Eveliina Huurre nimitetty Attendon liiketoimintajohtajaksi

Huurre on aiemmin toiminut Attendolla useissa eri tehtävissä vastaten muun muassa hoivasta, terveyskeskusulkoistuksista ja yhteiskuntasuhteista. Hän tuntee syvällisesti sekä yrityksen että sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan. Attendon lisäksi hän on työskennellyt muun muassa Sitrassa ja Lahden kaupungin palveluksessa. Viime vuodet hän on johtanut Finnairin matkustamopalveluita ja vastuullisuustyötä.

”Tammikuussa 30 vuotta sitten tein ensimmäiset työvuoroni hoivassa. Nyt ympyrä sulkeutuu, kun pääsen johtamaan omannäköisen elämän rakentamista Attendo-kodeissamme elämänkaarensa lopussa oleville ikäihmisille. Tehtävä tuntuu arvokkaalta ja merkitykselliseltä, ja suhtaudun siihen suuren vastuun tuomalla nöyryydellä”, sanoo Eveliina Huurre.

"Olen innoissani siitä, että saamme Eveliinan takaisin Attendon palvelukseen. Haluamme rakentaa vahvaa Attendoa, ja tällä nimityksellä varmistamme, että ikäihmisten palvelut kehittyvät ja kasvavat kestävällä tavalla. Haluamme olla paitsi koti asukkaillemme, myös paras kumppani ja muutosvoima hyvinvointialueille. Eveliinan kokemus ja osaaminen tukevat tätä tavoitettamme", sanoo toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Attendolla myös muita muutoksia johtoryhmässä

Attendon johdossa tapahtuu tulevana keväänä myös muita muutoksia. Myynti- ja kumppanuusjohtajana toiminut Iina Vartia päättää työskentelynsä Attendolla. Myös henkilöstökokemusjohtaja Terhi Lindgren jatkaa kevään 2026 aikana uusiin tehtäviin.

Kasvusta ja verkostonhallinnasta vastaava Juuso Kanto aloittaa tammikuusta alkaen myös johtoryhmän jäsenenä. Aiemmin Kanto on toiminut Attendolla Head of Business Controllingina, ja hänellä on pitkä kokemus yhtiön palveluksessa.

”Haluan kiittää niin Iina Vartiaa kuin Terhi Lindgreniä yhteisten tavoitteidemme eteen työskentelystä sekä siitä, että he ovat olleet mukana tekemässä Attendosta sellaista kuin se tänä päivänä on. Toivotan molemmille erinomaista jatkoa”, sanoo Virpi Holmqvist.

