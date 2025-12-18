Uusi lakiehdotus heikentää erityisesti nuorten ja naisten asemaa työelämässä
Lakimuutos mahdollistaisi määräaikaisten työsopimusten tekemisen ilman perustetta vuodeksi.
Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut eduskunnalle esityksen määräaikaisen työsopimuksen tekemisen helpottamisesta. Esityksen mukaan määräaikaisen työsopimuksen voisi jatkossa tehdä ilman perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Sopimus olisi mahdollista uusia kahdesti, ja niiden yhteenlaskettu kesto olisi enintään vuoden.
Jatkossa lainsäädäntö mahdollistaisi määräaikaisen työsopimuksen tekemisen sekä perustellusta syystä että ilman syytä. Lopputuloksena niin työntekijän kuin työnantajankin on vaikea hahmottaa ja tunnistaa omia oikeuksiaan.
STTK pitää esitettyä muutosta erittäin vahingollisena suomalaiselle työelämälle. Lainsäädäntöesitys on epäselvä, puutteellisesti perusteltu, yksipuolisesti työntekijöiden oikeuksia heikentävä ja lisää ongelmia työpaikoilla.
Myöskään määräaikaisten työsopimusten ketjuttamisen estämisestä ei ole huolehdittu riittävällä tavalla, vaikka hallitusohjelmaan on nimenomaan kirjattu, ettei muutos saa lisätä työsopimusten perusteetonta ketjuttamista.
– Uusi lainsäädäntö vähentää erityisesti nuorten mahdollisuuksia vakituiseen työsuhteeseen, eikä epävarma toimeentulo kannusta perheen perustamiseen. Uudistus on epäonnistunut myös työnantajien kannalta, koska lakiesitys lisää erimielisyyksiä työpaikoilla, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi toteaa.
Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riski kasvaa
Määräaikaisten työsopimusten käytön lisääminen on erittäin huolestuttavaa erityisesti raskaus- ja perhevapaasyrjinnän torjumisen kannalta. Tyypillisesti syrjintä liittyy juuri määräaikaisen työsopimuksen jatkamatta jättämiseen.
– Raskaus- ja perhevapaasyrjintä on valitettavasti karua todellisuutta erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Syrjintää tapahtuu sekä tietoisesti että tiedostamatta ja tämä lainsäädäntöuudistus väistämättä lisää syrjintätapauksia, sanoo STTK:n juristi Inka Douglas.
– Toivomme, että eduskuntakäsittelyssä vielä herättäisiin ja ymmärrettäisiin tämän lainsäädännön vahingollisuus koko yhteiskunnalle, Kirvesniemi sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Else-Mai KirvesniemipuheenjohtajaPuh:050 346 0847else-mai.kirvesniemi@sttk.fi
Inka Douglasjuristi, työlainsäädäntöPuh:040154 8960inka.douglas@sttk.fi
Tietoja julkaisijasta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Olemme työssämme vastuullisia, oikeudenmukaisia ja rohkeita. Visiomme on hyvinvoiva ja menestyvä työntekijä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta STTK ry.
STTK:n hallitus järjestäytyi ja päätti puheenjohtajan työsuhteen ehdot18.12.2025 15:49:58 EET | Tiedote
STTK:n edustajisto on valinnut järjestön hallituksen vuosille 2025–2029 ja uusi hallitus on järjestäytynyt. Puheenjohtajana toimii STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi. Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Millariikka Rytkönen (Tehy), toinen varapuheenjohtaja Niko Simola (Ammattiliitto Pro), kolmas varapuheenjohtaja Päivi Inberg (SuPer) ja neljäs varapuheenjohtaja Jonna Voima (Jyty). Koko hallituksen kokoonpano löytyy STTK:n verkkosivuilta. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan työsuhteen ehdot Hallitus hyväksyi STTK:n puheenjohtajan työsuhteen ehdot. Else-Mai Kirvesniemen palkka on 17 490 euroa kuukaudessa ja sen lisäksi hänellä on puhelin- ja autoetu.
Raskaus- ja perhevapaasyrjinnän kitkeminen jäämässä työsuhdeturvan heikennysten jalkoihin18.12.2025 11:43:20 EET | Tiedote
Esitetyt muutokset tasa-arvolakiin eivät yksinään riitä vähentämään raskaus- ja perhevapaasyrjintää. Hallitusohjelman linjausten kokonaisvaikutuksena syrjinnän riski kasvaa.
Else-Mai Kirvesniemi är ny ordförande för STTK18.12.2025 11:06:07 EET | Pressmeddelande
Vicehäradshövding Else-Mai Kirvesniemi har valts till ny ordförande för STTK. Valet gjordes av STTK:s nya representantskap, som sammanträdde i Helsingfors i dag. Kirvesniemi hade inga motkandidater. Mandatperioden är fyra år och löper ut i december 2029.
Else-Mai Kirvesniemestä STTK:n puheenjohtaja18.12.2025 11:06:07 EET | Tiedote
STTK:n edustajisto on tänään valinnut järjestön uudeksi puheenjohtajaksi varatuomari Else-Mai Kirvesniemen.
Sami Koskimäki on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 202518.12.2025 10:15:00 EET | Tiedote
Tämän vuoden STTK:n Tulevaisuuden tekijäksi on valittu Ammattiliitto Jytyä edustava Sami Koskimäki. Koskimäki on ottanut aktiivisen roolin ammattiliittojen tulevaisuuden rakentajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme