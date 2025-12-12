Eveliina Huurre nimitetty Attendon liiketoimintajohtajaksi
Attendo on nimittänyt Eveliina Huurteen liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Huurre luotsaa jatkossa Attendon ikäihmisten palveluita, ateriapalveluita sekä kansainvälistä rekrytointipalveluita ja aloittaa tehtävässään 22.6.2026.
Huurre on aiemmin toiminut Attendolla useissa eri tehtävissä vastaten muun muassa hoivasta, terveyskeskusulkoistuksista ja yhteiskuntasuhteista. Hän tuntee syvällisesti sekä yrityksen että sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan. Attendon lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Sitrassa ja Lahden kaupungin palveluksessa. Viime vuodet hän on johtanut Finnairin matkustamopalveluita ja vastuullisuustyötä.
”Tammikuussa 30 vuotta sitten tein ensimmäiset työvuoroni hoivassa. Nyt ympyrä sulkeutuu, kun pääsen johtamaan omannäköisen elämän rakentamista Attendo-kodeissamme elämänkaarensa lopussa oleville ikäihmisille. Tehtävä tuntuu arvokkaalta ja merkitykselliseltä, ja suhtaudun siihen suuren vastuun tuomalla nöyryydellä”, sanoo Eveliina Huurre.
"Olen innoissani siitä, että saamme Eveliinan takaisin Attendon palvelukseen. Haluamme rakentaa vahvaa Attendoa, ja tällä nimityksellä varmistamme, että ikäihmisten palvelut kehittyvät ja kasvavat kestävällä tavalla. Haluamme olla paitsi koti asukkaillemme, myös paras kumppani ja muutosvoima hyvinvointialueille. Eveliinan kokemus ja osaaminen tukevat tätä tavoitettamme", sanoo toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.
Attendolla myös muita muutoksia johtoryhmässä
Attendon johdossa tapahtuu tulevana keväänä myös muita muutoksia. Myynti- ja kumppanuusjohtajana toiminut Iina Vartia päättää työskentelynsä Attendolla. Myös henkilöstökokemusjohtaja Terhi Lindgren jatkaa kevään 2026 aikana uusiin tehtäviin.
Kasvusta ja verkostonhallinnasta vastaava Juuso Kanto aloittaa tammikuusta alkaen myös johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin Kanto on toiminut Attendolla Head of Business Controllingina, ja hänellä on pitkä kokemus yhtiön palveluksessa.
”Haluan kiittää niin Iina Vartiaa kuin Terhi Lindgreniä yhteisten tavoitteidemme eteen työskentelystä sekä siitä, että he ovat olleet mukana tekemässä Attendosta sellaista kuin se tänä päivänä on. Toivotan molemmille erinomaista jatkoa”, sanoo Virpi Holmqvist.
Lisätietoja:
Virpi Holmqvist, haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Anni Lehden kautta, p. 040 534 5935
Avainsanat
Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja
Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Tarjoamme myös terapiapalveluita. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Noin 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Attendolla on kaikkiaan noin 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää: www.attendo.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Attendo
Attendon kotihoito Kotkassa päättyy – jokainen asiakas voi jatkaa omassa kodissaan12.12.2025 14:15:00 EET | Tiedote
Attendon Kotkan kotihoidon henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut on saatu päätökseen, ja näiden seurauksena Attendon tarjoamat palvelut Kotkan kotihoidossa päättyvät 31.12.2025. Kymenlaakson hyvinvointialue ja muut yksityiset palveluntuottajat jatkavat palveluiden tarjoamista 1.1.2026 alkaen.
Helsingin Vartiokylään rakentuu uusi Attendo-koti ikäihmisille4.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Helsingin Vartiokylässä alkaa joulukuun alussa uuden Attendo-kodin rakentaminen. 41-paikkainen hoivakoti valmistuu suunnitelmien mukaan alkuvuodesta 2027.
Attendo ja Hoivatilat toteuttavat ikäihmisten hoivakodit Turkuun, Kuopioon ja Seinäjoelle26.11.2025 09:10:57 EET | Tiedote
Attendo ja Hoivatilat ovat allekirjoittaneet vuokrasopimukset Turkuun, Kuopioon ja Seinäjoelle toteutettavista ikäihmisten hoivakodeista. Hankkeilla on lainvoimaiset rakennusluvat ja rakentaminen on käynnistynyt tonteilla.
Raaseporissa toimivan Ruukin hoivakodin toiminnan ehdotetaan siirtyvän Attendolle24.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Raaseporissa sijaitsevan Ruukin hoivakodin toiminnan ehdotetaan siirtyvän Attendolle. Päätös asiasta tehdään Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen kokouksessa 9.2.2026. Nykyinen vuokrasopimus hoivakodin tiloista on päättymässä ja Attendolla on mahdollisuus jatkaa toimintaa.
Attendo vahvistaa ikäihmisten palveluitaan Pohjanmaalla: Hoivakoti Toiska siirtyy Pihlajalinnalta osaksi Attendoa7.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Attendon ikäihmisten palvelut Pohjanmaalla vahvistuvat, kun Pihlajalinnan omistama hoivakoti Toiska siirtyy Attendolle liikkeenluovutuksella. Muutos tulee voimaan arviolta 30.11.2025.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme