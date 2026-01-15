Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen tiedot tulevat näkyviin OmaKannassa maaliskuusta 2026 alkaen

Asiakkaille muutos tuo selkeyttä ja helppoutta tietojen tarkasteluun. Jatkossa asiakas voi yhdellä kirjautumisella tarkastella sekä terveys- että sosiaalipalveluiden tietojaan. Hän voi tarkistaa omat tietonsa milloin tahansa. Lisäksi asiakas voi seurata asiakastietojensa käyttöä ja luovuttamista.

Sosiaalihuollon tiedot löytyvät OmaKannan Sosiaalipalvelujen tiedot -osiosta. Jos näytettäviä tietoja ei vielä ole, osiossa lukee “Tietoja ei ole”.

Mitä sosiaalihuollon tietoja OmaKannassa näkyy?

OmaKannasta asiakas tai asiakkaan puolesta asioiva henkilö, esimerkiksi huoltaja, näkee seuraavia sosiaalihuollon asiakirjoja:

Päätökset

Palvelutarpeen arviot

Asiakassuunnitelmat

Sosiaalipalvelujen toteuttamissuunnitelmat

Tiedon asiakkuuden alkamisesta

Omatyöntekijän yhteystiedot





Kaikki tiedot eivät jatkossakaan näy asiakkaalle. Esimerkiksi turvakotipalveluihin tai lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvät tiedot ja sosiaalihuollossa myönnetyt maksusitoumukset eivät näy OmaKannassa. Lisäksi ammattilainen voi perustellusta syystä rajata tietojen näyttämistä. Rajauksista voi aina keskustella oman työntekijän kanssa.

Tietojen näkyvyys ammattilaisille – vain tarpeen mukaan

Suurin osa sosiaalihuollon kirjauksista 4.3.2026 jälkeen tallentuu Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon, joka on osa Kanta-palveluja. Sieltä tiedot näkyvät ammattilaisille heidän käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Sosiaalihuollon asiakastietovaranto mahdollistaa Keski-Suomen hyvinvointialueella kirjattujen tietojen käytön myös muiden hyvinvointialueiden ammattilaisille, jos asiakkuus siirtyy esimerkiksi muuton myötä. Ammattilainen voi tarkastella tietoja vain, jos hänellä työtehtäviinsä perustuva oikeus niiden käyttöön.

Tietojen yhtenäinen tallentaminen ja käyttömahdollisuus eri alueilla nopeuttaa avun saamista ja parantaa palvelujen jatkuvuutta. Tavoitteena on, että tärkeät tiedot kulkevat asiakkaan mukana riippumatta siitä, missä hän asioi.