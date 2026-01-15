Lakimuutos vaikuttaa eläinlääkäripalveluiden hintoihin Vaasassa
Valtakunnallinen eläinlääkintähuoltolaki muuttui vuoden 2026 alussa, mikä näkyy myös kunnallisen eläinlääkäripalvelun hintojen nousuna.
Kunnallisen eläinlääkinnän klinikkamaksut ovat muuttuneet valtakunnallisesti 1.1.2026 alkaen.
Jatkossa asiakkailla on käynnin yhteydessä kaksi maksutapahtumaa, erillinen klinikkamaksu kunnalle sekä toinen maksu eläinlääkärille.
Kunnan perimät uudet klinikkamaksut voit tarkistaa täältä (pdf).
Klinikkamaksun lisäksi eläinlääkärit perivät itselleen entiseen tapaan kunnaneläinlääkärin taksan mukaiset maksut toimenpiteistä sekä lääke- ja tarvikemaksut.
Aikaperusteinen hinnoittelu
Vuoden alussa on siirrytty entisestä klinikka- ja laitemaksusta hoidon vaatimaan aikaan perustuvaan maksuun. Klinikkamaksu kaupungille veloitetaan nyt siis toimenpiteeseen kuluvan ajan mukaan. Klinikkamaksu veloitetaan käynnin yhteydessä maksupäätteellä.
Aikaperusteinen hinnoittelu koskee sekä kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia että täydentäviä eli markkinaehtoisia palveluita.
Uudistus ei vaikuta eläinlääkäreiden palkkioihin. Kaupungin keräämällä klinikkamaksulla turvataan kunnallisen eläinlääkäripalvelun saatavuus jatkossakin.
Kunnan vastuulla välttämättömät eläinlääkäripalvelut
Uuden lain myötä kuntien eläinlääkäripalveluiden järjestämisvastuu on pienempi kuin aiemmin.
Kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvat jatkossa vain eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden kannalta välttämättömät eläinlääkäripalvelut.
Näitä ovat esimerkiksi yleistutkimus, kissojen ja koirien tunnistusmerkintä, rokotukset, loisten häätöön ja ehkäisyyn liittyvät toimenpiteet, suun terveydenhuoltoon liittyvät perustoimenpiteet, sairauksien toteaminen ja hoito, kastraatio, kissan sterilisaatio ja eläimen lopetus.
Näitä perustasoisia ja välttämättömiä palveluita tuetaan jatkossakin verovaroin eivätkä niiden hinnat saa ylittää palvelun tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia.
Kunnat voivat lisäksi tarjota järjestämisvastuun ylittäviä palveluita. Nämä täydentävät palvelut on hinnoiteltava markkinaperusteisesti.
- Uudistuneen eläinlääkintähuoltolain yksi lähtökohta on se, ettei kunnallinen eli verovaroin tuettu eläinlääkintä saa aiheuttaa markkinahäiriötä yksityiselle palvelutarjonnalle, kertoo Vaasan kaupungin ympäristötoimen johtaja Esa Hirvijärvi.
Lakimuutos ei aiheuta muutoksia eläinlääkinnän palveluissa tai aukioloajoissa.
Eläinlääkinnästä vastaa alueellamme Vaasan ja Laihian ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue.
Esa HirvijärviYmpäristötoimenjohtajaPuh:0407775176esa.hirvijarvi@vaasa.fi
