Veken Kaluste Oy on nyt Veke Home Oy

Huonekalu- ja sisustuskaupan kasvuyritys Veke uudistaa virallisen nimensä. Lapin Ranualta ponnistava Veken Kaluste Oy on jatkossa Veke Home Oy. Nimenmuutos on jatkoa brändin uudistukselle, jonka tavoitteena on vahvistaa Veken tunnettuutta koko Suomessa.
Nimenmuutoksen taustalla on halu yhtenäistää virallinen nimi vastaamaan yrityksen jo pitkään käyttämää markkinointinimeä ”Veke”. Samalla nimi haluttiin vakiinnuttaa yritysnimi taipumattomaan muotoon, joka palvelee paremmin brändiviestintää.
- Veke on nimi, jonka asiakkaamme tuntevat. Halusimme, että sama nimi näkyy myös virallisissa yhteyksissä. Uusi nimi tukee tavoitettamme olla inspiroiva ja helposti lähestyttävä kodin kumppani ja se taipuu myös tulevaisuuden tarpeisiin, kertoo toimitusjohtaja Kari Härkönen.
Muutos on luonteva askel yritykselle, joka on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen suurimmista huonekalujen ja sisustuksen verkkokaupoista. Verkkokaupan lisäksi Veke palvelee asiakkaitaan viidessä myymälässä sekä yritysmyynnissä valtakunnallisesti.
Asiakkaat tuntevat yrityksen jatkossakin tuttuna ja palvelevana Vekenä, mutta virallisissa yhteyksissä, kuten laskutuksessa ja sopimuksissa, otetaan käyttöön uusi nimi Veke Home Oy. Nimenmuutoksella ei ole vaikutusta yrityksen omistuspohjaan, henkilöstöön tai asiakaspalveluun. Yrityksen Y-tunnus säilyy ennallaan.
Veke on Lapin Ranualta ponnistanut huonekalu- ja sisustuskauppa, joka palvelee asiakkaita valtakunnallisesti verkkokaupassa (veke.fi) sekä viidessä myymälässä Vantaalla, Raisiossa, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä. Veke on kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista alan verkkokaupoista ja toimii myös yritysprojektien kumppanina. Vuonna 2024 yrityksen liikevaihto oli 43,1 miljoonaa euroa ja se työllistää 130 henkilöä. Yritykselle on myönnetty Avainlippu-tunnus.
