ja sen lisäksi hänellä on puhelin- ja autoetu.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye