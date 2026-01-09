Viisivuotiaiden pääsyä varhaiskasvatukseen on vahvistettava – osallistumisaste kohti sataa prosenttia
Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tulokset julkaistiin tänään. Tulosten mukaan lasten oppimisessa ja kehityksessä ei havaittu merkittäviä eroja sen perusteella, osallistuiko lapsi viisivuotiaana varhaiskasvatuksen vai esiopetuksen viskariryhmään. Helsingin Vihreiden mukaan tulos osoittaa ennen kaikkea varhaiskasvatuksen korkean pedagogisen laadun.
– Varhaiskasvatuksen viskaritoiminta on jo nyt pedagogisesti vahvaa ja monin tavoin lähellä esiopetusta. Se on hyvä uutinen lapsille, perheille ja koko koulutusjärjestelmälle, Helsingin vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Suvi Pulkkinen sanoo. Pulkkinen on koulutukseltaan luokanopettaja ja työskentelee johtavana asiantuntijana osaamisen ja maahanmuuton parissa.
Pulkkisen mukaan tuloksia ei tule käyttää perusteena kyseenalaistaa maksuttoman viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen tai eskarin merkitystä.
– Ajatus siitä, että maksuton viskari olisi vain tulonsiirto hyväosaisille, on kestämätön. Samalla logiikalla voitaisiin kyseenalaistaa myös perusopetuksen maksuttomuus. Kyse on lasten yhdenvertaisista mahdollisuuksista, Pulkkinen toteaa.
Vaikka varhaiskasvatukseen osallistuminen on Helsingissä kasvanut viime vuosina, sen ulkopuolelle jää edelleen lapsia, jotka hyötyisivät toiminnasta kaikkein eniten. Erityisesti kielen kehityksen näkökulmasta varhaiskasvatuksella on keskeinen rooli erityisesti vieraskielisille lapsille.
– Laadukas varhaiskasvatus on yksi tehokkaimmista keinoista kaventaa eroja lasten välillä jo varhaisessa vaiheessa. Siksi meidän on tehtävä kaikkemme, jotta jokainen lapsi olisi mukana, sanoo Pulkkinen.
Helsingin vihreät esittää, että viisivuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostetaan määrätietoisesti kohti sataa prosenttia. Yhtenä keinona Pulkkinen pitää sitä, että kaikille viisi vuotta täyttäville lapsille osoitetaan automaattisesti varhaiskasvatuspaikka.
Lisäksi vihreät painottaa pedagogisen jatkumon vahvistamista viskarista esiopetukseen ja alkuopetukseen.
– Kun toiminta rakentuu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa oppimisen tuki ja sosiaaliset suhteet jatkuvat saumattomasti, hyötyvät siitä kaikki lapset – taustasta riippumatta, Pulkkinen toteaa.
Helsingin vihreiden mukaan viisivuotiaiden varhaiskasvatukseen panostaminen on investointi, joka maksaa itsensä takaisin sekä inhimillisesti että taloudellisesti.
Suvi Pulkkinen
Suvi PulkkinenVihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:050 404 1810suvipulk@gmail.com
