Lidlissä otetaan käyttöön uusi tapa asioida kaupassa – asiakkaat voivat skannata ostokset suoraan kassiin
Lidlin sovelluksessa on otettu käyttöön uusi toiminto: asiakas voi skannata tuotteet itse puhelimella ja pakata ostokset suoraan omaan kassiin. Maksaminen hoituu kätevästi pikakassalla. Ominaisuus on tiistaista 20.1. alkaen käytössä yli 40 Lidl-myymälässä eri puolilla Suomea ja laajenee nopeasti koko Suomeen. Tavoitteena on tarjota ketterä kauppareissu sitä kaipaaville asiakkaille.
Itsepalveluskannerit ovat suomalaisissa kaupoissa jo tuttu näky. Lidl tekee asiakkaan omatoimisesta kauppa-asioinnista vielä askeleen verran helpompaa ja tuo skannausominaisuuden asiakkaiden omiin älypuhelimiin. Erillistä skanneria ei tarvita, vaan tuotteet skannataan omalla puhelimella Lidl Plus -sovelluksen kautta.
– Tämä ominaisuus on varmasti toivottu ja haluttu monien erilaisten asiakasryhmien keskuudessa. Pieniä eväsostoksia tekevä voi kipaista kauppaan, skannata pari tuotetta ja poistua ripeästi pikakassan kautta. Vastaavasti isomman perheen viikko-ostoksia voi kerätä omassa tahdissa suoraan kärryssä olevaan kauppakassiin ja välttää ostosten purkamisen ja pakkaamisen kassalla, Lidlin asiakkuusjohtaja Meri Aalto luettelee uuden ominaisuuden etuja asiakkaalle.
Ominaisuus on käytössä tiistaista 20.1.2026 alkaen 44 myymälässä Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Kainuussa ja Lapissa seuraavissa myymälöissä:
-
Helsinki: Herttoniemi, Pitäjänmäki, Citycenter, Arabia, Kallio, Vuosaari, Lauttasaari, Sähkötalo, Pihlajamäki, Sörnäinen
-
Espoo: Bemböle, Niittykumpu, Laajalahti (Bredis), Kauklahti, Entresse, Hannus, Karakallio
-
Tampere: Tesoma, Finlayson, Lakalaiva, Lielahti
-
Oulu: Haapalehto, Tuira, Karjasilta, Hiironen
-
Turku: Keskusta, Skanssi, Länsikeskus
-
Vantaa: Jokiniemi, Asola
-
Jyväskylä: Palokka, Seppälä
-
Kirkkonummi-Munkinmäki
-
Tuusula-Hyrylä
-
Järvenpää-Terhola
- Hämeenlinna-Hätilä
-
Loimaa
-
Naantali
-
Kaarina
-
Valkeakoski
-
Jämsä
-
Muurame
-
Sotkamo
-
Tornio
Tammi-maaliskuun aikana skannauksen käyttöönotto etenee 40 myymälän kuukausivauhdilla ja syksyyn mennessä vaiheittain kaikkiin Suomen myymälöihin.
Näin Scan&Go toimii
Tuotteita pääsee skannaamaan kätevästi suoraan omaan kassiin, kun puhelimessa on Lidl Plus -sovellus asennettuna ja asiakas on sisäänkirjautuneena.
Kauppaan saavuttaessa palvelu otetaan käyttöön myymälän sisäänkäynnistä löytyvällä qr-koodilla tai gps-paikannusta käyttämällä. Tämän jälkeen ostoksia voi alkaa skannaamaan.
Pakatuista tuotteista luetaan viivakoodit. Myös aletuotteita voi skannata, sillä alelapuissa on viivakoodit. Paistopisteen herkut skannataan tuotteen hintakyltistä. Punnittavia tuotteita varten myymälöihin on asennettu uudet vaa’at: hedelmät ja vihannekset sekä irtokarkit laitetaan vaa’alle, vaaka tunnistaa tuotteen ja tuotteen hinta piipataan vaa’an näytöltä.
Kauppalaskua ja kertyviä Lidl Plus -säästöjä voi seurata koko kauppareissun ajan omasta puhelimesta. Sovellus huomioi aktivoidut Lidl Plus -kupongit ja -edut. Maksamisen voi hoitaa oman valinnan mukaan joko pikakassalla tai tavallisella kassalla. Maksamiseen voi hyödyntää nyt Lidl Pay -maksuominaisuutta, jos on rekisteröinyt maksukortin sovellukseen. Appin maksuominaisuus Lidl Pay on ollut aiemmin käytössä sähköauton latauspisteillä. Nyt sillä voi maksaa helposti ja nopeasti myös ostokset.
Ikärajavalvottavia tuotteita kuten alkoholia voi myös skannata itsepalveluna, mutta nämä tuotteet tulee maksaa tavallisella kassalla, missä kassahenkilö todentaa asiakkaan iän.
– Uskallan ennustaa, että digisuomalaiset ottavat tämänkin uuden ominaisuuden innolla vastaan. Suomalaiset ovat nopeita omaksumaan uutta. Digitaalinen kanta-asiakkuus ja pikakassat ovat meidän asiakkaille jo arkipäivää. Omatoiminen skannaaminen on niin helppoa, että totumme siihen takuulla nopeasti, Aalto summaa.
