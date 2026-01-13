Kommentti: Valtion tukemien asuntojen vuokrien nousutahti hidastui entisestään

Suurissa kaupungeissa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla valtion tukemien asuntojen vuokrien vuosimuutokset olivat edelleen muuta maata korkeammat. Espoossa kasvuprosentti oli 3,9 ja Helsingissä 3,8, mutta Vantaalla ainoastaan 1,4. Muista suurista kaupungeista suurinta muutos oli Turussa (+4,3 %). Tampereella (+1,2 %), Oulussa (+2,0 %), Jyväskylässä (+2,1 %), Kuopiossa (+1,3 %) sekä Lahdessa (-0,9 %) valtion tukemien vuokrien kasvuvauhti oli selvästi maltillisempaa.

- Valtion tukemien asuntojen vuokrien kasvun hidastuminen jatkui koko vuoden 2025 ja nyt vauhti oli samaa kuin vuoden 2023 toisella neljänneksellä. Vuosina 2022–2023 nopeasti noussut yleinen kustannustaso ja markkinakorot näkyivät omakustannusperiaatteella toimivissa valtion tukemissa vuokrissa 1–2 vuoden viiveellä, nostaen näitä vuokria selvästi vuosina 2023–2024. Nyt inflaatio on ollut hyvin maltillista ja korkotaso on laskenut noin 1,5 vuoden ajan, mikä näkyy vastaavalla viiveellä valtion tukemien vuokrien nousutahdin selvänä hidastumisena. Ilman mitään kustannus- ja korkokehitykseen vaikuttavaa mullistavaa tapahtumaa – esimerkiksi geopolitiikassa – odotetaan tämän hidastumisen jatkuvan myös alkaneena vuonna, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauria arvioi.