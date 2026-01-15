Agria panostaa tutkimukseen - lemmikkieläinten hyvinvoinnin vuoksi
Eläinvakuutusyhtiö Agrian ja Ruotsin Kennelliiton yhteinen tutkimusrahasto myöntää lähes 650 000 euroa kuudelle uudelle ja seitsemälle käynnissä olevalle tutkimushankkeelle vuonna 2026. Tavoitteena on lisätä lemmikkien hyvinvointia, hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuksia tutkimusmenetelmissä sekä kartoittaa eläinten käyttäytymistä ja terveyttä.
"On tärkeää investoida tutkimustyöhön ja näin edistää eläinten hyvinvointia ja terveyttä. Apurahaa saaneet uudet tutkimushankkeet käsittelevät useita kiinnostavia aiheita, ja odotan innolla tuloksia, jotka voivat pitkällä aikavälillä parantaa monien lemmikkien elämää", sanoo David Haak, Agrian toimitusjohtaja.
Kuudesta uudesta hankkeesta neljä toteutetaan ruotsalaisissa yliopistoissa, yksi Kööpenhaminassa ja yksi Helsingissä.
Ontuman mittaaminen uuden teknologian avulla
Ortopediset sairaudet, kuten nivelrikko, aiheuttavat kipua, mutta ne havaitaan usein liian myöhään. Marie Rhodin Ruotsin maatalousyliopistosta kehittää tietokonepohjaista menetelmää, jonka avulla voidaan mitata kissojen ja koirien ontumia. Tutkijat hyödyntävät videoita, 3D-skannausta ja tekoälyä löytääkseen ontuman mahdollisimman varhain ja seuratakseen oireita tarkasti. Tämä voi parantaa diagnoosia, hoitoa sekä eläinten hyvinvointia merkittävästi.
Kohti terveempiä cavalier kingcharlesinspanieleita
Cavalier kingcharlesinspanieli on rotu, jolla on taipumusta sairastua myksomatoottiseen läppärappeumaan (MMVD). Lisbeth Høier Olsen Kööpenhaminan yliopistosta tutkii, voivatko uudet geenimuunnokset paljastaa, mitkä yksilöt ovat riskissä menehtyä kyseiseen sydänsairauteen, ja kuinka yleisiä nämä geenimuunnokset ovat nuorilla jalostuskoirilla. Tavoitteena on kehittää luotettava geenitesti, joka voi vähentää sairauden esiintyvyyttä rodussa.
Käyttäytymisongelmat eri koiraroduilla
Kuinka yleisiä käyttäytymisongelmat ovat eri koiraroduilla Ruotsissa? Tätä kysymystä selvittää Per Jensen Linköpingin yliopistosta. Tavoitteena on puolueettoman tilastotiedon avulla kartoittaa, kuinka usein käytösongelmia esiintyy ja miksi. Tutkimusryhmä tutkii useita rotuja omistajille tehtävien kyselytutkimusten avulla. Tuloksista saadaan arvokas tietokanta, jota muun muassa kasvattajat voivat hyödyntää jalostusvalinnoissa.
Koirien asema yhteiskunnassa
Koiria on enemmän kuin koskaan ja ne ovat tärkeä osa monen ihmisen elämää sekä koko yhteiskuntaa. Ymmärtääkseen koiran roolia tulevaisuudessa Patrik Öhberg Göteborgin yliopistosta tutkii, miten suhtautuminen koiriin on muuttunut ajan myötä, ja miten koiran omistaminen liittyy kestävään yhteiskuntaan.
Agilitykoiran hyvinvointi fyysisten vaatimusten kasvaessa
Agility on hyvin fyysinen koiraurheilulaji, jossa koiran loukkaantumisriski on korkea. Anna Boströmin johtama suomalainen tutkimus Helsingin yliopiston eläinsairaalassa selvittää, millaisia fyysisiä vaatimuksia agility asettaa koirille, jotta niiden turvallisuus ja hyvinvointi voidaan taata.
Geenit kertovat totuuden rodunjalostuksesta
Peter Savolainen Ruotsin kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta tutkii, miten jalostus on historian saatossa vaikuttanut jämtlanninpystykorvan ja ruotsinlapinkoiran geeneihin sekä terveyteen. Tutkimuksessa analysoidaan 100–200 vuotta vanhoista koirannahkavaatteista saatua DNA:ta ja verrataan sitä nykykoirien verinäytteisiin. Tutkimustulosten avulla voidaan nähdä entis- ja nykyajan yksilöiden erot geneettisessä monimuotoisuudessa, sisäsiittoisuudessa ja haitallisissa geeneissä.
Lisätietoa hankkeista löytyy Agrian ja Ruotsin Kennelliiton verkkosivuilta.
