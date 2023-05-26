Rakennustoimisto K.Tervo Oy ja KPY Novapolis Oy sopimukseen toimitilakiinteistön rakentamisesta Kuopion keskustaan
Rakennustoimisto K.Tervo Oy (K.Tervo) ja KPY Novapolis Oy (Novapolis) ovat solmineet merkittävän sopimuksen Vuorikatu 21 -hankkeen toteuttamisesta Kuopiossa. Hankkeessa kiinteistön, jossa ovat toimineet Savon Sanomat ja Keskisuomalaisen muita toimintoja, tilalle rakennetaan kokonaisalaltaan noin 8000m² laajuinen Novapoliksen liike- ja toimitilakiinteistö.
Sopimuksen mukaisesti K.Tervo on myynyt kehittämälleen hankkeelle perustamansa kiinteistöyhtiön Novapolikselle ja toimii hankkeen KVR-urakoitsijana. Kokonaisuudessaan kyse on lähes 30 miljoonan euron rakennusinvestoinnista.
Kohde on loistavalla sijainnilla Kuopion ydinkeskustassa Vuorikadulla. Päävuokralaiseksi tulee Mehiläinen Oy, joka keskittää palvelunsa Kuopiossa uusiin tiloihin. Kiinteistöön tulee myös muita toimistotiloja Novapoliksen vuokrattavaksi kohteen valmistuttua vuoden 2027 lopussa.
Kyseessä on alueellisesti erittäin merkittävä rakennushanke, jonka rakennustyöt käynnistyvät purkutöillä välittömästi.
“Saimme pitkän ja monivaiheisen kehitysvaiheen päätökseen ja pääsemme nyt toteutusvaiheeseen. Vuorikatu 21 on erinomainen esimerkki siitä, että hyvillä hankkeilla on mahdollisuus toteutua haastavinakin aikoina. Pitää vain löytää oikeat kumppanit, joilla on yhteinen tahtotila hakea ratkaisuja,” kommentoi Rakennustoimisto K.Tervon Kuopion aluejohtaja Marko Onttinen.
”Hanke on Novapolikselle merkittävä kasvun askel ja mahdollistaa laajentumisemme Kuopion keskustaan. Se on myös tärkeä investointi koko Kuopion alueelle vuonna 2026 ja osoittaa kyvykkyytemme kehittää ja investoida pitkäjänteisesti ”, Novapoliksen toimitusjohtaja Kyösti Karhunen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko Onttinen, aluejohtaja
Rakennustoimisto K.Tervo Oy
050 527 5918
marko.onttinen@rakentajatervo.fi
Kyösti Karhunen, toimitusjohtaja
KPY Novapolis Oy
040 566 9271
kyosti.karhunen@novapolis.fi
Kuvat
Rakennustoimisto K. Tervo Oy
Rakennustoimisto K. Tervo Oy on vuonna 1995 perustettu perinteikäs rakennusliike. Tarjoamme kattavat palvelut kaikilla talonrakentamisen osa-alueilla. Viime vuosina merkittävä osa toiminnastamme on ollut terveydenhuolto- ja sairaalarakentamisessa.
Toimimme pääasiassa Kuopio/Joensuu alueella. Lisäksi Pirkanmaalla toimii tytäryhtiömme Rakennustoimisto K. Tervo Tampere Oy, ja pääkaupunkiseudulla Rakennustoimisto K. Tervo Helsinki Oy.
Novapolis
Novapolis rakentaa modernia työpäiväkokemusta ja yhteisöä. Novapoliksella on noin 250 asiakasyritystä ja yhteisöä Kuopion Savilahdessa sekä Siilinjärven Toivalassa ja se on tuhansien ihmisten työympäristö. Yhtiö tarjoaa yrityksille muokattavia ja monipuolisia toimitila-, cowork- ja kokousratkaisuja sekä palveluja, jotka tukevat yritysten arkea, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.
Novapoliksen liikevaihto oli vuonna 2024 noin 29 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskenteli 25 henkilöä. Novapolis on osa KPY-konsernia.
