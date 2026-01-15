Viro edelleen suomalaisten ykköskohde

Tallinnan sataman tilastojen mukaan kesä 2025 oli suomalaismatkailijoiden osalta koko 2020-luvun vilkkain. Kesä–elokuussa suomalaismatkustajien määrä kasvoi satamassa 4,8 prosenttia edelliskesään verrattuna, ja myös varustamot raportoivat kasvusta Helsinki–Tallinna-reitillä. Hiljaisemman kevään vuoksi koko vuoden 2025 matkustajamäärä jäi kuitenkin kokonaisuutena edellisvuoden tasolle (muutos 0,0 %)¹.

Suomalaiset viettivät tammi–marraskuussa 2025 Viron majoitusliikkeissä yhteensä 1,15 miljoonaa yötä, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin². Majoitustilastot eivät sisällä päiväristeilyjä, jotka ovat erityisesti suomalaisten suosima tapa matkustaa Viroon. Lisäksi osa matkailukysynnästä on siirtynyt perinteisistä hotelleista yksityiseen, lyhytaikaiseen ja osin tilastoimattomaan majoitukseen, jonka käyttö on kasvanut suomalaisten keskuudessa merkittävästi etenkin Tallinnassa³.

”Vaikka suomalaisten yöpymiset Viron hotelleissa laskivat hieman tammi–marraskuussa 2025, oli muutos selvästi maltillisempi kuin suomalaisten ulkomaanmatkailussa keskimäärin. Tämä kertoo siitä, että Viro on Suomessa säilyttänyt asemansa tilanteessa, jossa matkustamista on yleisesti karsittu”, sanoo Samuel Sorainen, Visit Estonian viestinnän asiantuntija Suomessa ja jatkaa:

”Alkaneeseen matkailuvuoteen suhtaudutaan Virossa luottavaisin mielin. Suomalaisille on entistä enemmän syitä palata Viroon. Tarjonta monipuolistuu Tallinnan ulkopuolella, ympärivuotinen matkailu kehittyy ja uudet majoitus- ja elämyskonseptit vastaavat yhä paremmin nykymatkailijan odotuksiin.”

Helsinki–Tallinna-yhteys lähimatkailutrendin ytimessä

Lähialuematkailu on yksi matkailun vahvimmista megatrendeistä, ja ainutlaatuinen kahden pääkaupungin välinen laivayhteys on sen ytimessä. Helsingin Sataman lisäksi myös laivayhtiöt investoivat reittiin ja sen tulevaisuuteen. Tulossa on muun muassa uusia, entistä ympäristöystävällisempiä aluksia.

”Emme odota matkailun kasvun tapahtuvan suurina hyppäyksinä, vaan kestävänä ja tasaisena kehityksenä. Suomalaisten kiinnostus Viroa kohtaan on vahva, ja sitä tukevat edelleen kilpailukykyinen hintataso sekä matkailun laajeneminen Tallinnan ulkopuolelle. Pitkällä aikavälillä kehitystä vauhdittavat myös Helsingin ja Tallinnan välinen Green Corridor -yhteistyö sekä yhteinen tavoite rakentaa entistä puhtaampi meriyhteys pääkaupunkien välille”, sanoo Sorainen.

Katse vuoteen 2026: tarjonta kasvaa ja luottamus vahvistuu

Matkamessujen matkailututkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat matkailussa ennen kaikkea helppoutta, kulttuuria ja mahdollisuutta rentoutua⁴. Kun matkailutrendit painottavat elämyksiä, kulttuuria, luontoa ja hyvinvointia, vastaa Viro tähän tarjoamalla monipuolisia kokemuksia ja tapahtumia helposti saavutettavassa muodossa.

Tuttu Viro tarjoaa suomalaisille jatkuvasti myös uutta koettavaa Tallinnan ulkopuolella. Tarjonta kehittyy erityisesti gastronomian, kulttuurin, hyvinvoinnin ja luontomatkailun saralla, ja kasvupotentiaalia nähdään yhä enemmän myös kokous- ja tapahtumamatkailussa.

Vuonna 2026 Virossa panostetaan entistä vahvemmin ympärivuotiseen matkailuun ja alueelliseen monipuolistumiseen. Uudet hotellihankkeet Tallinnassa, luontoon ja hyvinvointiin nojaavat kohteet kuten Kurro Peipsi-järven rannalla ja Eha Hiidenmaalla sekä kulttuuri-investoinnit, kuten Arvo Pärtiä kunnioittava Ukuaru-konserttitalo Rakveressä, laajentavat tarjontaa eri puolilla maata.

Matkailun saavutettavuutta parantavat lisäksi suorat lentoyhteydet Tarttoon ja Saarenmaalle sekä ruokamatkailua ja tapahtumatarjontaa vahvistavat maakunnalliset makuteemat, kansainväliset artistivierailut ja paikalliset tapahtumat.

Tervetuloa Viroon Matkamessuilla

Visit Estonia esittelee monipuolisia matkailumahdollisuuksiaan Helsingin Matkamessuilla 16.-18. tammikuuta 2026. Mukana on kahdeksan Viron osastoa ja yli 40 virolaista matkailuyritystä, jotka tarjoavat ajankohtaista inspiraatiota ja konkreettisia vinkkejä Viron-matkailuun.

Messujen ohjelmalavoilla kuullaan esityksiä muun muassa golfista, pyöräilystä, purjehduksesta ja perhekohteista. Viroa esittelee myös Tallinnassa asuva suomalainen Viro-asiantuntija Henna Mikkilä, joka jakaa ajankohtaisia vinkkejä Virosta suomalaisyleisölle.

Lähteet: