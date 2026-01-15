Sairaanhoitajan chat on nyt jokaisen saatavilla
Testijakso on päättynyt ja sairaanhoitajan chat palvelee 15. tammikuuta alkaen kaikkia Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaita.
Chat-keskustelussa sairaanhoitaja arvioi tilanteesi ja saat neuvoja. Tarvittaessa sinut ohjataan lääkärille joko chatissä tai vastaanotolla.
– Chatissa voidaan hoitaa samat asiat kuin hoidon tarpeen arvioinnin puhelinpalvelussa. Keskustelu tapahtuu suoraan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, joka arvioi tilanteesi ja ohjaa sinut tarvitsemasi avun piiriin, kertoo hankekoordinaattori ja sairaanhoitaja Mari Montin.
Sairaanhoitajan chatissa asiointi vaatii vahvan tunnistautumisen henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella. Kun olet tunnistautunut, sinulta kysytään esitietoja asiointisi syystä. Hoitaja tutustuu täyttämiisi esitietoihin, kun hän liittyy keskusteluun.
Sairaanhoitajan chatissa asioiminen on ilmaista. Mikäli hoitaja arvioi, että asiasi vaatii lääkärikäyntiä, sinulle voidaan ehdottaa etälääkärin vastaanottoa. Jos tämä sopii sinulle, chat-keskustelu siirtyy lääkärille.
Chat-keskustelu lääkärin kanssa luokitellaan etävastaanotoksi, josta peritään vastaanottomaksu, 30,20€. Chat-lääkärin etävastaanotto vastaa lääkärikäyntiä terveyskeskuksessa. Jos olet käynyt vuoden kuluessa jo kolmesti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla, maksua ei peritä.
Vältä turhaa jonotusta
Keskimääräinen odotusaika sairaanhoitajan chatissa on ollut alle 13 minuuttia. Arvioitu jonotusaikasi näkyy chatissa, kun et sulje keskustelua. Maanantait ja aamut yleensäkin ovat chatissa ruuhkaisia aikoja. Käyttäjämäärien kasvaessa chatissa saattaa olla aluksi ruuhkaa.
– Toivomme, että valitset yhden yhteydenottotavan. Jos olet soittanut hoidon tarpeen arviointiin ja jättänyt takaisinsoittopyynnön, jää odottamaan takaisinsoittoa. Jos otat yhteyttä samasta asiasta myös chatin kautta, pitenevät jonot turhaan.
Voit asioida chatissa myös toisen henkilön tai alle 18-vuotiaan lapsesi puolesta, jos sinut on siihen valtuutettu.
Nyt kaikki hyvinvointialueen chat-palvelut ovat koko alueen käytössä. Asiakkaita palvelevat sairaanhoitajan, kuntoutuksen, sosiaalihuollon ja vaihteen chatit sekä joulukuussa avatut mielenterveys- ja riippuvuuschat sekä ehkäisy- ja seksuaaliterveysneuvolan chat.
Kaikkia chatteja voi käyttää sekä verkkosivujen että ÖVPH-sovelluksen kautta.
Tulokset julkaistaan kesällä
Sairaanhoitajan chat on ollut testikäytössä yhdeksän kuukautta, jolloin sitä pääsi käyttämään puolet alueen väestöstä. Testijakso oli osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa THL:n, Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston tutkimusta digitaalisten palveluiden vaikuttavuudesta. Tutkimuksen tulokset julkaistaan kesällä.
Kokeilujakson aikana sairaanhoitajan chatissa on ollut keskimäärin 279 asiakasta viikossa.
Yleisimmät oireet, joiden vuoksi chatissa on asioitu ovat hengitystieinfektiot ja hengitystieoireet, ihosairaudet ja allergiat, tuki- ja liikuntaelinten oireet, virtsa- ja sukupuolielinten oireet sekä vatsan ja ruoansulatuskanavan oireet.
– Testijakson aikana on arvioitu, mitä yhden asiakastapauksen hoitaminen vaatii. Olemme kouluttaneet myös uutta henkilökuntaa chatissa työskentelyyn.
Chat-asiakkailta on saatu kehitystyölle hyödyllistä palautetta sekä kiitoksia toimivasta palvelusta:
“Chat-apu oli juuri tilanteeseeni sopiva. Sain neuvot ja avun etänä. Ei tarvinnut lähteä influenssan kourissa heikkona lähivastaanotolle tartuttamaan toisia ihmisiä. Oireet kartoitettiin hyvin ja varmistettiin pärjäämiseni.”
Yhteyshenkilöt
Mari MontinProjektikoordinaattori, sairaanhoitajaPuh:040 483 9979mari.montin@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
