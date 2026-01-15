Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen tiedot tulevat näkyviin OmaKannassa maaliskuusta 2026 alkaen
Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen asiakkaat saavat vuonna 2026 uuden tavan tarkastella omia tietojaan. 4.3.2026 alkaen kirjattuja sosiaalihuollon asiakastietoja alkaa näkyä OmaKannassa vaiheittain vuoden 2026 aikana. Muutos koskee kaikkia sosiaalipalveluja.
Asiakkaille muutos tuo selkeyttä ja helppoutta tietojen tarkasteluun. Jatkossa asiakas voi yhdellä kirjautumisella tarkastella sekä terveys- että sosiaalipalveluiden tietojaan. Hän voi tarkistaa omat tietonsa milloin tahansa. Lisäksi asiakas voi seurata asiakastietojensa käyttöä ja luovuttamista.
Sosiaalihuollon tiedot löytyvät OmaKannan Sosiaalipalvelujen tiedot -osiosta. Jos näytettäviä tietoja ei vielä ole, osiossa lukee “Tietoja ei ole”.
Mitä sosiaalihuollon tietoja OmaKannassa näkyy?
OmaKannasta asiakas tai asiakkaan puolesta asioiva henkilö, esimerkiksi huoltaja, näkee seuraavia sosiaalihuollon asiakirjoja:
- Päätökset
- Palvelutarpeen arviot
- Asiakassuunnitelmat
- Sosiaalipalvelujen toteuttamissuunnitelmat
- Tiedon asiakkuuden alkamisesta
- Omatyöntekijän yhteystiedot
Kaikki tiedot eivät jatkossakaan näy asiakkaalle. Esimerkiksi turvakotipalveluihin tai lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvät tiedot ja sosiaalihuollossa myönnetyt maksusitoumukset eivät näy OmaKannassa. Lisäksi ammattilainen voi perustellusta syystä rajata tietojen näyttämistä. Rajauksista voi aina keskustella oman työntekijän kanssa.
Tietojen näkyvyys ammattilaisille – vain tarpeen mukaan
Suurin osa sosiaalihuollon kirjauksista 4.3.2026 jälkeen tallentuu Sosiaalihuollon asiakastietovarantoon, joka on osa Kanta-palveluja. Sieltä tiedot näkyvät ammattilaisille heidän käyttöoikeuksiensa mukaisesti. Sosiaalihuollon asiakastietovaranto mahdollistaa Keski-Suomen hyvinvointialueella kirjattujen tietojen käytön myös muiden hyvinvointialueiden ammattilaisille, jos asiakkuus siirtyy esimerkiksi muuton myötä. Ammattilainen voi tarkastella tietoja vain, jos hänellä työtehtäviinsä perustuva oikeus niiden käyttöön.
Tietojen yhtenäinen tallentaminen ja käyttömahdollisuus eri alueilla nopeuttaa avun saamista ja parantaa palvelujen jatkuvuutta. Tavoitteena on, että tärkeät tiedot kulkevat asiakkaan mukana riippumatta siitä, missä hän asioi.
Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, emilia. nikkinen@hyvaks.fi, p. 050 517 5659
