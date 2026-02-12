Runokokoelmia luopumisen surusta ja lohtua sen keskelle: Maikku Haapakorvan Siellä missä valo hengittää ja Jarkko Piiraisen Juureton, silti pysyvä

Maikku Haapakorvan runokokoelma Siellä missä valo hengittää on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Minä olen tässä,



mutta kukaan ei sano nimeäni.



He puhuvat toisilleen,



eivät minulle.



Ja silti minä hengitän –



se tekee minusta elävän.



Maikku Haapakorva on eteläkarjalainen sairaanhoitaja, joka kuvaa kirjalli­suudessaan

hoivatyön, ihmisyyden ja ihmisarvon rajapintoja. Hänen tekstinsä syntyvät arjen kohtaamisista, hiljaisista hetkistä ja niistä eettisistä kysymyksistä, joita ei aina voi ratkaista ohjeilla tai rakenteilla. Haapakorvalla on yli 25 vuoden kokemus sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä hoiva-alan asiantuntija-, esihenkilö- ja johtotehtävistä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Työ ihmisten arjen ja palvelujärjestelmän rajapinnoilla on muovannut hänen tapaansa tarkastella ihmisyyttä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta.

Hänen teoksensa puhuttelee erityisesti hoiva-alan ammattilaisia, omaishoitajia, surevia sekä kaikkia, jotka etsivät kirjallisuudelta rauhaa, tunnistettavuutta ja merkityksellisyyttä. Haapakorva asuu Lappeenrannassa. Hänelle kirjoittaminen on tapa tarkastella ihmisyyttä ja yhteiskuntaa ihmislähtöisesti – läsnä ollen ja ihmisarvoa puolustaen.

HAAPAKORVA, MAIKKU : Siellä missä valo hengittää

99 sivua

ISBN 9789524173032

Ilmestymisaika: Tammikuu 2026

Jarkko Piiraisen runokokoelma Juureton, silti pysyvä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kokoelman runot kertovat luopumisesta, läpitunkevasta surun sumusta ja toivottomuudesta, mutta myös rajat ylittävästä rakkaudesta. Synkkyydestään huolimatta teos tarjoaa lohtua; valoa on silloinkin, kun sitä ei itse näe. Ajan kuluessa elämään ilmestyy taas sävyjä. Elämän virran pohjalla pysyy kuitenkin koko ajan hiljainen, raskas kivien suru. Se on juureton, silti pysyvä. Runoteos avaa myös välähdyksiä ykseyteen, joka vihjaa syvemmästä elämän luonteesta. Se löytyy läsnäolosta, ajatusten ja egon tuolta puolen.



Jarkko Piirainen (s. 1976) on Kajaanissa asuva viestintätyöläinen. Hän on valmistunut Joensuun yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan perinteentutkimus. Juureton, silti pysyvä on Piiraisen esikoisteos.

PIIRAINEN, JARKKO : Juureton, silti pysyvä

62 sivua

ISBN 9789524172714

Ilmestymisaika: Tammikuu 2026

