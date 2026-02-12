Runokokoelmia luopumisen surusta ja lohtua sen keskelle: Maikku Haapakorvan Siellä missä valo hengittää ja Jarkko Piiraisen Juureton, silti pysyvä
26.2.2026 15:17:09 EET | Momentum Kirjat | Tiedote
Jarkko Piiraisen runokokoelman Juureton, silti pysyvä tekstit ovat syntyneet hänen lapsensa kuoleman jälkeisinä vuosina. Piiraisen tytär menehtyi aivokasvaimeen vuonna 2019, viiden vuoden sairastamisen jälkeen. Hän oli kuollessaan kymmenvuotias. Maikku Haapakorvan 60-vuotisjuhlavuotena julkaistu esikoisrunoteos Siellä missä valo hengittää
syventää inhimillisyyden, läsnäolon ja ihmisarvon teemoja.
Maikku Haapakorvan runokokoelma Siellä missä valo hengittää on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Minä olen tässä,
mutta kukaan ei sano nimeäni.
He puhuvat toisilleen,
eivät minulle.
Ja silti minä hengitän –
se tekee minusta elävän.
Maikku Haapakorva on eteläkarjalainen sairaanhoitaja, joka kuvaa kirjallisuudessaan
hoivatyön, ihmisyyden ja ihmisarvon rajapintoja. Hänen tekstinsä syntyvät arjen kohtaamisista, hiljaisista hetkistä ja niistä eettisistä kysymyksistä, joita ei aina voi ratkaista ohjeilla tai rakenteilla. Haapakorvalla on yli 25 vuoden kokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä hoiva-alan asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävistä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Työ ihmisten arjen ja palvelujärjestelmän rajapinnoilla on muovannut hänen tapaansa tarkastella ihmisyyttä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.
Hänen teoksensa puhuttelee erityisesti hoiva-alan ammattilaisia, omaishoitajia, surevia sekä kaikkia, jotka etsivät kirjallisuudelta rauhaa, tunnistettavuutta ja merkityksellisyyttä. Haapakorva asuu Lappeenrannassa. Hänelle kirjoittaminen on tapa tarkastella ihmisyyttä ja yhteiskuntaa ihmislähtöisesti – läsnä ollen ja ihmisarvoa puolustaen.
HAAPAKORVA, MAIKKU : Siellä missä valo hengittää
99 sivua
ISBN 9789524173032
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026
Jarkko Piiraisen runokokoelma Juureton, silti pysyvä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Kokoelman runot kertovat luopumisesta, läpitunkevasta surun sumusta ja toivottomuudesta, mutta myös rajat ylittävästä rakkaudesta. Synkkyydestään huolimatta teos tarjoaa lohtua; valoa on silloinkin, kun sitä ei itse näe. Ajan kuluessa elämään ilmestyy taas sävyjä. Elämän virran pohjalla pysyy kuitenkin koko ajan hiljainen, raskas kivien suru. Se on juureton, silti pysyvä. Runoteos avaa myös välähdyksiä ykseyteen, joka vihjaa syvemmästä elämän luonteesta. Se löytyy läsnäolosta, ajatusten ja egon tuolta puolen.
Jarkko Piirainen (s. 1976) on Kajaanissa asuva viestintätyöläinen. Hän on valmistunut Joensuun yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan perinteentutkimus. Juureton, silti pysyvä on Piiraisen esikoisteos.
PIIRAINEN, JARKKO : Juureton, silti pysyvä
62 sivua
ISBN 9789524172714
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
