Jung Chang palaa Villijoutsenten maailmaan – uusi teos kertoo Kiinan noususta ja vapauden hinnasta. Suomen-vierailu tulossa!

Kuvittele kolme naista, kolme sukupolvea – isoäiti, äiti ja tytär – joiden elämä kulkee läpi Kiinan myrskyisimmän vuosisadan. Tarina on yhtä aikaa henkilökohtainen ja historiallinen.

Yli 15 miljoonaa myynyt Villijoutsenet päättyy vuoteen 1978 – vuosi jolloin Maon aikakausi virallisesti päättyi ja Jung Chang lähti kommunistisesta Kiinasta länteen, ensimmäisten joukossa. Sen jälkeen on taas ehtinyt kulua jo lähes puoli vuosisataa, ja Kiina on noussut rähjäisestä ja eristäytyneestä maasta globaaliksi supervallaksi, joka haastaa Yhdysvaltojen johtoasemaa.

Lentäkää villijoutsenet –uutuuskirjassaan Jung Chang jatkaa Villijoutsenet –kirjan tarinaa ja tarkastelee Kiinan menneisyyttä ja nykyisyyttä ainutlaatuisen henkilökohtaisesta näkökulmasta, kertoen maan suurista muutoksista perheensä tarinan kautta. Hän kirjoittaa myös menestyksen hinnasta ensimmäisen kirjansa julkaisun jälkeen.

Chang kuvaa, kuinka nuoruus Maon hallitsemassa Kiinassa vaikuttaa yhä hänen elämäänsä ja miten nyky-Kiinan poliittinen ilmapiiri estää yhteydenpidon läheisiin. Chang tuo myös esille modernin Kiinan kansainväliselle maailmanjärjestykselle muodostaman uhkan. Teos on asiantuntevaa Kiina-analyysiä ja vetävää perhehistoriaa parhaimmillaan.

“Tämän kirjan nimi Lentäkää villijoutsenet on kunnianosoitus äidilleni, jonka kuolinvuoteen äärelle en pääse. Äiti on antanut minulle siivet, joilla voin nousta taivaalle ja olla vapaa”, Chang toteaa kirjan esipuheessa.

Jung Chang (s. 1952) on Kiinassa syntynyt brittiläinen tietokirjailija ja filosofian tohtori, joka tunnetaan teoksistaan Villijoutsenet ja Mao.

Lentäkää villijoutsenet ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Satu Paavolan lukemana äänikirjana. Teoksen on suomentanut Riina Vuokko.

Jung Chang vierailee Suomessa ja on median haastateltavissa maaliskuussa. Vierailun tarkempi ajankohta vahvistuu pian.

