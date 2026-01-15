Tähtipöllö-kilpailussa yli 50 miljoonaa luettua sivua!

Alakoululaisten Tähtipöllö-lukukilpailu on päättynyt. Joka vuosi suosiotaan kasvattavassa kilpailussa luettiin tällä kertaa ennätykselliset 54 355 665 sivua, eli yli 15 miljoonaa sivua enemmän kuin viime vuonna. Osallistuvia luokkia oli tällä kertaa mukana 373.

Tähtipöllö-kilpailun pääpalkinto jaetaan tänäkin vuonna kuuden luokan kesken, eli jokaiselta luokka-asteelta yksi eniten lukenut luokka on voittaja.

Voittajaluokat ovat Porolahden peruskoulun 1D (119 821 sivua), Metsolan koulun 2. luokka (295 987 sivua), Snellmanin ala-asteen koulun 3B (2 386 332 sivua), Kontiopuiston koulun 4B (4 176 744 sivua), Keinutien ala-asteen koulun 5B (3 465 313 sivua) ja Vartiokylän ala-asteen koulun 6C (1 936 579 sivua). Kuudesta voittajakoulusta neljä on Helsingistä, Metsolan koulu puolestaan sijaitsee Lohjalla ja Kontiopuiston koulu Pieksämäellä.

Metsolan koulun toisen luokan opettaja Kirsi Katila kertoo luokkansa osallistuneen Tähtipöllö-kilpailuun nyt ensimmäistä kertaa. Kisa ja lukeminen vei luokan lapset mennessään

"Kisan voitto tuntuu uskomattomalta ja ihmeelliseltä! Tähtipöllö-kilpailu lisäsi entisestään ahkeran työn merkitystä, lukuintoa ja luokkahenkeä. Opettajana olen erityisen onnellinen oppilaiden puolesta!", Katila riemuitsee.

Kustannusosakeyhtiö Otavan lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustannusjohtaja Kaisu-Maria Toiskallio on ällikällä lyöty siitä innosta ja aktiivisuudesta, jolla Tähtipöllö-kilpailuun on tälläkin kertaa suomalaisissa alakouluissa osallistuttu. Sen lisäksi, että luettuja sivuja kertyi ennätysmäärä, on kilpailusta pitkin syksyä ja talvella tullut paljon kommentteja, kiitosta ja korjausehdotuksiakin.

Tasaisin väliajoin keskustelua on herättänyt luokkien reipas lukutahti ja sivujen korkea määrä. Kilpailun yhtenä osallistumisvaatimuksena onkin, että jokaisen luokan on kyettävä raportoimaan luetut sivut kilpailun päätyttyä. Kärkilukijaluokkien raportit tarkastetaan ennen voittajien julistamista.

”Meistä on äärettömän hienoa, että kilpailu otetaan luokissa niin tosissaan ja niin monet pienemmät kuin isommatkin koululaiset ovat ylittäneet itsensä sivuja kerryttäessään. Jokainen osallistujaluokka ei voi voittaa pääpalkintoa, mutta se ei toivottavasti poista sitä iloa, mitä yhteen hiileen luokkana puhaltaminen ja lukutaidon karttuminen saamamme palautteen perusteella on monille osallistujille tuottanut”, Toiskallio sanoo.

Voittajaluokat palkitaan Educa-messuilla

Voittajat palkitaan Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa lauantaina 24.1.2026 klo 14 Tieto-lavalla.

Palkintojenjakotilaisuutta edeltää lukuilokeskustelu, johon osallistuvat kirjailija Jenni Pääskysaari, korkeushyppääjä Ella Junnila ja erityisluokanopettaja Petter Punnonen, joka tunnetaan somessa nimellä Openaali.

Keskustelijat jakavat tarinoitaan siitä, kuka sai heidät innostumaan lukemisesta ja miksi esikuvat ovat tärkeitä etenkin lapsuudessa ja nuoruudessa. Lisäksi he pohtivat, miten lukemisen kipinä syttyy ja kuinka kuka tahansa voi olla esikuva toiselle vain rakastamalla kirjoja.

Palkintojenjako tapahtuu keskustelutilaisuuden päätteeksi. Voittajaluokat palkitaan tälläkin kertaa 1000 euron rahapalkinnolla, jonka luokat voivat käyttää haluamallaan tavalla esimerkiksi luokkaretkeen tai oman luokkakirjaston kartuttamiseen.

Tähtipöllö-lukukilpailu jatkuu taas syksyllä 2026.

Lisätietoa kilpailusta, lukuvinkkejä ja -inspiraatiota: tähtipöllö.fi