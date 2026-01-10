SDP:n Joona Räsänen: Myönsivätkö jo Partanen ja Satonen sen, mitä pääministeri Orpo ja työministeri Marttinen eivät uskalla – kokoomuksen työllisyyslupaus on petetty
SDP:n kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen vaatii pääministeri Petteri Orpolta ja työministeri Matias Marttiselta rehellisyyttä työllisyystilanteen suhteen. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen ja entinen työministeri Arto Satonen ovat jo myöntäneet julkisesti, ettei hallituksen työllisyystavoite toteudu.
– Onko pääministeri Orpossa ja työministeri Marttisessa nyt miestä sanoa ääneen se, minkä heidän puoluetoverinsa ovat jo tunnustaneet? Kokoomuksen työllisyyslupaus on petetty, ja sen ovat kaikki muut tienneet jo pitkään. Nyt se tunnustetaan jo puolueen varapuheenjohtajankin suulla, Räsänen sanoo.
Räsäsen mukaan pelkkä virheen toteaminen ei kuitenkaan riitä, jos hallitus aikoo jatkaa samalla tiellä, joka on ajanut Suomen Euroopan heikoimpaan työllisyyskehitykseen ja korkeimpaan työttömyyteen.
– Kysymys kuuluu: aikooko hallitus jatkaa tällä tuhoisalla linjalla, vaikka sen seuraukset ovat nyt kiistattomat? Hallitus on omilla päätöksillään syventänyt taantumaa, lisännyt epävarmuutta ja romuttanut luottamusta – ja silti yrittää vierittää syyn suhdanteiden niskoille, vaikka muu Eurooppa kasvaa ja työllistää.
Räsänen korostaa, että hallitus on pahentanut tilannetta romuttamalla kansalaisten luottamusta palveluihin ja turvaverkkoihin, lisäämällä vastakkainasettelua työmarkkinoilla ja jättämällä rakennusalan kriisin täysin hoitamatta.
Näistä seurauksista on varoittanut myös Valtiontalouden tarkastusvirasto, ja Työ- ja elinkeinoministeriö on Räsäsen mukaan ollut vielä suorasanaisempi työllisyyden heikkenemisestä.
– Hallitus on tehnyt ratkaisuja, jotka ovat samaan aikaan lisänneet työttömyyttä ja heikentäneet talouden kasvun edellytyksiä. Tämä ei ole vahinko, tämä on seurausta tietoisista poliittisista valinnoista, Räsänen sanoo.
Räsänen muistuttaa, että Suomi tarvitsee nyt vakautta ja ennustettavuutta, ei poliittista jääräpäisyyttä.
– On korkea aika lopettaa selitykset ja myöntää tosiasiat. Hallituksen linja on epäonnistunut, ja sen seurauksista maksavat nyt tavalliset suomalaiset. Mikäli hallitus ei ole valmis korjaamaan kurssia, se kantaa täyden vastuun ennätystyöttömyydestä, ennätysvelkaantumisesta ja Suomen talouden syvenevästä kriisistä, Räsänen päättää.
