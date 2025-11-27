Kesätyöt vähenevät rajusti – kesäyrittäjyys nousee ratkaisuksi nuorten kesätyöpulaan
Kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jyrkästi, eikä kaikille nuorille riitä töitä kesäksi. Kun perinteinen kesätyö jää yhä useammalta saamatta, kesäyrittäjyys nousee yhdeksi ratkaisuksi nuorten kesätyöpulaan ja kunnille keinoksi tukea nuorten työllistymistä.
Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen askel työelämään, mutta tämä polku on viime vuosina kaventunut nopeasti. Taloudellinen epävarmuus ja yritysten varovaisuus näkyvät suoraan nuorten arjessa, kun perinteisiä kesätyöpaikkoja on tarjolla selvästi aiempaa vähemmän. Duunitorilla on tammikuun puoliväliin mennessä julkaistu noin 29 prosenttia vähemmän kesätyöpaikkailmoituksia kuin viime vuonna.
“Kesätyöpaikkojen määrä on laskenut jo useana vuonna, ja samaan aikaan hakijoita on aiempaa enemmän. Vaikeassa työmarkkinatilanteessa myös monet kokeneet ja vanhemmat tekijät ovat hakeneet kesätöitä, mikä vaikeuttaa entisestään nuorten mahdollisuuksia päästä töihin”, kertoo Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.
Kun kaikki eivät mahdu kesätyömarkkinoille, tarvitaan vaihtoehtoja. Yksi niistä on kesäyrittäjyys, joka mahdollistaa nuorelle työllistymisen silloinkin, kun palkkatyötä ei ole tarjolla.
Kesäyrittäjyys toi töitä jo 13-vuotiaana
Tamperelainen Eemil Airo, 17, on oiva esimerkki nuoresta, joka tienaa kesätyörahansa yrittäjänä. Hän pyörittää kesäisin omaa Jäätelökioski Paiste -yritystään Kahvila Runon yhteydessä, jossa hän myy itse valmistamaansa jäätelöä.
“Aloitin 4H-yrittäjänä jo 13-vuotiaana, kun se oli mahdollista. On todella harvinaista, että saa mistään kesätöitä niin nuorena, mutta 4H-yrittäjyys mahdollisti kesätyöt, kun työllistin itseni. Myöhemmin kesätöitä hakiessa olen huomannut, miten vaikeaa niiden saaminen on, vaikka hyvää työkokemusta löytyy yrittäjyyden kautta”, Airo kertoo.
Turvallinen tapa kokeilla yrittäjyyttä
Kesäyrittäjyys ei tarkoita yksin pärjäämistä. 4H tarjoaa 13–28-vuotiaille nuorille turvallisen tavan kokeilla yrittäjyyttä 4H-yrittäjinä. Paikalliset 4H-yhdistykset ja nuoren oma yritysohjaaja tukevat nuoria tarjoamalla koulutusta, ohjausta ja käytännön tukea koko yrittämisen ajan.
“Nuori oppii yrittäjyyden lisäksi työelämän perustaitoja, kuten asiakaspalvelua, viestintää, ajanhallintaa ja talousosaamista. Tuki tekee yrittäjyyden kokeilemisesta turvallista – aina on joku, jolta voi kysyä neuvoa”, kertoo Suomen 4H-liiton erityisasiantuntija Sirkka Suomäki.
Vaikka 4H-yrityksiä perustetaan paljon juuri kesän kynnyksellä, monet jatkavat yritystoimintaansa myös kesän jälkeen. Suosittuja aloja ovat esimerkiksi pihatyöt, kotiapu, leipominen ja erilaiset käsityöt. Suosiota ovat kasvattaneet myös someen ja tietotekniikkaan keskittyvät yritysideat.
Kunnille konkreettinen keino tukea nuorten työllistymistä
Monissa kunnissa kesätyösetelin rinnalle on otettu käyttöön kesäyrittäjyysseteli, jonka avulla nuorta tuetaan oman yritystoiminnan käynnistämisessä. Setelin tavoitteena on madaltaa kynnystä kokeilla yrittäjyyttä ja tarjota vaihtoehto tilanteessa, jossa muuta työtä ei ole saatavilla.
Tampereella kesäyrittäjyys nähdään tärkeänä osana nuorten työllisyyden tukemista.
”Kaupungin näkökulmasta nämä kokeilut ovat tärkeitä, sillä nuoret saavat uusia kokemuksia, oppivat yrittäjyyden perustaitoja ja näkevät tulevaisuuden työelämäpolkunsa mahdollisuuksia laajemmin. Jokainen uusi yritys ja yritysidea on tärkeä. Omasta osaamisesta ja intohimosta voi luoda itselleen työn ja tätä haluamme olla tukemassa”, kertoo koordinaattori Nea Systä, Tampereen kaupungin työllisyys ja kasvupalvelut.
LUT-yliopiston toteuttaman tutkimuksen mukaan nuorten vapaa-ajalla harjoittamalla yrittäjyydellä on yksilöä laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia: se lisää paikallista elinvoimaa, palvelutarjontaa ja verkostoja. Nuorten kesäyrityksillä, kuten kioskeilla tai esimerkiksi mökkiläisille tarjottavilla palveluilla voi olla tärkeä merkitys erityisesti kunnissa, joissa palvelutarjontaa on vähän.
Mitä on 4H-yrittäjyys? (Taustatieto)
-
4H-yrittäjä voi olla 13–28-vuotias.
-
Nuori on 4H-yhdistyksen jäsen ja saa oman yritysohjaajan.
-
Nuori suorittaa 4H-yrityskoulutuksen jaaa yhdistyksen kautta tukea yrittäjänä toimiessaan.
-
4H-yrityksen liikevaihto on vuodessa 50–8000 euroa.
-
4H-yrittäjä maksaa veroja henkilökohtaisen verotuksensa mukaisesti.
Vuonna 2024 Suomessa toimi ennätykselliset 2 770 aktiivista 4H-yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli yhteensä 4,45 miljoonaa euroa.
Tietoja julkaisijasta
4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö.
Annamme lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.
4H-järjestö muodostuu Suomen 4H-liitosta ja eri puolella Suomea sijaitsevista 182 paikallisesta 4H-yhdistyksestä. Toiminnassamme on mukana 45 000 jäsentä.
