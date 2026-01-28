Yrjönkadun uimahallin uusi taideteos kutsuu veden äärelle
30.1.2026 09:15:00 EET | HAM Helsingin taidemuseo | Tiedote
Remontin jälkeen avautuvaan Yrjönkadun uimahalliin on valmistunut uusi julkinen taideteos, Veteiset, jonka on toteuttanut valokuvataiteilija Noora Sandgren. Kuudesta lasiteoksesta koostuva kokonaisuus sijaitsee sisääntulon muurissa ja juhlistaa veden elämää luovaa voimaa sekä eri eliöiden välistä vuorovaikutusta.
Teoskokonaisuuden lähtökohtana ovat alkumeri ja vesikehot – veden luomat ja ylläpitämät ympäristöt kuten järvet, joet ja suot, mutta myös ihmisruumis ja kotipuutarha. Teokset ovat syntyneet muun muassa Hiidenvedellä, Kilpisjärvellä, Oulujärvellä, Tvärminnessä sekä Seilin, Örön ja Harakan saarilla. Taiteilijan työskentelyä ovat tukeneet tutkijadialogit yliopistollisilla tutkimusasemilla sekä keskustelut Harakan Luontotalon biologien kanssa. Sandgrenin taiteellinen ajattelu on tapahtunut uidessa ja virtaavien vesien äärellä.
Jokainen vesistö on oma elävä biotooppinsa, jonka prosessit mukailevat vuodenaikoja ja reagoivat ihmisen toimintaan. Yksikkömuotoiset käsitteet kuten ihminen tai meri ovat todellisuudessa kokonaisuuksia, jotka muodostuvat moninaisista eliöistä. Suuri osa elollisuudesta on yhä tuntematonta. Sandgrenin Veteisissä ihmisen katseen ulottumattomiin jäävä eliöstö saa tilaa: mikroskooppiset olennot asettuvat etualalle, ja ihmishahmo jää häiveisenä taustalle. Teoksissa eri mittakaavat limittyvät ja erilaisten toimijoiden jäljet sekoittuvat.
Sandgren työskentelee laajennetun valokuvan kentällä. Kamerattomissa valokuvissa sään, hengityksen ja pieneliöiden kosketus tallentuu valoherkälle materiaalille auringonvalon avulla. Teoksissa yhdistyvät maito- ja kasvipigmenttijäljet, mikroskopiakuvat kasvi- ja eläinplanktoneista sekä spekulatiiviset piirrokset, jotka pohjautuvat ilmakehän mikrobinäytteisiin. Keskeisiä vaikuttajia teoksissa ovat perhe, pieneliöt, paikat ja tutkimus.
Veteiset on oodi elämää ylläpitäville pienille tekijöille, kuten syanobakteereille ja piileville, jotka tuottavat merkittävän osan maapallon hapesta. “Teokset ovat syntyneet vetisissä yhdessä kehkeytymisen hetkissä, ja ne kutsuvat uteliaaseen vuorovaikutukseen erilaisten elämänmuotojen kanssa sekä pohtimaan elämän peruselementtejä, yhteyksiä ja jatkumoa. Yrjönkadun uimahallissa, veden varassa kelluen, ihminen tunnistaa kehonsa ja uusiutuu – osana laajempaa vetistä verkostoa”, taiteilija Noora Sandgren pohtii.
Noora Sandgren (s. 1977) työskentelee valokuvan, tekstin sekä tilallisten ja tapahtumallisten teosten parissa. Taiteessaan hän käsittelee monilajista yhteiseloa ja jakaa teosten tekijyyden usein säätilojen, materiaalien ja muiden elollisten kanssa. Sandgren toimii monialaisissa yhteistyöprojekteissa ja kuuluu Biotaiteen Seuraan.
Prosenttiperiaate tuo taidetta arkeen
Yrjönkadun uimahallin uuden teoksen on mahdollistanut julkisen taiteen prosenttiperiaate. Sen mukaisesti osa Helsingin kaupungin uudis- ja korjausrakentamisen budjetista käytetään julkisen taiteen toteuttamiseen. HAM toimii hankkeissa taideasiantuntijana, ja teokset liitetään osaksi Helsingin kaupungin taidekokoelmaa, jota HAM hallinnoi ja kuratoi. Tilaajina toimivat kaupunkiympäristön toimiala ja kaupunginkanslia. Prosenttiperiaatteella toteutettuja teoksia kuuluu kokoelmaan jo yli 200.
HAM Helsingin taidemuseo hoitaa, kartuttaa ja kuratoi helsinkiläisten omasta taidekokoelmaa, johon kuuluu yli 10 000 teosta, mukaan lukien kaupungin julkiset taideteokset. Tennispalatsiin keskittyvissä kotimaisissa ja kansainvälisissä näyttelyissään HAM tuo esille modernia taidetta ja nykytaidetta. HAM vastaa myös nykytaidetapahtuma Helsinki Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta. Vuoden 2023 alusta HAM on toiminut Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvana säätiönä.
