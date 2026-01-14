Mitä hyviä tekoja ympäristölle sinä tekisit 50 000 eurolla?

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Ensin ehdotetaan ideoita ja sitten äänestetään voittaja. Voittava idea julkistetaan 10.4. ja toteutetaan vuoden 2026 aikana.

Tavoitteena yhteisöllisyys ja hyvä ympäristö kaikille

Vaasa on vuoden 2026 Green Leaf –kaupunki, jonka kunniaksi osa vuoden 2026 osallistavan budjetoinnin 50 000 euron summasta kustannetaan Green Leaf -vuoden palkintorahasta.

– Juhlavuoden kunniaksi toivomme vaasalaisilta ideoita, jotka tukevat vihreitä arvoja, kuten luonnon monimuotoisuutta, energiatehokkuutta ja kiertotaloutta. Tavoitteena on myös kannustaa yhteisöllisyyteen ja inspiroida eri-ikäisiä vaasalaisia kehittämään kaupunkiaan viihtyisämmäksi ja vihreämmäksi, kertoo Vaasan strategiapäällikkö Suvi Aho.

Näin jätät ideasi

Voit ehdottaa ideaasi

verkossa osoitteessa www.vaasa.fi/osallistuva-budjetointi

tai antaa sen yhteispalvelupiste Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä

Ideoiden jättö loppuu 8.2. Ehdotusten joukosta valitaan parhaat, 50 000 euron budjetilla toteutettavissa olevat ideat finaaliin.

Äänestys voittajasta alkaa 11.3.

Äänestys voittajasta alkaa verkkosivuilla ja yhteispalvelupisteissä 11.3., ja äänestää voi aina 29.3 asti.

Voittaja julkistetaan 10.4. Voittavan idean toteutusta seurataan kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

– Toivomme erilaisia, mielenkiintoisia ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia kaikenikäisiltä vaasalaisilta. Hyvä idea edistää Green Leaf -vuoden tavoitteita ja lisää vaasalaisten hyvinvointia. Kaikki ideat kerätään talteen ja niitä toteutetaan säännöllisesti myös osallistuvan budjetoinnin ulkopuolella, kertoo osallistuvaa budjetointia koordinoiva aluetyöntekijä Helena Alanen.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.