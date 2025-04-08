Veken Kaluste Oy on nyt Veke Home Oy

Nimenmuutoksen taustalla on halu yhtenäistää virallinen nimi vastaamaan yrityksen jo pitkään käyttämää markkinointinimeä ”Veke”. Samalla nimi haluttiin vakiinnuttaa yritysnimi taipumattomaan muotoon, joka palvelee paremmin brändiviestintää.

- Veke on nimi, jonka asiakkaamme tuntevat. Halusimme, että sama nimi näkyy myös virallisissa yhteyksissä. Uusi nimi tukee tavoitettamme olla inspiroiva ja helposti lähestyttävä kodin kumppani ja se taipuu myös tulevaisuuden tarpeisiin, kertoo toimitusjohtaja Kari Härkönen.

Muutos on luonteva askel yritykselle, joka on viime vuosina kasvanut voimakkaasti ja vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen suurimmista huonekalujen ja sisustuksen verkkokaupoista. Verkkokaupan lisäksi Veke palvelee asiakkaitaan viidessä myymälässä sekä yritysmyynnissä valtakunnallisesti.

Asiakkaat tuntevat yrityksen jatkossakin tuttuna ja palvelevana Vekenä, mutta virallisissa yhteyksissä, kuten laskutuksessa ja sopimuksissa, otetaan käyttöön uusi nimi Veke Home Oy. Nimenmuutoksella ei ole vaikutusta yrityksen omistuspohjaan, henkilöstöön tai asiakaspalveluun. Yrityksen Y-tunnus säilyy ennallaan.