Kommentti: Valtion tukemien asuntojen vuokrien nousutahti hidastui entisestään
Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrat kasvoivat hitainta tahtiaan sitten vuoden 2023 alun. Keskimääräinen vuosikasvu viime vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 2,8 prosenttia. Yksiöissä vuokrat nousivat eniten (+3,3 %) ja kaksioissa vähiten (+2,6 %). Keskimääräinen valtion tukeman vuokra-asunnon kuukausivuokra oli 13,4 euroa neliömetriltä. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen tänään julkaisemasta aineistosta.
Suurissa kaupungeissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla valtion tukemien asuntojen vuokrien vuosimuutokset olivat edelleen muuta maata korkeammat. Espoossa kasvuprosentti oli 3,9 ja Helsingissä 3,8, mutta Vantaalla ainoastaan 1,4. Muista suurista kaupungeista suurinta muutos oli Turussa (+4,3 %). Tampereella (+1,2 %), Oulussa (+2,0 %), Jyväskylässä (+2,1 %), Kuopiossa (+1,3 %) sekä Lahdessa (-0,9 %) valtion tukemien vuokrien kasvuvauhti oli selvästi maltillisempaa.
- Valtion tukemien asuntojen vuokrien kasvun hidastuminen jatkui koko vuoden 2025 ja nyt vauhti oli samaa kuin vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Vuosina 2022–2023 nopeasti noussut yleinen kustannustaso ja markkinakorot näkyivät omakustannusperiaatteella toimivissa valtion tukemissa vuokrissa 1–2 vuoden viiveellä, nostaen näitä vuokria selvästi vuosina 2023–2024. Nyt inflaatio on ollut hyvin maltillista ja korkotaso on laskenut noin 1,5 vuoden ajan, mikä näkyy vastaavalla viiveellä valtion tukemien vuokrien nousutahdin selvänä hidastumisena. Ilman mitään kustannus- ja korkokehitykseen vaikuttavaa mullistavaa tapahtumaa – esimerkiksi geopolitiikassa – odotetaan tämän hidastumisen jatkuvan myös alkaneena vuonna, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauria arvioi.
Eetu KauriapääekonomistiKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 724 8096eetu.kauria@kovary.fi
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 138 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä yli 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
