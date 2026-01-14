Kuraattori- ja psykologipalveluissa otetaan käyttöön digiasioinnin kiireettömät viestit helmikuun alussa
Keski-Suomen hyvinvointialue laajentaa digitaalisia opiskeluhuollon palveluita 2.2. alkaen, tuoden kiireettömän viestinnän kuraattori- ja psykologipalveluihin. Yhteydenottopyyntöihin vastataan seitsemän arkipäivän kuluessa.
Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliset asiointimahdollisuudet laajenevat edelleen, kun digipalveluita otetaan käyttöön koulu- ja opiskeluterveydenhuollon rinnalle myös opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluihin 2.2. alkaen.
Opiskeluhuollon kuraattori ja psykologipalveluihin avataan kiireettömän asioinnin kanava, jonka kautta esi- tai peruskoululainen tai toisen asteen oppilaitosta käyvä opiskelija tai hänen huoltajansa voi jättää kuraattorille tai psykologille yhteydenottopyynnön. Yhteydenottopyyntöihin vastataan seitsemän arkipäivän kuluessa. Kiireettömän asioinnin kanava korvaa Wilman kautta tapahtuneen opiskelijakohtaisen viestinvaihdon kuraattoreille ja psykologeille.
Digipalvelut saa käyttöönsä lataamalla Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksen (OmaHyvaks) tai digiasioinnin selainversiossa, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Kiireettömän asioinnin käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla.
Puolesta-asiointi on mahdollista alle 18-vuotiaan lapsen huoltajille. Täysi-ikäisen henkilön puolesta asioinnissa vaaditaan valtuutus, jonka voi tehdä osoitteessa suomi.fi/valtuudet.
palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 563 2418, seppo.huhtiniemi@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
