Nopeita elämänvalintoja kaaoksen keskellä ja menneisyyden salaisuuksien aukeamista: Eeva-Maria Latva-Raskun Rubiinit kädelläni ja Marjukka Puution Aamuasteikot
12.2.2026 10:00:00 EET | Momentum Kirjat | Tiedote
Latva-Raskun romaani kuljettaa lukijansa Myanmariin yllättäviin tilanteisiin. Marjukka Puution esikoisromaanissa tarkastellaan elettyä elämää ja menneisyyttä Suomen ja Englannin maaperillä.
Eeva-Maria Latva-Raskun romaani Rubiinit kädelläni on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Myanmarin vuoristossa kahden toisilleen tuntemattoman ihmisen kohtalot kietoutuvat yhteen yhdessä silmänräpäyksessä. Maailman hajotessa ympäriltä he joutuvat keskelle vierasta kulttuuria, uskontoa ja maan pitkällisiä konflikteja. Erilaiset ihmiskohtalot lomittuvat toisiinsa kaaoksen keskipisteessä.
Rubiinit kädelläni on jännittävä kertomus luottamuksesta, äkillisistä valinnoista ja moraalisesta rohkeudesta – sekä rakkaudesta, joka syntyy tuhon keskellä.
Eeva-Maria Latva-Rasku on Etelä-Pohjanmaalla asuva kasvatustieteiden maisteri, joka palaa kaunokirjallisuuden pariin pitkän tauon jälkeen. Hän on asunut lähes kymmenen vuotta Aasiassa, ja uutuusteos ammentaa näistä kokemuksista sekä selviytymisen ja toivon sävyistä.
LATVA-RASKU, EEVA-MARIA : Rubiinit kädelläni
323 sivua
ISBN 9789524172592
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025
Marjukka Puution romaani Aamuasteikot on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Valitsemmeko itse, mitä menneisyydestämme muistamme tai mitä tarinaa elämästämme kerromme?
Eläkkeelle jäänyt sello-opettaja Lilja Trewin päättää soittaa joka aamu asteikkoja, vaikka enää ei olisi pakko. Aamurutiinista muodostuu hänelle hetki, jossa miettiä omaa elämää: kuka olen ollut ja kuka olen nyt? Kun vanhojen valokuvien joukosta löytyy sinne kuulumaton otos, aamuasteikoista tulee Liljalle turvapaikka. Kvinttiympyrän edetessä katse olan yli menneisyyteen tuo elämäntarinaan uusia sävyjä ja salaisuuksia. Liljan tarina kulkee luontevasti kahden maan, Suomen ja Englannin, sekä kahden kaupungin, Kokkolan ja Berkhamstedin, maisemissa.
Marjukka Puutio on kokkolalainen musiikin ammattilainen ja pedagogi, joka on aiemmin toiminut muun muassa Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin intendenttinä. Puutio on opiskellut kirjoittamista Ykspihlajan Kirjallisen Salongin sekä Hämeen Kesäyliopiston kursseilla. Aamuasteikot on Puution esikoisromaani.
PUUTIO, MARJUKKA: Aamuasteikot
181 sivua
ISBN 9789524172547
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
